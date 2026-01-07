English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Breaking News LIVE Update: হালাল বিরিয়ানি কিনবেন না, হিন্দু ভাইদের দোকান থেকে মাংস কিনতে হবে, নিদান কৌস্তভ বাগচীর

LIVE Update: হিন্দুদের দোকান দিয়ে মাংস কিনুন।৩০% এর কাছে ৭০ % মাথা নিচু করবে না

| Last Updated: Wednesday, January 7, 2026 - 09:27
7 January 2026, 09:30 AM

Sundarban: ঠান্ডায় জবুথবু সুন্দরবন। কুয়াশার দাপটে ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন। ভোর থেকে কুয়াশা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা হলেও কুয়াশা কাটলেও ঠান্ডার দাপট তেমনই। প্রচন্ড ঠান্ডা থাকার পরে কোথাও গা গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে নিজেদেরকে গরম করছে। ডায়মন্ড হারবার দেউলা নামখানা কাকদ্বীপ কুলপি সহ বিভিন্ন জায়গায় সুন্দরবন এলাকায় ঠান্ডায় যবুথবু অবস্থা। 

 

7 January 2026, 09:00 AM

Egra:পৌরপ্রধান গ্রেফতারকে ‘বেআইনি’ দাবি করে এগরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক অদাধিকারীদের গণইস্তফা, উত্তাল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহর—চাপে তৃণমূল, ডামাডোল পৌর পরিষেবা। এগরা পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন কুমার নায়ককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবার বড়সড় রাজনৈতিক অস্থিরতা পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহরে। তৃণমূল কংগ্রেসের এগরা শহর ইউনিটের একাধিক ওয়ার্ড সভাপতি, ওয়ার্ড চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে গণইস্তফার ঘোষণা করলেন। পদত্যাগকারী নেতাদের অভিযোগ, পৌরপ্রধান স্বপন কুমার নায়ককে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি এগরা থানার পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। এই ঘটনায় পৌরসভা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। পৌর পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় নাগরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে, অথচ কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে বাধ্য হয়েই তারা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দাবি পদাধিকারীদের।

 

7 January 2026, 09:00 AM

Bardhaman: শীতের কাঁপুনিতে থমকে গেল ভাতারের ওড়গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেলা,শীতে ফিকে রঙিন উৎসব। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের ঐতিহ্যবাহী মেলা মানেই বছরের এই সময়ে মানুষের ঢল, হাসি-আড্ডা, আলো-রঙে ভরা এক উৎসবের ছবি। কিন্তু এবছর সেই চেনা দৃশ্য যেন অনেকটাই বদলে গেছে। হাড়কাঁপানো শীতের দাপটে মেলা প্রাঙ্গণে নেই প্রত্যাশিত জনসমাগম।ব শীতের কনকনে হাওয়ায় যেন মেলার প্রাণটাই থমকে গিয়েছে। দিনের বেলায় সূর্যের আলো থাকায় কিছুটা লোকজনের আনাগোনা চোখে পড়লেও, বিকেল গড়াতেই পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ঠাণ্ডার কারণে দর্শনার্থীদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। শীত এড়াতে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি থাকায় মেলার বিস্তীর্ণ মাঠ কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে পড়ছে। এই ভিড়হীনতার সরাসরি প্রভাব পড়েছে মেলায় অংশ নেওয়া দোকানদার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর। খেলনা, খাদ্যসামগ্রী, গৃহস্থালির নানা জিনিসপত্র নিয়ে বসাএগ দোকানগুলিতে ক্রেতার অভাবে বিক্রি আশানুরূপ হচ্ছে না। অনেক দোকানদারই জানিয়েছেন, মেলায় দোকান বসাতে যে খরচ হয় ভাড়া, পরিবহণ ও কর্মচারীদের মজুরিতা তুলতেই এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, মেলা শেষ হলে লোকসান গুনতেই হতে পারে।

 

7 January 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: উত্তরে শীতের দাপট অব্যাহত। ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি। কনকনে শীত ঠান্ডায় জুবুথুবু  জেলাবাসি। রাতের থেকেই ঘন কুয়াশা চাদরে ঢেকে রয়েছে শহর এবং সংলগ্ন এলাকা। শীতের কামড় থেকে বাঁচতে আগুন পোহাচ্ছেন বহু মানুষ পাশাপাশি চায়ের ঠেকে ভিড় জমাচ্ছেন। শীতের পোশাকের দোকানে ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন। জলপাইগুড়িতে ৯ থেকে ১০ ডিগ্রি আশেপাশে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে।

 

7 January 2026, 08:45 AM

SIR in Bengal: SIR এ হেয়ারিং অসুস্থ হয়ে ফের নৈহাটি বিধানসভার জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭৭ নম্বর বুথের ভোটার বছর ৬২ র রত্না চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে কাল দুপুরে ব্যারাকপুর ব্লক ওয়ান বিডিও অফিসে হিয়ারিং এ যান রত্না দেবী।সেখানে যিনি অসুস্থ বোধ করলে তাকে কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।   

 

7 January 2026, 08:45 AM

Koustav Bagchi: হালাল মাংস কেউ খাবেন না। নিদান বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচীর। গতকাল ব্যারাকপুরে পরিবর্তন সভায় কৌস্তভ বাগচী বলেন, হিন্দু ধর্মে কোথাও বলা নেই যে আমরা আড়াই প্যাঁচে কাটা মাংস খাব। মুসলমান ধর্মে ওরা মানে যে আড়াই প্যাঁচে না কাটলে সেই মাংস হালাল হয় না। হারাম হয়। এখন হিন্দুদেরই সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য় করতে হবে, এটা কোথায় লেখা রয়েছে? হরগোবিন্দ দাসকে হত্যা করা হবে, আমাদের চুপ থাকতে হবে। দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিজাবের মতো মাথায় কাপড় দেবেন, তাতেও আমাদের চুপ থাকতে হবে। দিনের পর দিন হিন্দুদের হালাল মাংস খেতে হবে, এটা তো চলতে পারে না। হিন্দুরা কেন হালাল মাংস খাবে। তারা হিন্দু ভাইয়ের দোকান থেকে মাংস কিনবেন।  বিরিয়ানি খাওয়ার বিরুদ্ধে নই আমি। কিন্তু এমন জায়গা থেকে খেতে হবে যেখানে হালাল মাংস দেওয়া হয় না। আমরা হালাল মাংস খাব না। ৩০ শতাংশ মানুষ হালাল মাংস খায় বলে ৭০ শতাংশ মানুষকে হালাল খেতে হবে! কেন সহ্য করব? আমরা ঝটকা মাংস খাব। হিন্দু ভাইদের দোকান থেকে মাংস কিনতে হবে। মুসলমান ভাইদেরও মাথায় রাখতে হবে তারা যেন আড়াই প্যাঁচের মাংস হিন্দুদের না খাওয়ান।    

 

