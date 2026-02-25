Breaking News LIVE Update: প্রতীক উর-এর পর ফের ধাক্কা সিপিএমে, উত্তরবঙ্গে দল ছেড়ে তৃণমূলে এই বাম নেতা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: পারিবারিক বিবাদের জের, দাদার হাতে খুন হলো ভাই। বাঁশ ও লোহার রড দিয়ে ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

| Last Updated: Wednesday, February 25, 2026 - 09:47
25 February 2026, 09:45 AM

Palta: পলতায় ‘তোলাবাজির প্রতিবাদ করতে’গিয়ে তোলাবাজদের মারে মাথা ফাটলো প্রতিবাদি মহিলার, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক। পলতা রেলস্টেশন সংলগ্ন বাজার এলাকায় তোলা চাওয়া ও তা না পেয়ে ব্যবসায়ীদের মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই হাফিজ নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি দুষ্কৃতী দল নিয়মিত তোলা আদায় করে আসছে। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে ব্যবসায়ীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছেন, বাজার এলাকার বিভিন্ন দোকান থেকে জোর করে টাকা আদায় করা হয়। সম্প্রতি কয়েকজন ব্যবসায়ী তোলা দিতে অস্বীকার করায় তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।অভিযোগকারীদের আরও দাবি, অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর প্রসূন সরকারের আশ্রিত। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বা কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নোয়াপাড়া থানায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। 

 

25 February 2026, 09:30 AM

Alipurduar: বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওকে বালু চোর বলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইকের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠালেন মনোজ। জি ২৪ ঘন্টাকে এক সাক্ষাতকারে তৃনমুল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক কে বালু চোর বলে উল্লেখ করেছিলেন। এর পরই
বিজেপি কর্মীরা গত দুদিন ধরে কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ চিক বড়াইকের কুশপুতুল দাও করে। 
এর পরেই আইনি নোটিশ। 
যদিও প্রকাশ চিক বরাইক এই বিষয়ে মুখ খুলতে চায়নি। দলের সহ সভাপতি দেবব্রত পাল বলেন কোন আইনি নোটিশ পায়নি জেলা সভাপতি। হাতে নোটিশ পেলে আইন মেনেই তার প্রতিউত্তর দেওয়া হবে। এখন দেখার প্রকাশ চিক বরাইক নোটিশের উত্তরে কী জানান। 

25 February 2026, 09:30 AM

Nadia: নদিয়ার শান্তিপুরে এক শতায়ু বৃদ্ধের শ্মশানযাত্রা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। ১০৬ বছর বয়সে প্রয়াত হন শান্তিপুর বাগআচড়া পঞ্চায়েতের ছোট কুলিয়া বাজার পাড়ার বাসিন্দা নিমাই পণ্ডিত দুর্লভ। দীর্ঘ জীবনের ইতি টেনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর তাঁর প্রায় ৪০ জন নাতি নাতনি এক অভিনব আয়োজনের মাধ্যমে দাদুকে শেষ বিদায় জানান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর আগে নিমাই পণ্ডিতের ইচ্ছা ছিল আনন্দের আবহে, ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোক। সেই শেষ ইচ্ছাকেই মর্যাদা দিতে মেয়ে ও ছেলের ঘরের নাতি নাতনিরা বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেন। শ্মশানযাত্রায় প্রায় ৩০০ জন মানুষ অংশ নেন। 

25 February 2026, 09:15 AM

Howrah Shooting: উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় শ্যুট আউট।পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন খুন। সৌফিক খান নামে এক যুবককে খুন করে হারুন শেখ ও তার দলবল। কথা বলতে বলতে গুলি চালায়।সি সি টি ভি তে ধরা পড়ে সেই হাড়হিম করা ঘটনার ছবি।নিহতের পরিবারের দাবী সৌফিক প্রমোটিং করতো।তোলাবাজির টাকা না পেয়ে হারুন ও তার দলবল।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।মহিলারা জানান তারা ইনসাফ চান।দোষীদের গ্রেফতার না করলে তারা ভোট বয়কট করবেন।প্রাক্তন পুরপিতা মহ রুস্তম জানান সামনে বিধানসভা নির্বাচন।এর আগে দুস্কৃতিরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তান্ডব চালাচ্ছে।পুলিশকে আরো সক্রিয় হতে হবে।পুলিশ কমিশনার আকাশ মাঘারিয়া জানান প্রাথমিকভাবে জানা গেছে দুজনে জিন্সের প্যান্টের ব্যবসা করতো। টাকা নিয়ে বিবাদ ছিলো।অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশী চালানো হচ্ছে

 

25 February 2026, 08:00 AM

Jalpaigurui: গোপন ছবি ও মেসেজ ছড়িয়ে দেওয়ার চাপ দিয়ে ব্ল্যাকমেল। আর এরই জেরে আত্মঘাতী এক কিশোরী। ঘটনায় আলোড়ন ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে। মৃত কিশোরী একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। বাড়ি কুকুরজান পঞ্চায়েত এলাকায়। এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বছর খানেক ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। ওই যুবকের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। তাদের দাবি, অভিযুক্ত যুবক মেয়েটির গোপন ছবি ও মেসেজ ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল শুরু করেছিল। এরই কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় ওই স্কুল ছাত্রী।

25 February 2026, 08:00 AM

Calcutta High Court: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আপলোড হওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করল কলকাত হাইকোর্ট। এই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের সব বিচার বিভাগের অফিসারদের যাঁরা সিভিল জাজ সিনিয়র ও জুনিয়র ডিভিশন থেকে বিভিন্ন পদে কর্মরত তাঁদের সব ছুটি বাতিল করা হল। একইসঙ্গে এদিন থেকেই আগের নেওয়া ছুটি, বদলি, পদোন্নতির আগের নির্দেশ স্থগিত করা হল। রেজিস্ট্রার জুডিশিয়াল সার্ভিসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ, বুধবার থেকে ওই জজেদের সুপ্রিম কোর্টের এদিনের নির্দেশ অনুযায়ী এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে বলেও জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

25 February 2026, 07:45 AM

Bhangor: ভাঙ্গরের ৩ ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাতে। প্রায় ২৮ টি বোমা তিনটি ড্রামের মধ্যে রাখা ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এই ঘটনায় দুই আই এস এফ কর্মীকে গ্রেফতার করে কাশিপুর থানার পুলিশ। আজ দুই অভিযুক্ত কে বারুইপুর আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবেই বোমা রাখার ঘটনায় রাজনৈতিকভাবে তরজা শুরু হয়েছে আই এস ও তৃণমূলের মধ্যে।

25 February 2026, 07:45 AM

Malda: পারিবারিক বিবাদের জের, দাদার হাতে খুন হল ভাই। বাঁশ ও লোহার রড দিয়ে ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু ভাইয়ের। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নানারাহী এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম নুরুল ইসলাম (৩৬)। বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নানারাহী এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কাপড় মেলা নিয়ে দুই জা এর মধ্যে বিবাদ। বিবাদ থামাতে গিয়ে দাদা হেফজুর রহমানের হাতে খুন হয় ভাই। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। অভিযুক্ত পলাতক

25 February 2026, 07:45 AM

Cooch Behar: প্রতীক উর রহমানের পর এবার উত্তরবঙ্গে ভাঙন সিপিএমে। লাল ঝান্ডা ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন এসএফআইয়ের কোচবিহার জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা সংগঠনের হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক আকাশ রায়। মেখলীগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নেন তিনি। আকাশের সঙ্গেই দল ছেড়েছেন এসএফআইয়ের আরো প্রায় ২৫ জন সদস্য বলে দাবি।

