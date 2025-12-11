Breaking News LIVE Update: টানা ৫ মাস বাংলাদেশের জেলে বন্দি, অবশেষে ঘরে ফিরলেন কাকদ্বীপের ৪৭ মত্সজীবী

11 December 2025, 09:30 AM
Diamondherbour: অন লাইন সাইবার প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার ২৬ জন ভিন রাজ্যের প্রতারক।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অন্তর্গত ১৪ টি থানা এলাকার প্রতিটি থানায় যে অভিযোগ বা *ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম প্রোটালে (ncrp) অভিযোগ দায়ের। করেছিলেন তাদের মধ্যে ১৭ জনের টাকা ফেরত পেলো, সর্বমোট টাকার পরিমাণ ৩২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার প্রতারকের চক্রের পরে প্রতারিত হওয়া ব্যক্তি বলেন আমি অন লাইন থেকে ফোন নম্বর নিয়ে চিকিংসের এপারমেন্ট নেওয়ায় জন্য যোগাযোগ করি আমাকে বলে ১০ টাকা এন্ট্রি করতে আমি এন্ট্রি করি তারপর একাউন্ট থেকে ২৯ হাজার টাকা কেটে যায়। থানায় অভিযোগ দায়ের করি অক্টোবর মাসে তারপর আজকে টাকা ফেরত পেলাম।
11 December 2025, 08:15 AM
Indian Fishermen Return: দীর্ঘ পাঁচ মাস বাংলাদেশে কারাবন্দি থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের ৪৭ জন মৎস্যজীবী। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল বাহিনীর সহযোগিতায় তাঁরা ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে পৌঁছন। বন্দরের মাটিতে নামতেই পরিবারের সদস্যদের মুখে স্বস্তির হাসি আর কান্নাভেজা আলিঙ্গনে আবেগের পরিবেশ তৈরি হয়।
ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে রাজ্য সরকারের পক্ষ উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, এসডিও প্রীতম সাহা, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীমন্ত মালি, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্ট গার্ড আধিকারিকসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তারা। মৎস্যজীবীদের উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, শীতবস্ত্র প্রদান করা হয় এবং তাঁদের জন্য প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করে প্রশাসন।
সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বাংলাদেশের কারাগারে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় তাঁরা ভুলবশত বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন। এরপর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তাঁদের গ্রেফতার করে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুই দেশের আলোচনার ভিত্তিতে মুক্তি পায় কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীরা মৎস্যজীবীদের ফিরে আসায় খুশি পরিবারের লোকজন
11 December 2025, 07:45 AM
Jalpaiguri: ICDS অফিসার পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা। জলপাইগুড়িতে গ্রেফতার এক মহিলা। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গোপাল পাল থানায় অভিযোগ করেন প্রায় এক বছর আগে অর্পিতা ভৌমিক নামে এক নারী নিজেকে আইসিডিএস অফিসার পরিচয় দিয়ে তাঁর ও তিন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চাকরি দেওয়ার আশ্বাসে তিনি ও তাঁর স্বামী প্রদীপ ভৌমিক তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেন, কিন্তু পরে কোনো চাকরি দেওয়া হয়নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাশাপাশি টাকাও ফেরত দেননি বলে অভিযোগ।
11 December 2025, 07:45 AM
Khardaha: খড়দহ পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড সূর্যসেন নগর। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অন্য জায়গা থেকে আলাদা। ডান ,বাম কোন রাজনৈতিক দলই এখানে আধিপত্য কায়েম করতে পারেনি। বরাবরই এখানে সূর্যসেন নাগরিক কমিটির জিতে আসে। খড়দহ পৌরসভায় সব কটি আসনে তৃণমূলের দখলে এই একটি আসন বাদ দিয়ে। বর্তমানে কাউন্সিলার অর্পিতা দাসগুপ্ত। তার দাবি তিনি ভয়ে আছেন তাকে বিভিন্নভাবে থ্রেট করা হয়। প্রশ্ন উঠছে একজন জনপ্রতিনিধি তিনি সুরক্ষিত নন। তাকেও আতঙ্কে কাটাতে হচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, সূর্যসেন নগর বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয় দিয়েছে, সূর্যসেন জনকল্যাণ সমিতি সেখানে খুবই শক্তিশালী কাউন্সিলার মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন , তাই এই কথা বলছেন। যদিও এলাকার বাসিন্দারা বলছেন সূর্য সেন নগর শান্তিপ্রিয় জায়গা দীর্ঘদিন ধরেই এখানে দলমত নির্বিশেষে নাগর রক্ষা কমিটিকে ভোট দিয়ে জেতান। এই অঞ্চলের এই নাগরিক রক্ষা কমিটির যে শক্তিশালী সে কথা তৃণমূলও স্বীকার করে আগে তৃণমূল এখানে প্রার্থী দিত না কিন্তু বর্তমানে তারা প্রার্থী দেওয়া শুরু করেছে আর এটাই কি ভয়ের কারণ পৌরমাতার।
11 December 2025, 07:45 AM
Bangladeshi Innegrants: নতুন করে বাংলাদেশে ফেরার জন্য হাকিমপুর চেকপোস্টের সামনে বাংলাদেশিদের ভীড়। কাজের সন্ধানে এসে অনেক বাংলাদেশি নাগরিক থেকে গিয়েছিলেন ভারতে। অথচ তাদের বেশিরভাগেরই হাতে কোন নথি নেই। আবার অনেকেই পিছনের দরজা দিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাস বই তৈরি করে নিয়েছেন। ভোটও দিয়েছেন এখানে তারপরেও এস আই আর শুরু হওয়ায় যেহেতু ২০০২ সালের ভোটার কার্ডে তাদের কারুর নাম নেই সে কারণে তারা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,তারা সকলেই কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরতলিতে কাজ করতেন। কেউ পরিচারিকার কাজ, ভ্যান রিকশা টানতেন, কেউ বা রাজ মিস্ত্রী, ইটভাটার শ্রমিক হিসেব ভারতে ছিলেন। এখন এসআইআর শুরু হওয়ায় আবাহে তাদের কাছে কোন নথি না থাকায় ভয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে চাইছেন। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ঢাকা এলাকার বাসিন্দা এরা। এদের কাছে বৈধ নথি না থাকায় তাদের কেউ আশ্রয় দিতে বা কাজে নিতে চাইছেন না। তাই এখন এসআইআর শুরু হতেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেই সব বাংলাদেশি নাগরিকরা। মাঝে খুবই কম দশ কুড়ি বা তারও কম বাংলাদেশীদের দেখা যাচ্ছিল হাকিমপুর চেকপোস্টের কাছে হটাৎ কয়েকশো বাংলাদেশিদের দেখা গেল লোটা কম্বল নিয়ে হাজির হতে হাকিমপুর সীমান্তে।