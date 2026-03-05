Breaking News LIVE Update: আন্দুলের সিনেমা হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার যুগল, তদন্তে উঠে এল মারাত্মক ঘটনা

5 March 2026, 08:45 AM
Malda Shoot out: মালদার মানিকচক থানার মথুরাপুর কাহারপাড়া এলাকায় শুট আউট। গুলিবিদ্ধ ১০ বছরের বালক সহ তিন জন। অভিযুক্ত নাবালক। অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর উত্তেজিত জনতার। কি কারনে শুট আউট খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আহতদের মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
5 March 2026, 08:45 AM
SIR in Bengal: এসআইআরের প্রথম পর্যায়ের লিস্টে নাম ডিলেটেড বাবা এবং ছেলের। আতংকে মৃত্যু বাবার। বাড়ী গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ২৮ তারিখ এস আই আরের প্রথম পর্যায়ে ফাইন্যাল নামের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। একাধিক বার ভোট দেওয়ার পরেও সেই তালিকায় নাম ডিলেটেড বাবা ও ছেলের। আর তাতেই আতংকে মৃত্যু হয়েছে বাবার। এমনই অভিযোগ তুলেছে পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা গ্রামে। যা নিয়ে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। ২৮ তারিখের লিস্টে নাম ডিলেটেড দেখাচ্ছে ডেবরা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ পাল (৬৫) এবং তার ছেলে দীপাঞ্জন পালের। আর তার পর থেকেই আতংকে অসুস্থ হয়ে পড়েন কৃষ্ণ পাল।সোমবার তাকে অসুস্থ অবস্থায় মোটর সাইকেলে চাপিয়ে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যার তার পরিবার।সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যালে রেফারের সময় তার মৃত্যু হয়।
5 March 2026, 08:45 AM
CAA: SIR আবহে ২১ জনের হাতে সিএএ-র শংসাপত্র, ঘটনায় এলাকায় উচ্ছ্বাস। পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে সিএএ শংসাপত্র পেলেন ২১ জন আবেদনকারী। ভোটের আগে এই শংসাপত্র প্রদান ঘিরে এলাকায় তৈরি হয়েছে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পারিজাত নগরের বাসিন্দারা।
এক বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ২১ জনের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় সিএএ-র শংসাপত্র। জানা গিয়েছে, সিএএ-র অধীনে প্রতিবেশী দেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন। যাঁরা শংসাপত্র পেয়েছেন, তাঁদের সকলেই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছিলেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য হরিদাস মণ্ডল। তিনি বলেন, “উদ্বাস্তু হিন্দুদের কোনও চিন্তার কারণ নেই। সিএএ-র মাধ্যমে তাঁরা আইনত নাগরিকত্ব পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করলেও কাগজপত্রের জটিলতায় নাগরিকত্ব পেতে বিলম্ব হচ্ছিল। এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে।”
5 March 2026, 08:45 AM
Panihati: পানিহাটিতে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে ভিন রাজ্যের যুবককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ এক ব্যক্তির। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত,থানায় আত্মসমর্পণ স্ত্রীর,আক্রান্ত যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। পানিহাটি পশ্চিমপল্লী এলাকায় মেঘনাথ শীল নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল বিহারের বাসিন্দা মুকেশ সাউয়ের।। বুধবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় মেঘনাথ শীলের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করে রাকেশ।। সেই সময় মেঘনাথ শীল ধারাল অস্ত্র দিয়ে মুকেশকে এলোপাথাড়ি কোপায় বলে অভিযোগ।।বিহারের বাসিন্দা মুকেশকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে বলরাম হাসপাতালে ভর্তি করে।।ঘটনায় কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয় গোটা এলাকায়।।ঘটনাস্থলে খড়দহ থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত মেঘনাথ শীলকে গ্রেফতার করে।।পাশাপাশি খড়দহ থানায় আত্মসমর্পণ করে স্ত্রী। হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন বিহারের বাসিন্দা মুকেশ সাউ ।
5 March 2026, 08:30 AM
Andul Incident: আন্দুলের এক সিনেমা হলে মিলল এক যুগলের অচৈতন্য দেহ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ওই দুজন। তদন্তে উঠে এসেছে ডোমজুড়ের বাসিন্দা ওই যুগলের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমে পড়ে দুজনেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মেনে নিচ্ছিল না পরিবারের লোকজন। আজ দুজনে সিনেমা দেখতে আসে সাকরাইল থানা এলাকায় আন্দুলের একটি সিনেমা হলে। সেখানে আলাদাভাবে বসে সিনেমা দেখার কেবিন রয়েছে। দুপুরের শো তে দুজনে কেবিনের টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে আসে। আর এখানেই সিনেমা শেষের পর অচৈতন্য অবস্থায় দুজনকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে আসে পুলিস। দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দুজনের অবস্থা সংকটজনক। পুলিস সূত্রে খবর প্রেমিকের থেকে প্রেমিকার বয়স বেশি হওয়ায় পরিবারের আপত্তি ছিল। সেই কারণে দুজনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।