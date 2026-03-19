  • Breaking News LIVE Update: টিকিট না পেয়ে বহু তৃণমূল MLA বিজেপি অফিসে লাইন দিচ্ছে, চাঞ্চল্যকর দাবি দিলীপ ঘোষের

Breaking News LIVE Update: টিকিট না পেয়ে বহু তৃণমূল MLA বিজেপি অফিসে লাইন দিচ্ছে, চাঞ্চল্যকর দাবি দিলীপ ঘোষের

News LIVE Update: সাত সকালে খড়্গপুরের সাজুআল এলাকায় দলীয় কর্মীদের সাথে চা চক্রের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি সারেন দিলীপ ঘোষ

| Last Updated: Thursday, March 19, 2026 - 12:12
Breaking News LIVE Update: টিকিট না পেয়ে বহু তৃণমূল MLA বিজেপি অফিসে লাইন দিচ্ছে, চাঞ্চল্যকর দাবি দিলীপ ঘোষের

19 March 2026, 12:15 PM

South 24 Prgs:  সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জোরকদমে ভোটপ্রচারে নেমে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্র। প্রচারের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরছেন তিনি মানুষের সামনে। তার মতে, সুভাসগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়ন ছিল তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই সেই হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করাই এখন তার অগ্রাধিকার। এজন্য প্রায় ৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলেও জানান তিনি। লাভলী মৈত্র বলেন, গত কয়েক বছরে এলাকার উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যার সমাধান করাই তার লক্ষ্য। একইসঙ্গে এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। দলনেত্রীকে এই কেন্দ্র থেকে বড় ব্যবধানে জয় উপহার দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই ময়দানে নেমেছেন লাভলী মৈত্র।

19 March 2026, 12:15 PM

Partho Chatterjee: এসএসসি মামলায় গতকাল অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ed দফতরে হাজিরা এড়ান পার্থ চ্যাটার্জি । তাকে আবারও নোটিস পাঠিয়ে আগামিকাল তলব করা হয়েছে ইডির তরফে ।

19 March 2026, 12:00 PM

Bhangor: ভাঙ্গড় দু'নম্বর ব্লকের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বাধার সময় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আইএসএফের অভিযোগ রাতে তৃণমূল কংগ্রেস এর নেতৃত্বে দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা তৈরি করছিলেন সেই সময় বোমা বিস্ফোরণ হয় এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হয় বলে দাবি আইএসএফর। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এই অভিযোগ তুলে সেই এলাকায় আইএসএফের নেতা নেতৃত্বরা গেলে তাদেরকে মারধর করে এবং আবুল খয়ের মোল্লা নামের এক আইএসএফ পঞ্চায়েত সদস্য আহত হয়।

19 March 2026, 12:00 PM

Sheikh Shajahan: শেখ শাজাহান ও আলমগীরের সিবিআই মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ। খারিজ করলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। শেখ শাহজাহানের আইনজীবির দাবি ছিল, এই আবেদনের শুনানি সময় সাক্ষী সংখ্যা ছিল ৮৬। এছাড়াও মাজেদা বিবি,যার স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে শেখ শাহজাহানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সেই মাজেদা বিবিকে অভিযুক্ত করেছে চার্জশিটে সিবিআই। তাই পুনরায় এই মামলার শুনানি গ্রহণ করা হোক। এনিয়ে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বলেন, নতুন করে যে সমস্ত তথ্য এসেছে তার ভিত্তিতে নতুন করে আবেদন জানাতে হবে শেখ শাহজাহান ও আলমগীরকে।

 

19 March 2026, 12:00 PM

Asansol: পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার তপসি অঞ্চলে বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, মসজিদ পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস-এর বিধানসভা প্রার্থী হরেরাম সিংহের সমর্থনে লেখা দেওয়াল লিখনে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা একাধিক জায়গায় গোবর লেপে দেয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে তপসি অঞ্চলের তৃণমূল কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। তাদের অভিযোগ, এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত, যার মাধ্যমে ভোটের আগে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।
এদিকে, প্রার্থী হরেরাম সিংহ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “এই ধরনের কাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে।”
বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসন কড়া নজরদারি চালাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ শুরু করেছে, যাতে পরিস্থিতি আরও অবনতি না ঘটে।।

19 March 2026, 12:00 PM

Tamluk: তফসিলি মহিলা সভাপতি হওয়ায় তাকে ‘একঘরে কোনঠাসা’করার অভিযোগ, দুর্নীতি ও কাটমানি অভিযোগে তৃণমূল পরিচালিত তমলুক পঞ্চায়েত সমিতিতে তীব্র বিতর্ক। ভোট মুখে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়ে মানুষের কাজ করতে না পেরে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সভাপতির।

তফসিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় তৃণমূল পরিচালিত পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝরনা হাইত বর্মনকে একঘরে, কোনঠাষা করে রাখার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সভাপতির দাবি, দলীয় প্রভাবশালীদের নির্দেশে কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যদের তফসিলি জাতিভুক্ত সভাপতি কে এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। এমনকি ব্লকের বিডিও ওয়াসিম রেজার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে—সভাপতির সঙ্গে কেউ যোগাযোগ রাখলে তার সঙ্গে কাজ না করার ‘হুইপ’ জারি করা হয়েছে।

 

19 March 2026, 12:00 PM

Dilip Ghosh: তৃণমূলের যে সমস্ত এমএলএ-রা টিকিট পায়নি তারা লাইন দিচ্ছে বিজেপি পার্টি অফিসে। চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন খড়্গপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সাত সকালে খড়্গপুরের সাজুআল এলাকায় দলীয় কর্মীদের সাথে চা চক্রের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি সারেন দিলীপ ঘোষ। কর্মসূচি শেষে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন। ভিনরাজ্যে আইপিএস দের পর্যবেক্ষণ করে পাঠাচ্ছে কমিশন, বিভিন্ন জেলা পুলিস সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বদলির পরেও তারা বাংলোয় থেকে ভোট করানোর চেষ্টা করছেন একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ।

Nora Fatehi Reacts to KD controversy: অশ্লীলতা কখনোই সমর্থন করি না, শুধুমাত্র সঞ্জয় দত্তের জন্য করেছি: বিস্ফোরক নোরা
TMC Candidate List 2026: গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ কাঞ্চন-চিরঞ্জিতও
TMC Candidate List 2026: বেলেঘাটায় নেই পরেশ পাল, বারাসতে লড়ছেন না চিরঞ্জিত: ছাব্বিশে মমতার তালিকায় বাদ পড়লেন যাঁরা
Who is Pabitra Kar: নন্দীগ্রামে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায় তৃণমূল? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মমতা-অভিষেকর সম্ভাব্য বাজি কে এই 'সাইলেন্ট কিলার' পবিত্র কর?
WB Assembly Election 2026: টার্গেটে মালদহ-মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগনা: মমতার তালিকায় সংখ্যালঘু মুখের ভিড়, দেখে নিন তালিকা
West Bengal Assembly Election 2026: ২০২৬-এর মহাযুদ্ধে অধীরই ভরসা; বহরমপুর থেকে বিধানসভায় লড়ছেন কংগ্রেসের 'রবিনহুড'
TMC candidate list 2026: 'অনেকে ফোন করছে, দরকার পড়লে নতুন দল তৈরি করব', টিকিট না পেয়ে রাগে ফুঁসছেন TMC-র হেভিওয়েট বিধায়ক
SRH New Captain IPL 2026: সুন্দরী CEO-র খিদে মিটিয়েই রাতারাতি বিরাট প্রমোশন? বিশ্বজয়ী নক্ষত্রকে IPL ক্যাপ্টেনসি 'বিতর্কিত' কাব্যর
Humayun Kabir: বাংলার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম, ভোটের মুখে বিরাট দাবি হুমায়ুন কবীরের
WB Assembly Election 2026: রানাঘাট ও কল্যাণীতে তৃণমূলের বাজি কি এবার এই ২ বিশিষ্ট চিকিত্সক?