Breaking News LIVE Update: ২৫০০০ টাকা চেয়ে বাড়িতে ফোন, অন্ধ্রে মর্মান্তিক মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের

22 January 2026, 11:30 AM
South 24 Prgs: চুরির অপবাদ দিয়ে ভিন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। হতভাগ্য ওই যুবকের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার রঙ্গিলাবাদ গ্রামে গোয়াল খালি এলাকার। নাম মঞ্জুর আলম লস্কর। কাজ করতেন অন্ধ্রপ্রদেশে কোমারলু এলাকায়। ওই এলাকা থেকে মঙ্গলবার দিন বাড়িতে ফোন করে২৫,০০০ টাকার চায়। বলে, ওই টাকা না দিলে মেরে ফেলবে। বাড়ি থেকে ছয় হাজার টাকা ফোন পে করেছিল তারপরেও তার ওপরে মারধর করে বুধবার দিন মৃত্যুর খবর আসে । মঞ্জুর আলম জরির কাজ করতেন বলে জানা যাচ্ছে।
22 January 2026, 11:15 AM
Deoghar:দেওঘরের রোহিণী নাওয়াডিহ রেলওয়ে ফাটকের কাছে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নাওয়াডিহ রেলওয়ে ফাটকে একটি ট্রাক ও একাধিক মোটরবাইকের সঙ্গে ট্রেনের ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জোসিডি থেকে আসানসোলগামী একটি 13510 GONDA -ASANSOL এক্সপ্রেস ট্রেন ফাটক পার হওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।দুর্ঘটনার জেরে দেওঘর–গিরিডিহগামী প্রধান সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রাকটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে যায় দুটি মোটরবাইক। পাশাপাশি ট্রেনের ইঞ্জিনও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গেছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ট্রেনের যাত্রী ও ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলের আসানসোল ডিভিশনের ডি আর এম সহ অন্যান্য আধিকারিক ও স্থানীয় পুলিশ। উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে এবং ট্রেন ও যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
22 January 2026, 11:15 AM
Aliporeduar:কিছুটা প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে নারী ক্ষমতায়নের পথে হাটল আলিপুরদুয়ার নিউ টাউন গালর্স স্কুল কতৃপক্ষ। পুরোহিতের বদলে এবার স্কুলের সরস্বতী পূজা করবে স্কুলের চার কন্যা। তাদের পূজোর নিয়ম ,মন্ত্র ,আচার সব কিছুই প্রশিক্ষিত করান হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষিকাই বৈদিক মন্ত্রউচ্চারিত করান প্রশিক্ষণ চলছে স্কুলেই। রাত পার হলেই সরস্বতী পূজো। বাগ্ দেবীর পূজোয় মাতবে গোটা বাংলা। বিদ্যার দেবীর আরাধনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে শেষ প্রস্তুতি কাজ চলছে জোর কদমে।
আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গালর্স স্কুলে পূজোর প্রস্তুতির পাশাপাশি পুরোহিত প্রশিক্ষন চলছে জোর কদমে। স্কুল শিক্ষিকা মৈত্রী ওঝা স্কুলের একটি রুমে দশম শ্রেনীর চার কন্যা সুমেধা ঘোষ , পৃথা কর , পূর্বাশা দেবনাথ , প্রীয়াজ্ঞলি দাস কে পুরোহিত প্রশিক্ষিত করে চলছেন। আগামীকাল এক নতুন অধ্যায় দেখবে আলিপুরদুয়ার। চার কন্যার পূজো ,তারাই পুরোহিত।
22 January 2026, 11:15 AM
Baruipur: দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত শাসন সামন্তপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, তাপস সাহার ফাঁকা বাড়ির গ্রিল কেটে চুরি করে নিয়ে গেল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে সোনার গয়না ও নগদ টাকা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ তারিখ চিকিৎসার প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাপস সাহা কলকাতায় যান। মাঝের সময়ে শনিবার বাড়িতে এসে কিছু কাগজপত্র নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে যান তিনি। এরপর বুধবার বাড়িতে ফিরে দেখেন, বাড়ির গ্রিল কাটা, ঘরের দরজার লক ভাঙা এবং ভিতরের দৃশ্য সম্পূর্ণ তছনছ। ঘরের মধ্যে থাকা দুটি আলমারি ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। অভিযোগ, আলমারিতে রাখা ভাগ্নির বিয়ের জন্য সংরক্ষিত ৮ ভরি সোনার গয়না এবং নিজের বিয়ের জন্য জমানো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ ও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পিছনে কারা জড়িত, তা জানতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
22 January 2026, 11:15 AM
Jadavpur University: সরস্বতী পুজো নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি এড়াতে তৎপর রাজ্যের। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিক আদালত, আবেদন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণের। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। সেই বিষয়ে স্থানীয় থানাকে সাহায্য করতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববি্যালয় নিরাপত্তা মামলায় পুজোর কথা তুলে ধরে রাজ্য।
22 January 2026, 08:45 AM
Bangladesh: চড়াতে ধাক্কা মেরে একটি বাংলাদেশি জাহাজ নদীতে ডুবে যায়। ১০ জন বাংলাদেশী কে উদ্ধার করা হয় ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা গঙ্গাসাগর থানার মুড়িগঙ্গা নদী ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে কলকাতা থেকে একটি বাংলাদেশী জাহাজ ছাই বোঝাই করে বাংলাদেশী নিয়ে যাচ্ছিল। মুড়িগঙ্গা নদী ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে জড়াতে ধাক্কা লেগে জাহাজের মাঝখানে অংশ ভেঙ্গে যায় ফাটলের অংশ দিয়ে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে এরপর ধীরে ধীরে জাহাজটা ডুবতে শুরু করে ওই জাহাজে থাকা ১০ জন বাংলাদেশীকে অন্যান্য ট্রলার উদ্ধার করে পরবর্তী বাংলাদেশের একটি জাহাজে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি জাহাজটি ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকে।
22 January 2026, 08:30 AM
SIR in Bengal: SIR শুনানিতে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাজের চাপে মাথা ঘুরে পড়ে অসুস্থ মগরাহাট এক নম্বর ব্লকে হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি কেন্দ্রের AERO, ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি। SIR এর শুনানির কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মগরাহাট ১ নং ব্লকের হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বানেশ্বরপুর হাই মাদ্রাসা শুনানি কেন্দ্রের AERO জিন্নাত আমান খাতুন (৪১)। পার্ক সার্কাস–তপসিয়া এলাকার বাসিন্দা জিন্নাত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট–১ ব্লকের বানেশ্বরপুর হাই মাদ্রাসায় SIR শুনানিতে AERO হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। সহকর্মীরা জানান, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বানেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি ।
সহকর্মীদের আরও দাবি, জিন্নাত আমান খাতুন কাজের চাপ নিতে পারছেন না। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির জন্য আবেদন জানাতে চান বলেও সহকর্মীরা জানিয়েছেন।
এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মাঠপর্যায়ে কর্মরত আধিকারিকদের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ ও তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।
22 January 2026, 08:30 AM
Suvendu Adhikari:রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেন্দুর ধর্মীয় শোভাযাত্রা, নন্দীগ্রামে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। নন্দীগ্রামে আজ মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব্য রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় হাঁটবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সিদ্ধেশ্বর বাজার থেকে রেয়াপাড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর শোভাযাত্রাকে আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব থাকা নন্দীগ্রামে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি—দুই পক্ষই বিভিন্ন ইস্যু সামনে রেখে কর্মসূচির মাধ্যমে আসন্ন ভোটের রাজনীতির গতি বাড়াতে শুরু করেছে। আজকের শুভেন্দু অধিকারীর পদযাত্রা ধর্মীয় হলেও রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেলের সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে বলে তৃণমূলের দাবি, এর মাধ্যমে নন্দীগ্রামে মানুষের ঝোঁক তৃণমূলের দিকেই বাড়ছে এও দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও বিজেপি এই স্বাস্থ্য শিবির নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চাইলেও হালকাভাবে মোটেই ছেড়ে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে এই নিয়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে দাঁড়ানো নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করায় রাজনৈতিক পারদ আরও চড়েছে নন্দীগ্রামে।
22 January 2026, 08:30 AM
IPAC: আইপ্যাক-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির ঠিক আগেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ৩ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি হওয়ার কথা, তার আগেই বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ডিরেক্টর রাহুল নবীন। আর তাঁর এই সফর ঘিরে প্রশাসনিক ও আইনি মহলে বাড়ছে কৌতূহল।
আজ বৃহস্পতিবার কলকাতায় পা রাখছেন রাহুল নবীন। তিন দিনের সফরে রাজ্যে এলেও, এই সফরের নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও মুখ খোলেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক আইপ্যাক অভিযান এবং তার জেরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ইডির সংঘাতের আবহেই এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুক্রবার আনুমানিক বেলা সাড়ে ১১ টায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে রাজ্যের ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাহুল নবীন। শনিবার তাঁর দিল্লি ফেরার কথা। এই তিন দিনই রাজ্যের সব ইডি আধিকারিককে সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ওই বৈঠকে আইপ্যাক-কাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ইডি তরফে অফিসিয়ালি জানানো হয়েছে রাহুল নবীনের বৈঠকে মূলত পশ্চিমবঙ্গ জোনের ইডি কর্মকর্তাদের চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রম ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা।
কলকাতা হাইকোর্ট হয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ইডির তরফে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এমনকী পুরো ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ইডির বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ করেছে কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে ইডি। আপাতত আদালতের নির্দেশে ইডির বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ স্থগিত রয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যে আসছেন ইডির শীর্ষকর্তা।
22 January 2026, 08:30 AM
Kolkata Metro: ব্লু লাইন মেট্রো এখন যাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্ন। ফের মেট্রো বিভ্রাট। আবার যান্ত্রিক ত্রুটি। সকালের প্রথম মেট্রো আটকে গেল যাত্রাপথে। আপ লাইনে আংশিক চলছে মেট্রো।
শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত চলছে মেট্রো। অন্যদিকে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত চলছে মেট্রো। মাঝে রবীন্দ্র সদন থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছেন যাত্রীরা। রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশন এ যান্ত্রিক ত্রুটি।
22 January 2026, 08:30 AM
Kolkata Car Fire: সাতসকালে বিপত্তি। এক্সাইড মোড়ে চলন্ত গাড়িতে আগুন। প্রবল যানজট রবীন্দ্র সদন এবং আশেপাশের রাস্তায়। দমকলের২ ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে।
22 January 2026, 08:30 AM
SIR in Bengal: SIR ইস্যুতে ফরাক্কা বিডিও অফিসে উত্তেজনা ও ভাংচুর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া ৬ জনকেই অবশেষে জামিন দিল জঙ্গিপুর আদালত। জেল থেকে বেরোতেই তাদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। বুধবার সন্ধ্যার ঘটনা। জঙ্গিপুর আদালত থেকে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর জঙ্গিপুর জেল থেকে মুক্তি পান তাঁরা। জেল থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ফুলের মালা পরিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা জানান।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ অবজারভার তথা বিধায়কের দাদা কাউসার আলী, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি অরুণময় দাস, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বাবলু ঘোষ সহ ফারাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও কর্মী।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি SIR ইস্যুতে ফারাক্কা বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ঘটনায় মোট ছ’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। অবশেষে আদালতের নির্দেশে জামিন পাওয়ার পর তাঁদের মুক্তি হয়। মুক্তি পাওয়ার পর ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে।। যদিও এই ইস্যুটি জনরোষের কারণেই হয়ে গিয়েছিল বলেই দাবি তৃণমূলের।