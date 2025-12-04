Breaking News LIVE Update: ভারত-রাশিয়া প্রতিরক্ষা সমঝোতায় নতুন মোড়! আজ দিল্লিতে আসছেন পুতিন

4 December 2025, 09:45 AM
Saokat Molla: পুলিসের বিরুদ্ধে আবারও ক্ষোভ কর্মী সভা থেকে। সমস্যা সমাধান না হলে ঘটকপুকুরে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে হুঁশিয়ারি শওকত মোল্লার। কেন বারে বারে এই ক্ষোভ পুলিসের বিরুদ্ধে ? পুলিসের নাম না করে এক কর্মীসভা থেকে সওকাত বলেন, তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে। এখানে মিডিয়া আছে বলে নাম ধরছি না। এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি, এটা নিয়ে সমাধান করব। কোন চিন্তা নেই। কলকাতায় গিয়েছিলাম কথা বলে এসেছি। আজকের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে বলবো। যদি সমাধান না হয় এই ঘটক পুকুরে মোড়ে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলবো। পুলিশে বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ প্রকাশ করে পুলিশের নাম না করে শওকত মোল্লা ।
Putin In India: আজ ভারত সফরে আসছেন ভ্লাদিমির পুতিন। সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি পৌঁছবেন তিনি। ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে আসছেন পুতিন। আজ রাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহবানে ব্যাক্তিগত নৈশভোজে যোগ দেবেন তিনি। শুক্রবার সকালে প্রথমেই গান্ধী স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে রাজঘাটে যাবেন পুতিন। তারপর রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে সম্ভাষণ জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হায়দ্রাবাদ হাউসে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে দুই রাষ্ট্রনেতার। অবশ্যই বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে বলেই খবর। চলতি বছরে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুই বন্ধু রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গ ছাড়েনি কঠিন পরিস্থিতিতে। ফলে ভ্লাদিমির পুতিনের এই ভারত সফর শুধু ভারতের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের কূটনীতিকদের নজরে রয়েছে। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে নৈশভোজ হোস্ট করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
Agnamitra Paul: এবার দামোদর নদীর ধারে বালিঘাটে গিয়ে বিক্ষোভ ও কার্যত শাসানি দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাকে দেখে বালি ভর্তি ডাম্পারের চালকেরা পলায়ন করে এলাকা থেকে। ডাম্পার গুলি আগলে রেখে পুলিশে খবর দেন অগ্নিমিত্রা পাল। সমস্ত গাড়ির কাগজপত্র দেখে গাড়িগুলির বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকিও দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। তার দাবি দামোদর নদীর অস্তিত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। যেটুকু বেঁচে আছে তাকে বাঁচাতে হবে। এই বালি মাফিয়াদের জন্যই ইতিমধ্যেই কালাঝরিয়া ওয়াটার পাম্প হাউস নদী গর্ভে পড়ে গিয়েছে। এর ফলে প্রায় ৫১ টা গ্রাম পানীয় জল পাচ্ছে না। তার পরেও নদীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেউ সামনে আসছে না। তিনি এর বিহিত না করে এলাকা ছাড়বেন না বলে জানিয়েছেন।
Midnapur: প্রতিবন্ধীদের নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করতে হয়। প্রচন্ড গরমের সময় তাদের ফিজিওথেরাপি করতে খুবই সমস্যা হতো। এলাকার বিধায়কের কাছে তাদের আবদার ছিল যাতে তিনটি এসির ব্যবস্থা করা হয়। তাদের সেই আবদার মেনেই মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা তিনটি এসির ব্যবস্থা করে দেন। বুধবার বিকেলে সেই এসি গুলির উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুজয় হাজরা। সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলর মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী সহ অন্যান্যরা।
উল্লেখ্য, মেদিনীপুর হ্যান্ডিক্যাপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই ফিজিওথেরাপি। বিধায়ক নিজেও এই সংস্থা সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিধায়ক বলেন, আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে থেকে তাদের লড়াইয়ের সাথী হিসেবে আগামী দিনে কাজ করব এটাই আমার অঙ্গীকার।
IndiGo Flight: গত কালকের পর আজকে একই সমস্যা, ইন্ডিগো বিমানে। কলকাতা থেকে বিভিন্ন ফ্লাইট একই রকম সমস্যা হচ্ছে যাওয়া এবং আসার ক্ষেত্রে। চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের কে। অনেক যাত্রী বিমানবন্দরের ভেতরের সহায়তা কেন্দ্র সেখানে গিয়ে কথা বলার পরেও কোন সদুত্তর পাচ্ছে না। এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের গত কালকের পর আজকেও অসহযোগিতার অভিযোগ। সকাল থেকে কলকাতা থেকে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিমান বাতিল হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কলকাতা আসার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত ছটি বিমানে এই সমস্যা হয়েছে। যত সময়ে বাড়বে ভোগান্তি আরো বাড়বে বলে এমনটাই মনে করছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
SIR in Bengal: নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মৃত ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার, শিফ্টেড ভোটার এবং নিখোঁজ ভোটারের পুংখানুপুংখ্য হিসেব এবার বি এল ও দের মিটিং করে রিসোলিউশন নিতে হবে BLA দের সঙ্গে এবং তা স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে।
Winter Session in Perliament: সংসদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নজিরবিহীন পারফরম্যান্স তৃণমূল সাংসদদের।
দলীয় সাংসদদের সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙ্গে গত তিন দিনে প্রায় ১০০টি প্রশ্ন করেছেন দলের সাংসদরা।
সংসদের বাদল অধিবেশনে লোকসভার দলনেতা মনোনীত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তারপর থেকেই দলের দুই কক্ষের সাংসদরা কোমর বেঁধে নেমেছেন।
চলতি শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম তিন দিনে লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৯৮ টি প্রশ্ন করেছেন তৃণমূল সংসদরা।
যার মধ্যে ৫৬ টি লোকসভায় এবং ৪২টি প্রশ্ন রাজ্যসভায় করেছেন তৃণমূল সাংসদরা।
Birbhum: মঙ্গলবারই দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাতে বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন, বুধবার রাতেই ফের উত্তেজনা ছড়াল সিউড়ি ২ ব্লকের কোমা পঞ্চায়েতের জানুরী গ্রামে। অভিযোগ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলামের অনুগামীরা হামলা চালান অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদির অনুগামীদের ওপর। আক্রান্তদের দাবি, তাঁরা বলরামবাবুর ঘনিষ্ঠ বলেই তাঁদের ওপর এ হামলা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে কয়েকজন কর্মীর বাড়িতে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং ভাঙচুর চালানো হয়। দু’জন গুরুতর আহতকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রামজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই কোমা অঞ্চল সভাপতি বলরাম বাগদি বীরভূম জেলা পরিষদে গিয়ে জেলা নেতৃত্ব কাজল শেখ ও নুরুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ব্লক জুড়ে চলা বিরোধ মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এবং সংগঠনের ঐক্য বজায় রাখার বার্তাও দেওয়া হয়। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।
Tamluk: তমলুকে ভোটার তালিকায় তথ্য জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগ, একই পরিবারের একাধিক সদস্যের ভোটার নথিতে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বিজেপি নেতা ও বিএলএ-ওয়ান মধুসূদন প্রামাণিক এ নিয়ে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান।
ঘটনাটি তমলুক বিধানসভার ২০৯ নম্বর বুথ সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগকারীর দাবি, বৈশাখী নায়েক ও তাঁর স্বামী বিজয় নায়েকের ভোটার নথিতে গুরুতর গরমিল রয়েছে।
২০৬ নম্বর সিরিয়ালে বৈশাখী নায়েকের পিতা হিসেবে নথিভুক্ত ভগবান নায়েক।
২১০ নম্বরে বিজয় নায়েকের পিতা হিসেবে উল্লেখ অবিরাম নায়েক।
কিন্তু বিজয় নায়েক তাঁর মায়ের নাম হিসেবে লিখেছেন তমাল নায়েক।
অথচ পুরোনো ভোটার তালিকায় তমাল নায়েককে দেখানো হয়েছে ভগবান নায়েকের কন্যা। অর্থাৎ বৈশাখীর ‘শালিকা’ মাঝেমধ্যেই হয়ে যাচ্ছেন তাঁর ‘শাশুড়ি’— যা অসম্ভব ও হাস্যকর সম্পর্ক তৈরি করছে।
এই বিস্তর গরমিল সামনে আসতেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। বিজেপি নেতা অভিযোগ করে বলেন, এটি পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য দিয়ে ভোটার তালিকায় অবৈধ নাম অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা। রাজনৈতিক স্বার্থেই এমন জালিয়াতি করা হয়েছে।
তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, এবং তথ্যভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত নয়। বিজয় নায়েক ও তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করাতে চাইলে তারা বিশেষ প্রয়োজনে উড়িষ্যায় রয়েছেন। ফিরলে কথা বলতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।