Breaking News LIVE Update: বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ভোট, অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় বসিরহাট সীমান্তে নাকা চেকিং পুলিসের

11 February 2026, 09:30 AM
Siliguri: মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা লুৎফর রহমানকে পিষে দিল ট্রাক। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয় পরিজনদের একাংশ জাতীয় সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় অবরোধ করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনেন। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। বহু গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে।
11 February 2026, 09:15 AM
Babri asjid: ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। আজ শুরু হচ্ছে নির্মাণকাজ। এনিয়ে চরম সতর্কতা জেলা প্রশাসনের। বেল ডাঙ্গা থানায় ফোর্স নিয়ে ঢুকলেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার।
11 February 2026, 08:00 AM
Murshidabad: মাদক পাচারে নাম জড়িয়েছে হুমায়ূন কবীরের বেয়াইয়ের নাম। মাদক পাচারে টাকা কি ব্যহবার হয়েছে অন্য খাতে ?তা জানতে ১৫ টি ব্যাঙ্ক অ্যকাউন্টের তথ্য জানতে চাইছে পুলিস। ইতিমধ্যেই ১৫টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। মাদক পাচারের টাকায় বেনামে কোনো সম্পত্তি কেনা হয়েছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। আদালতের নির্দেশের পর ১৪টি স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮টি সম্পত্তিতে ফ্রিজিং অর্ডার বসিয়েছে পুলিস।
11 February 2026, 08:00 AM
Beldanga Incident: আগামিকাল কলকাতার এনআইএ আদালতে বেলডাঙা মামলার শুনানি। অভিযুক্তদের পেশের নির্দেশ। আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় পুলিস সুপারের বক্তব্য তলব ও আইওকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে NIA কোর্ট। তার আগেই আজ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের করা মামলার শুনানি। হাইকোর্টে এনআইএ তদন্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছে রাজ্য।
11 February 2026, 07:45 AM
Sodpur:সোদপুর স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে রাখা ছিল একটি বড় ব্যাগ। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল ব্যাগটি। স্টেশনে থাকা যাত্রীদের সন্দেহ হওয়ায় তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা যোগাযোগ করে সোদপুর স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে। খবর দেওয়া হয় দমদম জিআরপি পুলিস আধিকারিকদের।।জিআরপি আধিকারিকেরা এসে পরিত্যক্ত ব্যক্তি খুলে দেখতে পায় ভেতরে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে নিষিদ্ধ মাদক।।ব্যাগটি সহ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করে নিয়ে যায় জিআরপি পুলিশ আধিকারিকেরা
11 February 2026, 07:30 AM
Katwa:সরকার অনুমোদিত সিডিউল অনুযায়ী রাস্তার কাজ হচ্ছে না এই অভিযোগে গ্রামবাসীরা পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল। নির্মাণ এজেন্সির কর্মীরা গ্রামবাসীদের কাজের সিডিউল না দেখিয়ে রাস্তা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে এলাকা ছাড়ে। গ্রামবাসীদের দাবি সিডিউল অনুযায়ী কাজ না করলে রাস্তা টিকবে না। কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের পলসোনা গ্রামপঞ্চায়েতের ঘটনা। কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাজীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, গ্রামবাসীদের জন্য রাস্তা হচ্ছে সেখানে গ্রামবাসীরা কাজের সিডিউল দেখে নেবে অবশ্যই। পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন জানায় সিডিউল অনুযায়ী রাস্তা করা হবে। কাটোয়ার ২ পঞ্চায়েত সমিতির পলসোনা পঞ্চায়েতের পলসোনা গ্রামের স্কুল বাজার থেকে পশ্চিমপাড়া নগর দিঘির পাড় অবধি সাড়ে তিন মিটার চওড়া এবং ৬২৩ মিটার দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছিল।প্রকল্পের জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ২৮ লাখ,৭১ হাজার ৫৭৮ টাকা। মঙ্গলবার এজেন্সির নির্মাণ শ্রমিকরা কংক্রিটের ঢালাইয়ের জন্য মাটির রাস্তার উপর দুই ইঞ্চি পুরু করে কুচো পাথর সহ ডাস্ট দিয়ে কাজ করেছিল।এই কাজের উপর ঢালাই করলে রাস্তা টেকসই হবে না। গ্রামবাসীরা রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ আটকে দিয়ে সিডিউল দেখতে চায়। এজেন্সির শ্রমিকরা সিডিউল দেখাতে অস্বীকার করে রাস্তা তৈরির সামগ্রী সহ সরঞ্জাম নিয়ে এলাকা ছাড়ে
11 February 2026, 07:30 AM
Basirhat:বসিরহাট পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষিয়ান তৃণমূলের কাউন্সিলর এর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি, ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিস। ঘটনায় এলাকার ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগের তির বিরোধীদের দি।কে অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করে দুষ্কৃতীরা তার বাড়ির লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। বাড়ির পিছন দিকে বন্ধ দরজার গায়ে বামা ফাটে। বোমা ফাটার বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। এই ঘটনার পরেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট থানার পুলিস। কে বা কারা কিসের জন্য এই কাউন্সিলরের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা মারল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিস। ঘটনারা খবর পেয়ে রাতে কাউন্সিলরের বাড়িতে ছুটে আসে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক সপ্তর্ষী ব্যানার্জী।
11 February 2026, 07:30 AM
Basirhat Naka Checking: আগামিকাল অর্থাত্ ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। তার জেরে এদেশে যাতে কোনওরকম অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশ থেকে যাতে এ দেশে ঢুকে কেউ কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে তার জন্য উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট জেলা পুলিসের উদ্যোগে বসিরহাট সীমান্ত এলাকায় রাতে নাকাচেকিং শুরু করেছে পুলিস। বিশেষ করে হিঙ্গলগঞ্জ জল সীমান্তে কালিন্দী ও ইছামতী নদীপথে ও স্থলপথে জোর তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি লঞ্চ নিয়ে নদীতে রাতভোর টহল দিচ্ছে পুলিস। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ও নদীতে নৌকা ও ভেসেলে যাতায়াতকারি যাত্রীদের তল্লাশি চালাছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিস।