  • Breaking News LIVE Update: রাজ্য পুলিসের ডিজি রাজীব কুমারের অপসারণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি ইডির

| Last Updated: Thursday, January 15, 2026 - 10:07
15 January 2026, 10:00 AM

Bardhaman: পুলিস দেখেই নম্বর প্লেটহীন গাড়ি ফেলে চম্পট যুবকদের। বিপুল টাকা ও ডিজিটাল সামগ্রী উদ্ধার হল গাড়ি থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পালসিট টোল প্লাজার কাছে।। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, সন্দেহজনকভাবে গাড়িটি দেখে তল্লাশি চালাতে গেলে গাড়িতে থাকা যুবকেরা দ্রুত গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর গাড়িটি তল্লাশি করে পুলিশ উদ্ধার করে বাণ্ডিল বাণ্ডিল নগদ টাকা, একটি আইফোনসহ মোট চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব এবং প্রায় ১৫-১৬টি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড। উদ্ধার হওয়া নগদ টাকার পরিমাণ আনুমানিক সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিস।
ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা সাইবার ক্রাইম চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ও ডিজিটাল ডিভাইসগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

15 January 2026, 10:00 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি শহরে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে গিয়ে পুলিসের হাতে পাকড়াও দুই যুবক। শিলিগুড়ি থেকে মাদক নিয়ে এসে তারা জলপাইগুড়ি শহরের স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পিছনে করলা নদীর ধারে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা সাদা পোশাকের পুলিস হানা দিয়ে তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এ ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে পুলিস সূত্রের খবর। পুলিসের তরফে মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয় মাদক সম্পর্কিত কোনরকম তথ্য জানতে চাইলে তারা নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন এক্ষেত্রে নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হবে। পুলিসের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং বাসিন্দারা।

15 January 2026, 10:00 AM

Bhangor Tension: ভাঙড়ে আবারও আইএসএফ তৃণমূল মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা।এমনকি বোমাবাজি করার অভিযোগ। ঘটনায় এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ফাটল মাথা। ঘটনাটি ভাঙড়ের সাতুলিয়া এলাকায়।  পোলেরহাট থানার সাতুলিয়া এলাকায় তৃণমূল নেতা কালু মোল্লা ও পরিবারের নামে গালিগালাজ করার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে।  প্রতিবাদ করায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রিজুয়ান ইসলামকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।  অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার আইএসএফের।  পালটা আইএসএফের দাবি sir নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছিলাম।  হঠাৎই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। আহতকে জিরানগাছা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।। 

 

15 January 2026, 10:00 AM

CBI Raid: ইডির পর এবার শহরে সিবিআই তৎপরতা। এই শহরের একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং বেশ কয়েক কোটি টাকা তছরুপ মামলায় শহরের ৫ টি জায়গায় চিরুনী তল্লাশি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার। সম্প্রতি আইপ্যাক অফিসে ইডি অভিযান চলাকালীন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই আজ বাহিনীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে ৫ জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে সিবিআই।  এই ৫ ঠিকানার মধ্যে অন্যতম আলিপুর নিউ রোডের ২৮ নম্বর প্লটের একটি বহুতল বিলাসবহুল আবাসন। গণেশ কোর্ট নামের এই আবাসনের ৫ তলায় এক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকেছে সিবিআই। বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ৬ আধা সেনা। ভিতরে আছে আরো ২।

15 January 2026, 10:00 AM

Rajib Kumar: রাজ্য পুলিসের ডিজি রাজীব কুমারকে অপসারণের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নতুন আবেদন ইডির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং ডিওপিটি কে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট এমনটাই দাবি ইডির। তাদের আরও বক্তব্য, অতীতেও সিবিআই তদন্তে অসহযোগিতা করেছেন রাজীব কুমার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ধর্ণায় বসতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তখন তিনি কলকাতার পুলিস কমিশনার ছিলেন।

 

15 January 2026, 08:45 AM

Nabanna Abhijan: ২০০৯ দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাইমারী চাকরিপ্রার্থী ও রাজ্য গ্রুপ ডি এর যৌথ ডাকে আজ নবান্ন অভিযান। বেলা ১২টায় হাওড়া স্টেশন থেকে।

15 January 2026, 08:45 AM

CBI: ২৮ নম্বর আলিপুর নিউ রোডের গণেশ কোর্ট আবাসনে সিবিআইয়ের একটি টিম।

 

15 January 2026, 08:30 AM

Nipah Virus: ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি,নিপা আক্রান্ত দুই নার্সের।এদের মধ্যে একজন কোমা মুক্ত।তবে এখনো পর্যন্ত আই সি ইউ তে ভেন্টিলেশনে দুই জন নার্স। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও এখনো বিপদমুক্ত নয় কেউই। জয়েন্ট আউট ব্রেক টিমের সদস্যরা গতকাল তাদের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে যান।

অপরদিকে নদিয়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, যেহেতু নিপা পজিটিভ নার্সের নদীয়া তে যাওয়ার হিস্ট্রি রয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের প্রায় ৪৫ জন যারা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের সন্দেহজনক দের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলো কল্যাণী এইমস এ।

 

15 January 2026, 08:30 AM

Gangasagar Mela 2026: গঙ্গাসাগরে কেউ আসে পুণ্যের টানে, আবার কেউ পেটের টানে। সুদূর ছত্তীসগঢ় বাসিন্দা রোহিত কুমার নাট মেয়ে কাজল নাটকে নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় এসেছেন কিছু আয়ের আশায়। পরিবার কলকাতায় থাকলেও মেয়েকে নিয়ে তিনি গঙ্গাসাগরে চলে এসেছেন যদি মেলা কটা দিন কিছু আয় রোজগার হয়।  তাতে স্বচ্ছলতা আসবে সংসারে। 

কখনো দু'নম্বর রাস্তায় আবার কখনো বা মেলার অন্য কোথাও মাসের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে চলছে বাবা ও মেয়ের সার্কাস খেলা। কখনো দড়ির ওপর দিয়ে মাথায় ঘট নিয়ে হেঁটে চলেছে আবার কখনো বা দড়ির ওপরে দাঁড়িয়েই একাধিক খেলা দেখাচ্ছে বছর দশের কাজল। আর গঙ্গাসাগরে আসা মানুষজনও তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে। তবে খেলা দেখে কেউ কেউ কিছু টাকাও দিলেও অনেকেই তো দিচ্ছেন না আর তাতেই খুশি রোহিত কুমার ও তার মেয়ে কাজল। 

রোহিত কুমার জানায় ছত্তীসগঢ়ে তাদের একটা সময় জায়গা জমি, ক্ষেত থাকলেও বর্তমানে তা নেই। বিকল্প আয়ের আশাতেই পরিবার নিয়ে এই ভাবেই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খেলা দেখিয়ে যা আয় ইনকাম হয় তা দিয়েই কোনরকমে সংসার চলে। তবে লোকের মুখে শুনেছিল গঙ্গাসাগর মানেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভিড় জমে ওই জায়গায় আর তা জানার পরেই কিছু আয়ের আশায় দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে কাজলকে নিয়ে চলে এসেছে গঙ্গাসাগরে।

 

