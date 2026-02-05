Breaking News LIVE Update: মাদক কারবারীদের ডেরা গুঁড়িয়ে দিলেন দাবাং কাউন্সিলর

5 February 2026, 08:15 AM
T 20 World Cup: শনিবার থেকে শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ। প্রথম দিনেই তিনটে ম্যাচ। উদ্বোধনী দিনে কলকাতাতেও আছে ম্যাচ। দুপুরে মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর স্কটল্যান্ড। আগামিকাল বিকেল ৪:১৫-তে কলকাতায় আসছে দু'বারের বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিম।
SIR: SIR সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলার শুনানির পর ভাঙড়ে রাতে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস। এই উপলক্ষে ভাঙড়ের হাতিশালা এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। এদিন শওকত মোল্লাকে সাধারণ মানুষের হাতে হাতে মিষ্টি তুলে দিতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও মিষ্টি খান এবং দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীদেরও মিষ্টি খাওয়ান। শওকত মোল্লা বলেন,বাংলার দশ কোটি মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে যে লড়াই করেছেন, তার জন্য আজ আমাদের গর্বের দিন। সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে বাংলার মানুষ খুশি। সেই আনন্দেই আজ আমরা মিষ্টি বিতরণ করছি।”
এই ঘটনাকে ঘিরে হাতিশালা এলাকায় তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
CAA in Bengal: বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতিতে ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)। ভোট যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত প্রধান দুই রাজনৈতিক দল। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, সিএএ-তে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার মানুষ আবেদন করেছেন, যার মধ্যে ৪৩২ জন নাগরিকত্ব শংসাপত্র পেয়েছেন। এই তালিকায় এগিয়ে রয়েছে কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ ও শান্তিপুর এলাকার আবেদনকারীরা। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক অসীম বিশ্বাস জানান, সংখ্যা আপাতত কম হলেও ভবিষ্যতে সকল আবেদনকারীই শংসাপত্র পাবেন এবং এতে ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীর কটাক্ষ, এত কম সংখ্যক শংসাপত্র দেওয়া হলেও ২০২৬ সালে তারা আদৌ ভোট দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। শংসাপত্র হাতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে এলাকার মানুষ। ২০১৯ সালে সিএএ চালু হলেও তখন আবেদন না হলেও বর্তমানে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই নাম তোলার হিড়িক পড়েছে, যার জেরেই দেরি হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সি এ এ কে হাতিয়ার করেই পাড়ায় পাড়ায় প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি। কিছুটা হলেও পিছিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। দেওয়াল লিখে লিখে ছোট ছোট সভা করে তারাও প্রচার করছেন।
Panskura:পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মেছোগ্রাম এলাকায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বসতবাড়িতে ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যা দেওয়ার পর সেই আগুন থেকে ধরে আগুন।মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে। আগুনের লেলিহান শিখায় বাড়ির ভিতরে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাঁশকুড়া থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দমকলের তৎপরতায় বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
Anandapur Fire: কলকাতার আনন্দপুরের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ ময়নার যুবকদের পরিবারের হাতে পুলিশের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণমূলক চেক তুলে দেওয়া হলো বলা হয়। মঙ্গলবার ময়নায় এই চেক প্রদান করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক। উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত রায়, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ শাহজাহান আলী, ময়না থানার ওসি বুদ্ধদেব মাল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।
তবে চেক হাতে পাওয়ার পরও নিখোঁজ যুবকদের পরিবার ডিএনএ পরীক্ষার দাবি জানায়।জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, পুলিশের পক্ষ থেকেই এই চেক প্রদান করা হচ্ছে।
কিন্তু বিতর্কের সূত্রপাত চেকের উৎস ঘিরে। চেকগুলিতে দেখা যায়, ‘ওয়াও মোমো’ সংস্থা এবং ‘পুষ্পাঞ্জলি ডেকোরেটার্স’-এর পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই ফের রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পক্ষ থেকে তীব্র প্রশ্ন তোলেন ময়নার বিধায়ক অশোক দিন্দা। তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে চেক দেওয়া হচ্ছে, অথচ চেকে লেখা রয়েছে বেসরকারি সংস্থার নাম। ওরা তো ক্ষতিপূরণ দেবেই। কিন্তু সরকারিভাবে কোথায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো?”
অশোক দিন্দার অভিযোগ, অন্যের দেওয়া অর্থে সরকারি সংস্থার নাম ব্যবহার করে দায় সারা হচ্ছে। “তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করার অধিকারই বা কে দিয়েছে?”—এই প্রশ্ন তোলেন তিনি।
Jalpaiguri: মাদক দমনে এবার রাস্তায় নামলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন। জলপাইগুড়ি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গুঁড়িয়ে দিলেন মাদক কারবারীদের ডেরা। লোহার শাবল ও হাতুড়ি নিয়ে নিজের হাতেই মাদকের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে দেখা যায় কাউন্সিলরকে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই জলপাইগুড়ি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা রেলের জমিতে অবৈধ ক্লাব ঘর বানিয়ে মাদকের কারবার চালানো হচ্ছিল। দিবারাত্রিতে সেখানে চলছিল বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ। নেশাখোরদের দাপটে ওই রাস্তা দিয়ে মহিলাদের হেঁটে যাতায়াত করতেও সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলের পাশেই রয়েছে দুটি হাইস্কুল। এলাকার মহিলাদের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রীদেরও নানাভাবে উত্যক্ত করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর মণীন্দ্রনাথ বর্মন। লোহার শাবল ও হাতুড়ি নিয়ে নিজের হাতেই মাদকের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেন তিনি। এলাকার বাসিন্দারাও নেশাখোরদের আস্তানা ভাঙার কাজে এগিয়ে আসেন।