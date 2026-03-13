English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Breaking News LIVE Update: রাষ্ট্রপতির প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ বয়কট করছে তৃণমূল, পেছনে এইসব কারণ?

Breaking News LIVE Update: রাষ্ট্রপতির প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ বয়কট করছে তৃণমূল, পেছনে এইসব কারণ?

LIVE Update: ভোটমুখী বাংলার জন্য আবারও নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক। এখন তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়া আরও সহজ হয়ে গেল  

| Last Updated: Friday, March 13, 2026 - 09:08
Breaking News LIVE Update: রাষ্ট্রপতির প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ বয়কট করছে তৃণমূল, পেছনে এইসব কারণ?

13 March 2026, 09:00 AM

TMC: রাষ্ট্রপতির প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ বয়কট করছে তৃণমূল। প্রতি বছরের মতো এবছরও সংসদ অধিবেশন চলাকালীন রাজ্য ভিত্তিক সব দলের সাংসদদের প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বাংলার সাংসদদের ডাকা হয়েছে ১৬ মার্চ। কিন্তু,দলের মুসলিম সাংসদরা রমজান পালন করছেন,তাঁদের বাদ দিয়ে বাকিরা প্রাতঃরাশে যাবেন না বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। যদিও সম্প্রতি বাংলায় রাষ্ট্রপতির সফর বিতর্কের জেরে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের সময় চেয়েও না পেয়েই কি তাঁর প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ বয়কট করছে তৃণমূল ? উঠছে প্রশ্ন।

 

13 March 2026, 08:45 AM

Odlabari Fire: ওদলাবাড়ির বাগান মোড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বসতবাড়ি, প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি। মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির বাগান মোড় এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনে বাড়ির ভেতরে থাকা প্রায় সমস্ত আসবাবপত্র, পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাড়ির মালিক সঞ্জয় পোদ্দার।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় সঞ্জয় পোদ্দারের স্ত্রী শান্তা পোদ্দার রান্নাঘরে চা বানানোর পর সবজি কাটছিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ পটপট শব্দ শুনতে পান। প্রথমে তিনি মনে করেন শব্দটি বাইরে থেকে আসছে। পরে গেটের সামনে এসে দেখেন ঘরের একটি কক্ষের ভেতর থেকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেমেয়েদেরও নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসেন। তাঁর চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন।

 

13 March 2026, 08:45 AM

New Train: ভোটমুখী বাংলার জন্য আবারও নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক। এখন তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়া আরও সহজ হয়ে গেল। কারণ, নতুন লোকাল ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছেন পূর্ব রেল। তবে, এই ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়বে না। নতুন ট্রেনটি ছাড়বে শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে। ট্রেনটি একবার তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি আসবে।

13 March 2026, 08:45 AM

Auto LPG Price: অটো এলপিজি দাম বেড়েছে। ৫৭ টাকা থেকে ১ কেজি এলপিজির দাম বেড়ে হয়েছে ৬২ টাকা। গত সোমবার থেকে সংকট বেড়েছে। সাতসকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কাদাপাড়ায় একটি পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায় ধরা পড়ল অন্ততঃ ১০০ অটোর লাইনে ভোর রাত থেকে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি। চালকরা জানাচ্ছেন তাদের দিনের যেকোনো সময় অন্ততঃ আড়াই থেকে ৩ ঘণ্টা লাইন দিতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট পরিমাণের বাইরে এলপিজি ভরতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফুরিয়ে যাচ্ছে জ্বালানি। আবার একদিন পর সেই একইভাবে লাইন দিতে হচ্ছে। দিনের একটা বড় সময় নষ্ট হচ্ছে। কার্যত হাফ বেলা লাইনে দাঁড়িয়ে কেটে যাচ্ছে।

