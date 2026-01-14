Breaking News LIVE Update: মোক্ষের টানে লাখো মানুষের ভিড়, গঙ্গাসাগরে ডুব দিলেই প্রাণের আরাম, চলছে মকরস্নান

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  দেশ
LIVE Update: নিপা ভাইরাস মোকাবিলায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব রকম প্রস্তুতি আছে, জানালেন অধ্যক্ষ মৌসুমী ব্যানার্জি

| Last Updated: Wednesday, January 14, 2026 - 08:03
14 January 2026, 06:45 AM

Gangasagar Mela 2026:সারারাত ঠান্ডায় প্লাস্টিক গায়ে দিয়ে পূর্ণ সঞ্চয়ের আশায় কাতারে কাতারে মানুষ শুয়ে ছিলেন। ভোর থেকে শুরু হয়েছে মকর সংক্রান্তির পূর্ণ লগ্নের স্নান। ভিন রাজ্য থেকে বহু পূর্ণার্থীরা ইতিমধ্যেই গঙ্গাতে স্নান করছেন। প্রায় ৬০ লক্েরষ বেশি পূর্ণার্থীরা ইতিমধ্যে স্নান সেরে চলে গেছেন।

 

14 January 2026, 06:45 AM

Gangasagar Mela 2026: পুণ্য স্নানের আগেই পূর্ণ্যার্থীদের ভিড় গঙ্গাসাগরে। অনেকেই সাগরের ডুব দিয়ে কপিলমনি মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেল। একাধিক গেট এর কাছে কাতারে কাতারে হাজারে হাজার হাজার মানুষ কপিলমুনি মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

14 January 2026, 06:45 AM

Nipah Virus: নিপা ভাইরাস মোকাবিলায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব রকম প্রস্তুতি আছে, জানালেন অধ্যক্ষ মৌসুমী ব্যানার্জি।  তিনি জানান, আমাদের কোভিড মোকাবিলার অভিজ্ঞতা আছে। ভেন্টিলেশন, আইসিইউ-সহ সব পরিকাঠামো তৈরি আছে। একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ৮ টি শয্যা বিশেষভাবে তৈরি আছে নিপা মোকাবিলায়। তিনি জানান, নিপা সন্দেহে ভর্তি দুজনের চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় এ পর্যন্ত ৪৮ জনকে কোয়ারান্টাইন করা হয়েছে। এই সংখ্যাটা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও বাড়ির লোক মিলিয়ে।

14 January 2026, 06:45 AM

Ghatal:পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করেন ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দ। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তা নন্দ মহারাজ ওরফে কার্তিক মহারাজ। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন  একহাতে অস্ত্র এবং এক হাতে শাস্ত্র নিয়ে চলতে হবে, ভগবান আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের বাঙালি হিন্দুদের কখনো প্রতিবাদ কখনো প্রতিরোধ ও কখনো প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এছাড়া বাঁচার আর কোন পথ নেই। নরেন্দ্র মোদিকে সিংহ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন ধর্ম এবং কর্ম এ ভারতবর্ষ আবার মহান হবে। সেই সঙ্গে তৃণমূল সরকার কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

 

14 January 2026, 06:45 AM

Jalpaiguri: মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে কাকভোর থেকেই উলু শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে পুজো পার্বণ জলপাইগুড়িতে। চারিদিকে কুয়াশার চাদরে মোড়া। কনকনে শীত, এইর মাঝে উলু-শঙ্খ ধ্বনি, ঘড়ির কাটায় ভোর তিনটা। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাতকাটা কলোনির এলাকায় বাড়ির গৃহিণীরা কাক ভোর থেকেই পৌষ পার্বণের পুজোতে মেতে উঠেছেন। সাত সকালে স্নান সেরে বাড়ির উঠোনে, তুলসী স্থানে, বাড়িতে প্রবেশের পথে, ঠাকুরের মন্দিরে পৌষ সংক্রান্তির নতুন চালের গুড়ো করে গুলিয়ে পিঠের আকারে ছাপ দিয়ে তার ওপর সিঁদুর দিয়ে কমলা লেবু, তিলের নাড়ু, কদমা, বাতাসা, ফুল ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে মকর সংক্রান্তির পুজোয় ব্রত হয়েছেন বাড়ির গৃহিণীরা। পূর্বপুরুষদের রেওয়াজ অনুযায়ী নিয়ম মেনে এদিন মকর সংক্রান্তির পূজোতে মেতে উঠেছেন সকলেই। মূলত গ্রামবাংলায় এই দৃশ্য আজও বিরাজমান। এ সময় কৃষকরা নতুন ধান ঘরে তোলেন এবং সেই ধানের থেকে চাল তৈরি করে পুজো অর্জনের মধ্য দিয়ে পৌষ সংক্রান্তিতে মেতে উঠতে লক্ষ্য করা যায়। নতুন চালের গুড়ো চালে দিয়ে পিঠেপুলি, পায়েসের আয়োজন প্রত্যেক ঘরে ঘরে আনন্দমুখর হয়ে উঠে এদিন। বাড়ির এবং পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই ব্যস্তু পুজো করা হয় বলে অনেকেরই মত।

 

14 January 2026, 06:45 AM

Gangasagar Mela 2026: সাগরের আকর্ষণ লাইট বাবা। অতীতে চটকদার বাবাদের কেরামতি লোকে চোখে দেখে বিস্মিত হতেন। এখন মুহুর্তেই ভাইরাল। জুনা আখড়ার চেতন গিরি। এই নাগা বাবা চোখ টানছেন পূন্যের সাগরে। বিভূতিমাখা গোটা শরীরে জড়িয়েছেন এলইডি লাইট। যা দেখতে একেবারে ভিড় সাগর।

14 January 2026, 06:45 AM

Gangasagar Mela 2026: আজ মকরস্নান। মোক্ষের টানে আসমুদ্রহিমাচল হত্যে দিয়েছে কপিল বাবার থানে। একবার ডুব দিলেই যেখানে প্রাণের আরাম, মনের শান্তি—তাই গঙ্গাসাগর। আজ দুপুরে স্নানযোগের মাহেন্দ্রক্ষণের আগের রাতটা ছিল এক গভীর উপলব্দির রাত। সরকারী ছাউনি বা যাত্রী শিবির প্রত্যাখান করে লাখো মানুষ রাত কাটালেন সাগর তটে। খোলা আকাশের নীচে প্রবল শীতে। আসলে পূণ্যলোভী মানুষের বিশ্বাস, এই সাগরে মরণও স্বর্গপ্রাপ্তির সামিল। 
একটি বাইটও আছে।

 

