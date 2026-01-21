Breaking News LIVE Update: জেলায় জেলায় আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য অভিযানে আসতে বাধা, বিস্তর অভিযোগ..

21 January 2026, 09:30 AM
Sonarpur: গোপন সূত্রে ও সোর্স মারফত খবর পেয়ে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করল সোনারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা প্রত্যেকেই মালদহের বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতদের লক্ষ্য ছিল মালদহ থেকে গাঁজা নিয়ে এসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় তা বিক্রি করা। আগাম খবর পেয়ে আগে থেকেই কালিকাপুর এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল সোনারপুর থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। মঙ্গলবার শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে এসে ধৃতরা কালিকাপুর স্টেশনে নামেন। সেখান থেকে কালিকাপুরেরই একটি ফাঁকা জায়গায় রাস্তার ধারে গাঁজা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল। সেই সময়ই অভিযান চালিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয় পক্ষকে একসঙ্গে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ গাঁজা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। উদ্ধার করা গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ৬ জনকে আজ বুধবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ গোটা চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে।
Anubrata Mandal: Sir এর নামে বেশিরভাগ মুসলিমদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ ঈশ্বরের দোয়াতে সেটা করতে পারেনি, আমরা চুরি পরে বসে নেই, আমরা কি আঙ্গুল চুষবো। বললেন অনুব্রত মণ্ডল । সুপ্রিম কোর্ট একটা সুন্দর রায় দিয়েছে, বলেছে BLA 2 শুনানিতে থাকতে পারবে। তোমরা ভাবলে আমরা চুরি করবো, এক একটা লোককে বাদ দিয়ে দেবো ভোটার লিস্ট থেকে। একটা বিধানসভা থেকে ৩০০০০, ৪০০০০, ৫০০০০ বাদ দিয়ে দেবো আর আমরা আঙ্গুল চুষবো। আঙুল চুষতে আমরা আসেনি। দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএমকে তাড়িয়েছি, তোমাদেরও তাড়াবো । ২৬ এর ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে জয়জয়কার হবে। কম করে হাসুন বিধানসভা তে ৬০ থেকে ৬৫ হাজার ভোটে জিতবে।
বীরভূম সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এ বিষয়ে জানিয়েছেন তৃণমূল খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছে তারা নির্বাচনে হাঁটতে চলেছেন। সে কারণেই ভুলভাল বকছেন, অনুব্রত মণ্ডল একটু বেশি ভুলভাল বকছেন।
Arambagh:সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে কলকাতায় আন্দোলনের পথে আশা কর্মীরা। কেউ বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লক কেউবা কোতুলপুর ব্লক থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গোঘাট স্টেশনে এসে হাজির হয়েছেন। গন্তব্য কলকাতার সমাবেশ আন্দোলন। আর আরামবাগ গোঘাট খানাকুল পুরশুড়া থেকেও আশা কর্মীরা তাদের ড্রেস চেঞ্জ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কার্যত ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। অভিযোগ কোথাও বাস থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথাও বা রাতে বাড়ি বাড়ি হুমকি দিচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই খানাকুলের এক আশা কর্মীর বাড়িতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে।
Birbhum: বীরভূমের বোলপুর স্টেশনে আশা কর্মীদের ট্রেনে উঠতে বাধা দেবার অভিযোগ রেল পুলিশের বিরুদ্ধে। সকালে ট্রেনে উঠতে পারলেন না তারা।
Jalpaiguri: চেল নদীতে ফেলা হল শতাধিক মৃত বয়লার মুরগি, শকুনের প্রাণসংশয়। অবশেষে ব্যবস্থা নিল গ্রাম পঞ্চায়েত। বারবার প্রশাসন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও নদী দূষণ রোধ করা যাচ্ছে না। মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম এলাকায় চেল নদীতে ফের চরম পরিবেশ দূষণের চিত্র সামনে এসেছিলো। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা কয়েকশো মৃত বয়লার মুরগি নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুধু মৃত মুরগিই নয়, নিয়মিতভাবে আশপাশের বাড়ি ও দোকানের ময়লা-আবর্জনাও নির্বিচারে ফেলা হচ্ছিলো চেল নদীতে। এর ফলে নদীর জল মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিবেশপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য মৃত মুরগির লোভে দলে দলে শকুন ভিড় জমাচ্ছে নদীর ধারে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এই মৃত বয়লার মুরগি খেলে শকুনের প্রাণনাশের সম্ভাবনা রয়েছে।
এই পরিস্থিতি দেখে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েত এর পঞ্চায়েত সদস্য অজয় মিশ্রা জেসিপি নিয়ে গিয়ে সমস্ত মৃত মুরগিদের মাটি চাপা দেয়। পাশাপাশি আশেপাশের যেসব নোংরা ফেলা হয়েছিলো, সেইসব অন্যত্র দূরে সরিয়ে ফেলা হয়। আর এতেই খুশি এলাকার মানুষ। অজয় মিশ্রা বলেন, আপনাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেই ব্যাবস্থা নেই। যারা এইসব নোংরা কাজ করছে তাদেরো খোজ চলছে। এখন থেকে যাতে কেও নদীতে নোংরা না ফেলা না হয়, সেই ব্যাবস্থাও নেওয়া হবে।
Asansol: নবান্ন অভিযানের পথে আশা কর্মীদের বাস আটক, থানায় বসিয়ে রাখার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, রাস্তা অবরোধ করে দেওয়ার হুমকি। বুধবার কলকাতার নবান্ন অভিযানে যোগ দিতে বাসে করে রওনা দেন আশা কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় আসানসোলের বারাবনি থানার পুলিস লালগঞ্জ এলাকায় ওই বাসটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বাসে থাকা আশা কর্মীদের থানায় বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন আশা কর্মীকেও পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে থানার ভেতরে বসিয়ে রাখে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। আশা কর্মীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, শুধু বারাবনি নয়, জেলার বিভিন্ন জায়গায় নবান্ন অভিযানে যাওয়ার পথে তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে। একাধিক স্থানে বাস ও অন্যান্য যানবাহন আটকে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের এই ভূমিকার প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আশা কর্মীরা। তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাবে বলে জানিয়েছে।
তাঁদের বক্তব্য, বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যাওয়ার অধিকার থাকলেও পুলিশ প্রশাসন সেই অধিকার খর্ব করছে।
Nadia: সাইকেল চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গাছে বেঁধে রাখল এলাকাবাসী পরে পুলিস গিয়ে উদ্ধার। সাইকেল চুরির সন্দেহে তাহেরপুর এফ ব্লক সাত নম্বর রাস্তায় একটি বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে চালানোর চেষ্টা এক ব্যক্তির, ওই সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তারপরই গাছে বেঁধে পুলিসে খবর দেয় স্থানীয়রা। প্রাউডসোই এই এলাকা থেকে সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তার সিসিটিভি ফুটেছ দেখা গিয়েছিল, গতকাল রাতে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীরা হাতে ধরে ফেলে ওই ব্যক্তিকে। ঘটনাস্থলে তাহেরপুর থানার পুলিস এসে দ্রুত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
Asha Worker Agitation: স্বাস্থ্য ভবনে আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার আগেই পুলিশের হাতে আটক আশা কর্মীরা । আশা কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আজ স্বাস্থ্য ভবন ডাক রয়েছে আশা কর্মী ইউনিয়নের। আর সেই ইউনিয়নের ডাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা কর্মীরা বাসে বা ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগেই বিভিন্ন জায়গাতে ধরপাকড় চলছে তাদের, এরকমই অভিযোগ আশা কর্মী ইউনিয়নের । মেদিনীপুর স্টেশনে সকালে আশা কর্মীরা জড়ো হলে সেখান থেকে পুলিশ তাদের ট্রেনে উঠতে বাধা দেয় বলেই অভিযোগ । আর তারপরেই আশা কর্মীরা রেললাইনের উপর শুয়ে বিক্ষোভ দেখায় । লাইনের উপর অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে আরপিএফ আশা কর্মীদের তুলে নিয়ে যায় । শুধু মেদিনীপুর নয়, জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকেই আশা কর্মীদের কলকাতা যাওয়ায় বাধা দিচ্ছে পুলিস এরকমই অভিযোগ আসছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ।