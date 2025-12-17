Breaking News LIVE Update: ছাত্রী আন্দোলনে উত্তাল বিশ্বভারতী, ছুটে এলেন আধিকারিকরা...

17 December 2025, 10:30 AM
Jalpaiguri: কর্মসংস্থানের জন্য ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ক্রান্তি ব্লকের স্বপন রায়ের । ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা স্বপন রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় জীবিকার তাগিদে প্রায় আট মাস আগে তিনি কেরালার কান্নুরে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে একটি নির্মাণস্থলে সাটারিং-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। কয়েক দিন আগে কাজ চলাকালীন হঠাৎ সাটারিং খোলার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। আচমকা ভারী সাটারিং ভেঙে পড়ে স্বপন রায়ের উপর। দুর্ঘটনার পর সহকর্মী শ্রমিকরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
17 December 2025, 10:30 AM
Fisherman Dead: বাংলাদেশের নৌসেনার জাহাজের ধাক্কায় ভারতের মৎস্যজীবীদের টলার ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ৫ জন নিখোঁজ থাকার পর দুজনের দেহ উদ্ধার হল। বাকি তিনজন এখন নিখোঁজ। আজ ভোর রাতে এফ বি পারমিতা ১১ ট্রলার টি কে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় নামখানা নারায়ন পুর ঘাটে কাছাকাছি।তার পর ট্রলারের ভিতর থেকে উদ্ধার হলো দুই জন মৎস্যজীবীর দেহ (সঞ্জীব দাস ও রাজন দাস)। এখনও নিখোঁজ তিন মৎস্যজীবী।তাদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মৎস্যজীবী সংগঠনের ট্রলার ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই উদ্ধার কাজ করা হচ্ছে।আজ ভোর রাতে দেহ গুলি কে কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।এই ঘটনার পরে সমস্ত মৎস্যজীবীরা তাদের ট্রলার নিয়ে সমুদ্র থেকে ফিরতে শুরু করেছে। বাংলাদেশী নেভি র নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমুদ্র থেকে মাছ ধরা ক্ষেত্রে বিরত থাকবে সমস্ত মৎস্যজীবী ট্রলার। কারন এই ঘটনার পর সমস্ত মৎস্যজীবী সমুদ্রের মাছ ধরতে যেতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। উল্লেখ্য গত ১৩ই ডিসেম্বর এফ বি পারমিতা ১১ ট্রলার নামখানা নারায়নপুর থেকে রওনা দিয়েছিল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য। কিন্তু ১৪ তারিখ ভোরেই তাদের উপর নেমে আসে বাংলাদেশী নেভি র নির্মম অত্যাচার। মাঝ সমুদ্রেই এক মৎস্যজীবী কে বল্লম ছুঁড়ে মেরে ফেলে।তার পর ট্রলারে বাকি মৎস্যজীবী থাকা অবস্থায় জাহাজ নিয়েছে ট্রলারটিকে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর ১১ জনকে মৎস্যজীবী কে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও খোঁজ মিল ছিল না পাঁচ জন মৎস্যজীবীর। আজ ভোররাতে ট্রলারের ভিতর থেকে দুজন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার করে প্রশাসন। আজ কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে দেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। এখনও নিখোঁজ তিন মৎস্যজীবী।
17 December 2025, 10:15 AM
Visva Bharati: মধ্যরাতে ছাত্রী আন্দোলনে উত্তাল পরিস্থিতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে ছাত্রীরা বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাদের মূল অভিযোগ ক্যান্টিনে তাদেরকে একদমই নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়। এছাড়াও খাবার খাওয়ার স্থানও অত্যন্ত নোংরা। সেই বিষয়ে তারা কর্তৃপক্ষ সহ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদেরকে একাধিকবার জানালেও কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারপরই কতকাল মধ্যরাতে তারা বিক্ষোভ আন্দোলন করেছেন। ছাত্রীরা থালা বাজিয়ে গান গেয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। ছাত্রীরা দীর্ঘ ৩ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পর আধিকারিকরা কথা বলতে এলেও কোনো সদুত্তর তারা দেননি। ছাত্রীরা আশঙ্কা করছেন আন্দোলনে বসার কারণে তাদের উপর প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি গ্রহণ করা হতে পারে। কোনভাবেই জনসমক্ষে ছাড়া আলোচনায় বসতে রাজি নন তারা। সব মিলিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
17 December 2025, 09:00 AM
Chakdaha Municipality: নাগরিক পরিষেবার চরম অবনতিতে চাকদহ পৌরসভায় প্রশাসক, ২১ কাউন্সিলরকে শোকজের পর পুরো বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক মহলের টানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পৌরসভার ২১ জন কাউন্সিলরকে শোকজ করার পর অবশেষে পুরো পৌরবোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর চাকদহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রধানদের স্বাক্ষরিত একটি বিস্তৃত অভিযোগপত্র পশ্চিমবঙ্গের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরে জমা পড়ে। অভিযোগে শহরের বর্জ্য অপসারণ, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তার বেহাল দশা ও যান চলাচল সংক্রান্ত একাধিক গুরুতর সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে দপ্তর গত ২১ নভেম্বর চাকদহ পৌরসভার ২১ জন কাউন্সিলরকে সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ পাঠায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাউন্সিলররা শোকজের জবাব দেন।
অভিযোগপত্রে বলা হয়, পৌরসভার বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। ২১টি ওয়ার্ডের রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা জমে থাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ড্রেন পরিষ্কার না হওয়ায় নোংরা জল ও জঞ্জালে ভরে উঠেছে নিকাশি ব্যবস্থা। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকায় প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ ও যানবাহনের চালকরা। পাশাপাশি টোটো ও ভ্যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে চরম অব্যবস্থাপনা শহরের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ব্যবসায়ী সমিতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে সমস্যা জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা রাজ্য দপ্তরের দ্বারস্থ হন। সরকারি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আজ চাকদহ পৌরসভার পুরো বোর্ডে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে নতুন পৌরবোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণীর মহকুমা শাসক অভিজিৎ সামন্তকে পৌর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
17 December 2025, 09:00 AM
Arjun Singh: বুধবার দুপুর ১২ টায় অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে জয় বাংলা শ্লোগান দেওয়ার কর্মসুচি। গত রবিবার ইছাপুর লেলিন নগর যে মাঠে শুভেন্দু অধিকারী এবং অর্জুন সিংরা মিটিং করে ছিলেন। আজ সেই মাঠে মিটিং করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক।মঞ্চে অর্জুন সিং কে কড়া হুশিয়ারি পার্থ ভৌমিকের, অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে গিয়ে জয় বাংলা বলা হবে!! দলীয় কর্মিরা অর্জুন সিং বাড়ির সামনে গিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান দেবে দুপুর ১২ টায়!! আর এই দায়িত্ব দিলাম জগদ্দলের বিধায়ক সোমানাথ শ্যাম কেই। অর্জুন সিং যদি এক বাপের বেটা হয়ে থাকে তাহলে কারো গায়ে হাত দিয়ে দেখুক!! কত ক্ষমতা দেখে নেব!
17 December 2025, 09:00 AM
Jute Mill Closed: সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক এর নোটিশ ঝোলানো হল গেটে।অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বালির মহাদেব জুট মিল। বিক্ষোভ শ্রমিকদের। মঙ্গলবার জুটমিল বন্ধ ছিল। বুধবার সকালে শ্রমিকরা মিলে কাজ করতে এসে দেখেন জুট মিলের গেটে লাগানো রয়েছে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক এর নোটিশ। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক। মহাদেব জুট মিলের গেটের সামনে মিল খোলার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। জি টি রোড অবরোধ করা হয়।পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বালি থানার পুলিস আসে। শ্রমিকদের অভিযোগ কোনো আলোচনা না করে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ মিল বন্ধ করে দেয়। কাঁচা মাল ঠিকমতো আমদানি হচ্ছে না এই কারন দেখিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এটা চক্রান্ত করা হয়েছে। মিল না চালু করলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শ্রমিকদের।
17 December 2025, 09:00 AM
SIR in South 24 Prgs: প্রকাশিত হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। তালিকা সামনে আসতেই দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে প্রায় ৮ লক্ষের অধিক মৃত এবং শিফটিং ভোটার। সংখ্যাটা ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৩৩। শুনানিতে ডাকা হবে প্রায় এক লাখের কাছাকাছি ভোটারকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মৃত এবং শিফটিং ভোটার মিলিয়ে বাদ পড়েছে ২২ হাজার ৩৭০ জন। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা তে বাদ গেছে ২২ ৬০৫ জন। অন্যদিকে বাসন্তীতে সেই সংখ্যাটা কুড়ি হাজার ৯৫৩। গোসাবায় ১৪ হাজার ১৫২। কুলতলী বিধানসভাতে ২৫ হাজার ৭২৬। অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রায় প্রতিটি ব্লকেই প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি নাম বাদ চলে গেছে। তাদের সকলে মৃত অথবা স্থান পরিবর্তন করেছেন এমন ভোটার।
17 December 2025, 09:00 AM
Jalpaiguri: ঠান্ডায় জুবুথুবু জেলাবাসী। কনকনে শীত উত্তরের জেলা জলপাইগুড়িতে। ভোর এবং সকালের দিকে কুয়াশার চাদরে মোড়া গোটা জলপাইগুড়ি। বেলা বাড়লে ধীরে রোদের দেখা মিলছে। কনকনে শীত অনুভব হচ্ছে। শীতের পোশাক পরেই রাস্তায় মানুষজনেরা। শীতের মৌসুমে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ জঙ্গল লাভয় এলাকায় পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। গত কয়েকদিন ধরে জলপাইগুড়ি তাপমাত্রা ১০ থেকে ১১ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। আজ সকালে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায় জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৬ ডিগ্রি। একটু শরীর গরম করে নিতে আগুন পথে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষজনকে পাশাপাশি চায়ের দোকানে ভিড় বাড়ছে সকাল সন্ধ্যায়।
17 December 2025, 09:00 AM
Canning: উনুনের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম যশোদা মাহাতো(৪৮)। ক্যানিং থানার পুলিস বধূর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে খবর, বাসন্তী থানার ৫ নম্বর চড়াবিদ্যা গ্রামের বধু যশোদা মাহাতো। সকালে বাড়িতে উনুন জ্বালিয়ে রান্নার কাজ করছিলেন। ভাতের ফ্যান ঝারানোর সময় আচমকা পিছন থেকে কাপড়ে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তে সেই আগুন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকেন। বধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই বধূ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে। অবশেষে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা কে উপেক্ষা করে ওই বধু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত বধুর ছেলে প্রশান্ত মাহাতো জানিয়েছেন, আমরা মাঠে গিয়েছিলাম কাজ করতে। মা রান্না করছিলেন উনুনে। আগুন ধরে যায়। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি।