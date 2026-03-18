Breaking News LIVE Update: 'কোনোদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে ছিলাম না, মমতা-অভিষেকের প্রতি কৃতজ্ঞ': জ্য়োতিপ্রিয়

LIVE Update:  শওকাত মোল্লাকে ক্যানিং পূর্বে প্রার্থী না করায় তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ জীবনতলায়। ঘরের ছেলেকে প্রার্থী চাই। বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী মানছি না বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের  

| Last Updated: Wednesday, March 18, 2026 - 08:47
18 March 2026, 08:45 AM

Jyotipriya Mallick: আমি কোনোদিনই কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নেই। ছিলাম না। মমতা এবং অভিষেকের প্রতি কৃতজ্ঞ। অভিষেক ভবিষ্যতে দলের ব্যাটন পাবে। পার্থ মানিক জীবন নিয়ে আলাদা করে কিছু বলব না। ওরা সবাই দলের অনুগত কর্মী। সবাই সুস্থ থাকুক। টিকিট পেয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, তবে এতকিছুর পরেও আমি গতবারের ৪০০০ মার্জিন বাড়িয়ে এবার ৩০ হাজার করব।

 

18 March 2026, 08:00 AM

Asit Majumder: অসিত মজুমদারের টিকিট কাটা যেতেই আনন্দে বাজি ফাটলো চুঁচুড়ায়। সেল ফাটিয়ে আনন্দ করতে দেখা গেল তৃণমূল কর্মীদের। ২০১১ সালে প্রথম তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়ান অসিত মজুমদার। ভোটে জিতে বিধায়ক হন তিনি। তারপর থেকে টানা তিনবারের বিধায়ক অসিত মজুমদার। কিন্তু এবার বিধানসভা ভোটে তার উপর আস্থা রাখল না দল। এবার তাকে প্রার্থী করা হয়নি। প্রার্থী করা হয়েছে দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। আর তাতেই খুশির হওয়া চুঁচুড়া জুড়ে। 

চুঁচুড়ার একটি ফুটবল কোচিং ক্লাবে এদিন সন্ধ্যায় দেখা যায় সেল ফাটিয়ে আনন্দ করতে। একের পর এক সেল ফাটিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে পেয়ারা বাগান ফুটবল কোচিং ক্লাবের সদস্যদের।  এক সদস্য বলেন, আমাদের খেলার মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এই বিধায়ক। আজ দল ওকেই চুঁচুড়া থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন প্রার্থীকে বলব, এখানে যাতে ফুটবল কোচিং সেন্টার ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের সকলে যাতে সুষ্ঠুভাবে আবার খেলাটা প্র্যাকটিস করতে পারে।

অন্যদিকে দলেরই একাংশকে দেখা গেল চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে সেল ফাটাতে। সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় চুঁচুড়ার প্রাক্তন পুর প্রধান অমিত রায় সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বকে।
অমিত রায় অবশ্য ঘুরিয়ে বলেন, দল আগে। দেবাংশু কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ওকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে আমরা বিধায়ক বানাবো।

Ketugram: অট্টহাস সতীপীঠে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন কেতুগ্রামের বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষ। দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে কেতুগ্রামের বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষ ওরফে মথুরা অট্টহাস সতীপীঠ মন্দিরে আসেন। নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে দেবীর পুজো দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করার কথা বলেন। অনাদি ঘোষ বলেন, মানুষ আর ভাতা চায় না মানুষ চায় চাকরি। রাজ্যের মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এসব পাল্টাতে চাই বিজেপি সরকার। এবার আমি জিতব বলে দাবি করেন বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সেখ শাহেনওয়াজ এলাকায় কিছু কাজ করেনি। শুধু বালি বিক্রি করে টাকা রোজগার করেছেন বলে অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষ।

18 March 2026, 08:00 AM

Purulia: পুরুলিয়া জেলার মানবাজার বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হলেন ময়না মুর্মু । প্রার্থী ঘোষণার পর ফুলের মালা পরে আবির মেখে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি প্রার্থী এবং অন্যান্য বিজেপি সমর্থিত কর্মীরা । আদিবাসীদের বঞ্চনা, বেকারত্ব, অনুন্নয়নের ছায়া হটাতে এবার মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করবে এবং জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী বলে জানান ময়না মুর্মু । প্রতিপক্ষ বিদায়ী মন্ত্রী তার কাছে কোনো ফ্যাক্টর নন বলে সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন নতুন মুখ ময়না মুর্মু ।

18 March 2026, 08:00 AM

Canning: শওকাত মোল্লাকে ক্যানিং পূর্বে প্রার্থী না করায় তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ জীবনতলায়। ঘরের ছেলেকে প্রার্থী চাই। বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী মানছি না বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। মঙ্গলবারই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। সেখানে ক্যানিং পূর্বের বিদায় বিধায়ক শওকাত মোল্লাকে সেখান থেকে টিকিট না দিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাঙ্গড় বিধানসভার টিকিট। ক্যানিং পূর্বে প্রার্থী করা হয়েছে বাহারুল ইসলামকে। আর তাই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। 

 

18 March 2026, 08:00 AM

Sonarpur:  প্রার্থী ঘোষণার পরই বিরোধী দলে ভাঙন ধরালেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্র। বিজেপি ও সিপিএম থেকে বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে এই যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন লাভলী মৈত্র। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ওপর ভরসা রেখেই এই যোগদান। আগামী দিনে আরও অনেকে তৃণমূলে যোগ দেবেন বলেও আশাবাদী তিনি। যোগদানকারী সকলকে স্বাগত জানান তৃণমূল প্রার্থী। অন্যদিকে, বিজেপির বুথ সভাপতি নিরুপম রায় দাবি করেন, প্রায় ৩০-৩৫ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি। বাম কর্মী শেখর মান্নাও বলেন, এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে আরও কাজ করতে চান, সেই কারণেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

