Breaking News LIVE Update: ভোটের তালিকায় বিচারাধীন কিংবা ডিলিটেড, ভোটের ডিউটিতে ডাক পড়েছে কমিশন থেকে

26 March 2026, 10:15 AM
Bhanor: ভাঙ্গড়ে কুরকুরে কারখানায় আগুন,ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন সহ পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত চন্ডিপুর এলাকায়। জানা যায় সকালে একটি কুরকুরে কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে কাজে এসে শ্রমিকরা প্রথম কারখানার ভিতর থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ভাঙ্গড় থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাঙ্গড় থানার পুলিশ। কিছুক্ষণ পর দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। প্রায় কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে অনুমান, ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে সঠিক কারণ জানতে পুরো ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে ভাঙ্গড় থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কোনও হতাহত বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনে কারখানার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
26 March 2026, 10:15 AM
Sonarpur: সোনারপুরের সুভাসগ্রাম এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক আসামিকে মেডিকেল করানোর জন্য সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল পুলিস। সেই সময় আচমকাই পুলিসের হাত ছাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। দৌড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে এক অটোচালকের উপর হামলা চালায় সে। অভিযোগ, জোর করে অটো ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। পালানোর সময় পরপর দু’টি দুর্ঘটনাও ঘটে। এরপর পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে পুলিসও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এই ঘটনার বেশ কিছু অংশ অস্বীকার করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বেনিয়া বৌ এলাকায় গভীর রাতে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে আটক করে এবং মারধর করে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই পালানোর চেষ্টা করলে ফের তাকে আটক করা হয়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং পরিবারের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
26 March 2026, 07:45 AM
Bardhaman: বাহুবলী কাউন্সিলরের হুমকির পর প্রশাসন কার্যত হাত গুটিয়ে বসে থাকায় এবার কমিশনকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বালামহাট এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।
অভিযোগ, বালামহাটের বাসিন্দা বিজেপি নেতা মহাদেব মাল মঙ্গলবার বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রর সঙ্গে এলাকায় প্রচারে অংশ নেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের বাড়িতে বিজেপি কর্মীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করেন। এরপরই গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে দাবি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত। সেখানে এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে । কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত পুলিশকে ‘হুশিয়ারি’ দিতে দেখা যায়। এমনকি তাঁকে বলতে শোনা যায়, তাঁর অনুমতি নিয়েই এলাকায় পুলিসকে প্রবেশ করতে হবে।
26 March 2026, 07:45 AM
Bardhaman:ভোটার তালিকায় নাম ‘বিবেচনাধীন’ বা ‘ডিলিটেড’, অথচ হাতে এসে পৌঁছেছে ভোটকর্মী হওয়ার চিঠি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশের শুক্রবার ও শনিবার প্রশিক্ষণও নির্ধারিত রয়েছে। তবে তাঁরা আদৌ সেই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবেন কি না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সোমবার রাতে প্রকাশিত সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নেই বর্ধমান ২ নম্বর ব্লকের চাকুন্দি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শেখ ফিরোজ হোসেনের। অথচ তিনি প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য বর্ধমান টাউন স্কুলে প্রশিক্ষণের চিঠি পেয়েছেন।
ফিরোজ হোসেনের কথায়, “১৯৫২ সালে আমার দাদু ভোট দিয়েছেন। আমি নিজে ১৯৯০ সাল থেকে নিয়মিত ভোট দিচ্ছি। সব নথি জমা করেছি, তবুও তালিকায় নাম নেই। যে কমিশন আমাকে ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দিল না, সেই কমিশনই আবার আমাকে ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করছে!”
একই পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন তালিত গৌড়েশ্বর হাই স্কুলের শিক্ষক শেখ রবিয়েল হোসেন। প্রথম পোলিং অফিসার হিসেবে তাঁর কাছেও চিঠি এসেছে, যদিও ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ‘বিবেচনাধীন’। তিনি বলেন, “২০০২ সাল থেকেই ভোটার তালিকায় নাম ছিল। তারপরেও ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাহলে কোন যুক্তিতে আমাকে ভোটকর্মী হতে বলা হচ্ছে?”
আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে পীরবাহারাম এলাকার বাসিন্দা আয়ূব আলির ক্ষেত্রে। পীরবাহারামের এই বাসিন্দা এবং হুরিয়া পাবলিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক আয়ূব আলির নাম ভোটার তালিকা থেকে সম্পূর্ণ ‘ডিলিটেড’ হয়ে গেলেও তাঁর কাছেও প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আয়ূব আলির বক্তব্য, তিনি আগে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ২০১ নম্বর বুথে তালিকাভুক্ত ভোটার ছিলেন। শুনানির পর তাঁর নাম ‘বিচারাধীন’ অবস্থায় থাকলেও সর্বশেষ প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তা বাদ পড়ে যায়। “যেখানে আমি নিজেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছি না, সেখানে কীভাবে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করব?”—প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।