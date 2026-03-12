Breaking News LIVE Update: ভোটের আগে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙন, গায়ে গঙ্গার জল ছিটিয়ে, হাতে গীতা দিয়ে বিজেপিতে যোগদান

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Breaking News LIVE Update: ভোটের আগে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙন, গায়ে গঙ্গার জল ছিটিয়ে, হাতে গীতা দিয়ে বিজেপিতে যোগদান

LIVE Update: মারের বদলা মার, লুটের বদলে লুট, মানে লুট ঠেকানো। কেউ যদি মনে করেন আবার চোখ দেখিয়ে কিছু করবেন, হবে না। এমনটাই মন্তব্য করলেন কামারহাটি প্রাক্তন বিধায়ক সিপিএম নেতা মানষ মুখার্জি

| Last Updated: Thursday, March 12, 2026 - 09:15
12 March 2026, 09:15 AM

LPG Crisis: তারাতলা গ্যাস স্টেশন । আজ পরিস্থিতি আরও খারাপ , সঙ্কটের ছবি আরও বাড়ছে। ভোর ৪te থেকে লাইন দিয়ে অটো চালকরা । গ্যাস নেই, সকাল ১০tar সময় গ্যাস এর গাড়ি আসবে তারপর পাওয়া যেতে পারে । গার্ডেনরিচ মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা বজবজ বেহালা ঠাকুরপুকুরের অটো চালকদের এলপিজি রিফিলিং এ অন্যতম ভরসা এই তারাতলা গ্যাস স্টেশন কিন্তু সেখানেও গ্যাস এর আকাল ও লম্বা লাইন হওয়ায় প্রবল উদ্বেগে অটো চালক রা ।

12 March 2026, 09:15 AM

LPG Crisis:  বাণিজ্যিক গ্যাস মিলছে না। জলপাইগুড়িতে বন্ধ হতে শুরু করল খাবারের হোটেল,  মিষ্টির দোকান। ইতিমধ্যেই শহরে একাধিক হোটেল ও মিষ্টির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকিদের গ্যাস সিলিন্ডারের স্টক তলানিতে। দু একদিনের মধ্যে তারাও হোটেল বন্ধ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। কোনো কোনো হোটেলে আবার কয়লার উনুন তৈরি শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডের এক হোটেল ব্যবসায়ী সঞ্জয় সরকারের দাবি, মঙ্গলবারও গ্যাস সিলিন্ডার মেলেনি। ডিস্ট্রিবিউটর জানিয়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া সম্ভব নয়। আমার হোটেলে যা গ্যাস আছে, তাতে হয়তো বুধবার পর্যন্ত রান্না হবে। কিন্তু তারপর কীভাবে হোটেল চালাব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার হোটেলে আটজন কর্মী। তাঁদের বেতন দেব কীভাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা এলাকায় বিরিয়ানির দোকান বিজয় চন্দর। তিনি বলেন, আমাকে যেসব ভেন্ডার গ্যাস সিলিন্ডার দিতেন, তাঁরা সবাই হাত তুলে নিয়েছেন। কয়েক গুণ বেশি দাম চাওয়া হচ্ছে গ্যাসের। ওই দাম দিয়ে গ্যাস কিনলে বিরিয়ানির দাম বাড়াতে হবে। গ্যাস না মেলায় আমার পাশের একটি খাবারের হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাকেও কাল থেকে বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।

12 March 2026, 09:00 AM

Bankura: ভোটের মুখে ফের ভাঙন ঘাসফুল শিবিরে। বাঁকুড়া বিধানসভার কুশতোড়া গ্রামে তৃণমূলের বুথ সভাপতি সহ প্রায় শতাধিক তৃণমূল কর্মী যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে। দল বদলের আগে দলবদলুদের গায়ে উত্তরপ্রদেশের কুম্ভ থেকে আনা গঙ্গার জল ছিটিয়ে তাঁদের শুদ্ধকরণ করেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা। দলবদলুদের হাতে ধরানো হয় গীতা। তারপর তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিজেপির পতাকা। তৃনমূলের দাবি তাঁদের কোনো কর্মী দলবদল করেননি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া বিধানসভার মানুষ ভোটবাক্সে বিজেপি বিধায়কের শুদ্ধকরণ করবে।  বাঁকুড়ার কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশতোড়া গ্রাম গত লোকসভা নির্বাচনেও ছিল তৃনমূলের শক্ত ঘাঁটি। গত বিধানসভা নির্বাচন হোক বা লোকসভা এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচন সবক্ষেত্রেই শাসক তৃনমূলের পতাকা পতপত করে উড়েছে কুশতোড়া গ্রামে। এবার ভোটের মুখে সেই গ্রামেই তৃনমূলের একচেটিয়া ভোট ব্যঙ্কে থাবা বসালো বিজেপি। গতকাল গ্রামে আয়োজিত দলীয় একটি অনুষ্ঠানে গ্রামের তৃনমূল বুথ সভাপতি নন্দলাল শীট সহ প্রায় শতাধিক তৃনমূল কর্মী ও সমর্থক যোগ দিলেন বিজেপিতে। দলবদলুদের দাবি কৃষিপ্রধান ওই গ্রামে সেচের জন্য দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসীরা একটি পুকুর খননের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সেই দাবি পূরণ না হওয়াতেই এই দলবদল। 

 

12 March 2026, 07:45 AM

Kamarhatti: মারের বদলা মার, লুটের বদলে লুট, মানে লুট ঠেকানো। কেউ যদি মনে করেন আবার চোখ দেখিয়ে কিছু করবেন, হবে না। এবার কথা হবে চোখে চোখ রেখে। এমনটাই মন্তব্য করলেন কামারহাটি প্রাক্তন বিধায়ক সিপিএম নেতা মানষ মুখার্জি। তাঁর দাবি, লড়াই হলে পাল্টা লড়াই হবে। মার হলে পাল্টা মার হবে। আর এই ভাবেই এইবার নির্বাচন হবে। সিপিএম কর্মী সমর্থকেরা এই ভাবেই লড়াই করবে।  কামারহাটির এক পথসভা থেকে সিপিএম কর্মীদের এই বার্তায় দিলেন মানষ মুখার্জি।

12 March 2026, 07:30 AM

Cooch Behar: পারিবারিক বিবাদের জেরে রাস্তার মধ্যে পেট্রোল দিয়ে স্ত্রীয়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল স্বামী । কোচবিহার শহরের ১৪ নং ওয়ার্ড বকশিবাড়ী মোড় এলাকার ঘটনা । স্থানীয় সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল । হঠাৎ করেই তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় তার স্বামী । বাড়ির সামনেই মৃত্যু হয় এই মহিলার । মৃত মহিলার নাম ছন্দা রায় । তিনি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্স । সূত্রের খবর তার স্বামী শিলিগুড়িতে গাড়ি চালাতো। মাঝে মাঝেই কোচবিহারের ভাড়া বাড়িতে এসে ঝামেলা করতে বলে অভিযোগ।

Randeep Hooda and Lin Laishram: রণদীপের পরিবারে খুশির খবর, ৫০-এ গর্বিত বাবা রণদীপ, লিনের কোল আলো করে এল
Fact Check: ফাইনালে পরম সুন্দরীর ঠোঁটে-ঠোঁট ভারতীয় তারকার, মডেলের ভাইরাল ছবিতে তুমুল শোরগোল
LPG crisis Auto Fare hike in Kolkata: আকাশছোঁয়া গ্যাসের দাম: কলকাতায় একধাক্কায় ভাড়া বাড়ল অটোর, কোন রুটে কত এখন?
₹10, ₹20 & ₹50 Notes BIG UPDATE: ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোট সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল? সংসদ থেকে কেন্দ্র দিল বড় আপডেট
ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?
FIVB Beach Pro Tour Challenge 2026: ভুবনেশ্বরে বিশ্বজয়, KIIT-এ বিচ ভলিবল চ্যালেঞ্জে সোনা জিতল আমেরিকা ও বেলজিয়াম
Viral IITian Chaiguy: "CEO হতে পারিনি, Chaiguy হয়েছি," চাকরি হারিয়ে মার্কিন মুলুকে চা বেচছেন IIT গ্র্যাজুয়েট
T20 World Cup Final 2026: বিশ্বকাপ জিতে 3rd AC-তে ঘরে ফিরলেন ৩৪ কোটির মালিক, চর্চায় ছদ্মবেশী চ্যাম্পিয়নের রেলসফর
CV Ananda Bose open letter: 'বাংলার জন্য অনেক কাজ করার আছে, আমার দ্বিতীয় ঘর', কলকাতা ছাড়ার আগে বড় বার্তা আনন্দ বোসের
Hansika Motwani Divorce: প্রিয়বন্ধুর ঘর ভেঙে বিয়ে, সম্পর্ক টিকল না ৪ বছরও, আইনি বিচ্ছেদ হল হংসিকার