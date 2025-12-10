English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভিক্টোরিয়ার কাছে গাছে ধাক্কা বেপরোয়া ফেরারি-র, মুহূর্তেই ভেতরে থাকা বাবা-ছেলে...

LIVE Update: রাজ্যে এবার মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে চায় সেন্ট জেভিয়ার্স কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে আগে শুরু হবে নার্সিং কলেজ এবং তারপরে মেডিকেল কলেজ

| Last Updated: Wednesday, December 10, 2025 - 09:17
Comments |
Breaking News LIVE Update: সাতসকালে ভিক্টোরিয়ার কাছে গাছে ধাক্কা বেপরোয়া ফেরারি-র, মুহূর্তেই ভেতরে থাকা বাবা-ছেলে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

10 December 2025, 09:15 AM

BLO attacked: খড়দহের সূর্যনগরে BLO বাড়িতে ইট ছুড়ল এবং দরজায় লাথি মেরে হুমকি দুস্কৃতীদের,খড়দহ থানায় অভিযোগ এলাকাবাসির,এলাকায় উত্তেজনা। খড়দহের ৪৩ নং পার্টের BLO মানব চন্দ্রের বাড়িতে দুস্কৃতিদের হামলা। জানলায় ইট ছুড়লো এবং দরজায় লাথি মেরে পালালো দুস্কৃতিরা।প্রতিবাদে স্থানিয় সুর্য্য নগরের বাসিন্দারা।খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের।প্রশাসন  নিরাপত্তা না দিলে কাজ বন্ধের হুমকি অন্যান্য BLO দের।BLO মানব চন্দ্রের অভিযোগ যদি কারো নাম বাদ যায় তাহলে তারা কি করবেন?? তাদের উপর অযাথা আক্রমণ কেন হচ্ছে?? খড়দহ থানায় অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি তারা SDO ব্যারাকপুর এবং জেলাশাসক কে ও জানান আতংকিত BLO মানব চন্দ্র। তবে এই ঘটনায় তৃনমুল নেতৃত্ব মুখ খুলতে নারাজ।সবাই বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন।
বিজেপির রাজ্যের বিস্তারক ভক্ত বিশ্বাস জানান তারা আক্রান্ত BLO দের পাশে আছেন এবং সব রকম সাহায্য তারা করবেন।ভক্ত বিশ্বাস এর অভিযোগ এই আক্রমণ তৃণমূলের লোকজনই করেছে।

10 December 2025, 09:15 AM

Nadia: নদিয়ার ধানতলা থানার হিজুলি কালীতলা এলাকায় মডার্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের একসময়ের পাওয়ার লুমকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বহু বছর ধরে এখানে সুতো উৎপাদন হত এবং গরিব প্রান্তিক তাঁতিদের সরকারি দামে সুতো সরবরাহ করা হত। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে না পেরে মিলটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে কো-অপারেটিভের প্রায় ৬৮,৩২০ টাকার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। অভিযোগ, সম্প্রতি রাতের অন্ধকারে এক শ্রেণির জমি-মাফিয়া পুরো কারখানার ইট, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে মিলটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা জমিতে পরিণত করে। স্থানীয় কয়েকজন কর্মরত বাসিন্দার দাবি, এই ঘটনায় যুক্ত হিজুলি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য বিশ্বনাথ দাস। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ধানতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিশ্বনাথ দাস অবশ্য সকল অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে তিনি কখনো কো-অপারেটিভ দেখেননি এবং অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে যন্ত্রাংশ কিনেছেন। হিজুলি পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, পঞ্চায়েতে এমন কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি; তবে অনিয়ম প্রমাণিত হলে দল ব্যবস্থা নেবে। সমবায় দপ্তরও তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি এই ঘটনাকে তৃণমূলের দুর্নীতির উদাহরণ বলে কটাক্ষ করেছে।

10 December 2025, 09:15 AM

Nadia: সাত সকালে ভোটার কার্ড উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য নদীয়ার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে শান্তিপুর থানার ফুলিয়ার উদয়পুরে বস্তা ভর্তি ভোটার কার্ড। অধিকাংশ কার্ড উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বরূপনগর এবং বসিরহাট এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পায় বস্তার ভিতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে ভোটার কার্ডগুলি কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এখানে ফেলে গেছে তা এখনো জানা যায়নি

10 December 2025, 09:00 AM

Naihati: সোমবার সন্ধ্যায় শিবদাসপুর থানার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়াতে একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটিতে ১৪ বছরের এক কিশোর আহত হয়। তাকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।  একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। শিবদাসপুর থানার পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

10 December 2025, 09:00 AM

St Xaviers Medical Collage: রাজ্যে এবার মেডিকেল কলেজ তৈরি করতে চায় সেন্ট জেভিয়ার্স কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে আগে শুরু হবে নার্সিং কলেজ এবং তারপরে মেডিকেল কলেজ। তবে মেডিকেল কলেজ তৈরি করার ক্ষেত্রে জমি দরকার এমনটাই মনে করছে কর্তৃপক্ষ। সরকারের কাছে ১০ একর জমি চাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কর্তৃপক্ষ ।

10 December 2025, 09:00 AM

Kolkata Ferrari Accident: সাত সকালে বেপরোয়া ফেরারি গাড়ির দৌরাত্ত্ ভিক্টোরিয়ার কাছে । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ল্যাম্প পোস্ট ও গাছে ধাক্কা মেরে দুমড়ে মুচড়ে যায় ফেরারিটি । বাবা ও ছেলে গাড়িতে ছিল । ছেলে গাড়ি চালাচ্ছিল । দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । গাড়িটি মহারাষ্ট্রের রেজিস্ট্রেশন। সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিস । বাবা ও ছেলে ছাড়াও রাস্তার ধারে কাজ করা এক শ্রমিক গুরুতর আহত ।

পরবর্তী খবর

PF Hike Big News: নিউ ইয়ারের আগেই বিগ বিগ নিউজ! EPFO বাড়াতে পারে PF সুদের হার! উল্লসিত কোটি কোটি...

PF Hike Big News: নিউ ইয়ারের আগেই বিগ বিগ নিউজ! EPFO বাড়াতে পারে PF সুদের হার! উল্লসিত কোটি কোটি...
Bengali Houses Set on Fire: হচ্ছেটা কী! হাতে মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র, ওড়িশায় একশোর বেশি বাঙালির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল উন্মত্ত জনতা...

Bengali Houses Set on Fire: হচ্ছেটা কী! হাতে মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র, ওড়িশায় একশোর বেশি বাঙালির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল উন্মত্ত জনতা...
New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...

New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...
Begam Khaleda Zia Health Update: সব আশা শেষ? লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে না, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স বাতিল! খালেদা জিয়াকে নিয়ে আজই ঘোষণা...

Begam Khaleda Zia Health Update: সব আশা শেষ? লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে না, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স বাতিল! খালেদা জিয়াকে নিয়ে আজই ঘোষণা...
Raja Poetry Event: শীতের সন্ধ্যায় &quot;রুমাল, ধুলো, কবিতাগুলো...&quot;! পিয়ানো-এসরাজের সুরে অন্যরকম কবিতা যাপনে বাচিকশিল্পী রাজা...

Raja Poetry Event: শীতের সন্ধ্যায় "রুমাল, ধুলো, কবিতাগুলো..."! পিয়ানো-এসরাজের সুরে অন্যরকম কবিতা যাপনে বাচিকশিল্পী রাজা...
Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙতেই &#039;সেই&#039; ভিডিয়ো ডিলিট! পলাশের &#039;পুরুষত্ব&#039; নিয়ে প্রশ্ন জেমিমার...

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙতেই 'সেই' ভিডিয়ো ডিলিট! পলাশের 'পুরুষত্ব' নিয়ে প্রশ্ন জেমিমার...
Pakistan-UK extradition deal: পাকিস্তান-ইউকের চুক্তি, যৌন আপরাধীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড়!

Pakistan-UK extradition deal: পাকিস্তান-ইউকের চুক্তি, যৌন আপরাধীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তে বিতর্কের ঝড়!

8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন বেতন, কত ভাতা বাড়ছে? সব আপডেট...

8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন বেতন, কত ভাতা বাড়ছে? সব আপডেট...
Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হায়দরাবাদ থেকে আসছে ৮ বাউন্সার...

Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হায়দরাবাদ থেকে আসছে ৮ বাউন্সার...
Vande Mataram Controversy: বিপন্ন বাঙালি? সংসদে দাঁড়িয়ে কখনও &#039;বঙ্কিমদা&#039;, কখনও &#039;বঙ্কিমদাস&#039;, বা &#039;মাস্টার সূর্য সেন&#039;! বিতর্ক...

Vande Mataram Controversy: বিপন্ন বাঙালি? সংসদে দাঁড়িয়ে কখনও 'বঙ্কিমদা', কখনও 'বঙ্কিমদাস', বা 'মাস্টার সূর্য সেন'! বিতর্ক...