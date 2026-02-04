Breaking News LIVE Update: সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেলেন মমতা, একটু পরেই SIR মামলার শুনানি শুরু

4 February 2026, 10:15 AM
Mamata at Supreme Court: এসআইআর মামলার শুনানি ঘিরে জোর তত্পরতা সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে পৌঁছে গেলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা মামলাটি উঠছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে।
Jalpaiguri: ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকে স্বামীর হাতে নিশংসভাবে খুন হল স্ত্রী। স্বামীকে এই আটক করেছে নাগরাকাটা থানার পুলিস। স্বামীর পরকীয়া সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে নাগরা কাটা ব্লকের শুল্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাতুরাইন শ্রমিক মহল্লা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম সরস্বতী সরকার ওরাও (৪০)। ধৃত স্বামীর নাম সুরেশ ওরাও।
জানা গেছে, এদিন সকালে স্থানীয় দুই মহিলা প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে ওই মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানিয়দের অনুমান রাতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে মহিলার স্বামী।
খবর পেয়ে নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত দেহ উদ্ধার করে। পরে বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ পেয়ে স্বামীকে আটক করে।
মৃতার পরিবারের অভিযোগ সুরেশ ওরাও এর সঙ্গে অন্য মহিলার পরকীয়া সম্পর্ক ছিল যার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে সে।
পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি আজ পাঠাবে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি বাইক আটক করে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিস। বাইকে থাকা দুজনকে আটক করতেই এই মাদক উদ্ধার হয়। ধৃতদের নাম অসীম সরকার ( ২৭) এবং অনিল সরকার ( ২৬) দুজনেরই বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের বাগজান সংলগ্ন এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ধুপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির দিকে আসছিল ওই বাইকটি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিস সুপার।
Laxmikantapur: আনন্দপুরের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় আবারো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। লক্ষীকান্তপুরের বিজয়গঞ্জ বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকাজুড়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎই বাজারের একটি অংশে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে একাধিক দোকানে। আতঙ্কিত ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা তড়িঘড়ি দমকলকে খবর দেন।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ২ ইঞ্জিন। প্রায় কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুড়ে নষ্ট হয় দোকানের ভেতরে থাকা মালপত্র। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।
ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মন্দির বাজার থানার পুলিশও। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেকেই দোকান থেকে কিছুই বের করতে পারেননি। বহু ব্যবসায়ীর বছরের সঞ্চিত পুঁজি মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
প্রাথমিকভাবে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সঠিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। দমকলও নিজস্ব রিপোর্ট প্রস্তুত করছে।
Kolkata: মন্দারমনি থেকে কলকাতায় আত্মীয়ের বাড়িতে এসে যাদবপুরে বহুতল থেকে গভীর পড়ে এক ব্যাক্তির রহস্যমৃত্যু। মৃতের নাম তপন দাস। বয়স ৬৩। বোন এর ছেলের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। গভীর রাতে শৌচাগারে যাওয়ার সময় ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু। দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তে।