Breaking News LIVE Update: রঙ খেলে স্নানে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন ৩ জন, তাদের বাঁচাতে জলে নেমে আর উঠলেন না ভাটপাড়ার যুবক

Breaking News LIVE Update: রঙ খেলে স্নানে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন ৩ জন, তাদের বাঁচাতে জলে নেমে আর উঠলেন না ভাটপাড়ার যুবক
LIVE Update: হোলির দিন বিকেলে রক্ত ঝরল তৃণমূল বুথ সভাপতির। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে
Last Updated: Wednesday, March 4, 2026 - 09:12
Comments |
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)