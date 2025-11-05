Breaking News LIVE Update: মাত্র ৬ মাস আগেই ভালোবেসে বিয়ে, গতরাতে স্বামীর সঙ্গে বচসার পরই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Breaking News LIVE Update: ২০০২সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই অথচ ১৯৯৫ সালের ভোটার কার্ড রয়েছে, ভারতের নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক বৃদ্ধ দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মেদিনীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের কাছে  

| Last Updated: Wednesday, November 5, 2025 - 08:07
Comments |
5 November 2025, 08:00 AM

Bardhaman: ওড়িশা থেকে গাঁজা এনে পাচারের সময় এসটিএফের জালে ধরা পড়ল দুই মহিলা। তাদের কাছ থেকে ৫৫ কেজি ২৭২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে এসটিএফের দাবি। ধৃত দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার কারবারে জড়িত বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছেন এসটিএফের গোয়েন্দারা। ধৃতদের নাম আদু বিবি ওরফে কাদু ও জ্যোৎস্না বিবি। বছর আটান্নর আদু বিবির বাড়ি পূর্বস্থলী থানার বেলের হল্ট এলাকায়। বছর আটত্রিশের জ্যোৎস্নার বাড়ি নদিয়ার নবদ্বীপ থানার মইসূরা গ্রামের মোল্লাপাড়ায়। 
এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশার বালাসোর থেকে গাঁজা নিয়ে তা ব্যাগে ভরে মঙ্গলকোটে আনা হচ্ছে বলে খবর পান এসটিএফের গোয়েন্দারা। সোমবার বিকেলে বাদশাহী রোডে নতুনহাট বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন এসটিএফের গোয়েন্দারা। সেখানে দুই মহিলাকে কয়েকটি ব্যাগ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসটিএফের আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। তাঁরা তাদের আটকে রেখে তল্লাশি চালান। ব্যাগের ভিতরে রাখা কয়েকটি প্যাকেট থেকে ৫৫ কেজি ২৭২ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসটিএফ জানতে পারে, বালাসোর থেকে গাঁজা এনে মঙ্গলকোটের পিণ্ডিরা গ্রামের এক গাঁজা কারবারিকে দেওয়ার কথা ছিল তাদের। অভিযান চলাকালীন সন্ধ্যা হয়ে যায়। দুই মহিলাকে সূর্যাস্তের পর গ্রেপ্তার করার জন্য কাটোয়ার এসিজেএম আদালতে আবেদন জানায় মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। শর্তসাপেক্ষে দু’জনকে গ্রেপ্তারের অনুমতি দেন এসিজেএম। ঘটনার বিষয়ে এসটিএফের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার ভিত্তিতে মাদক আইনে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে থানা। ধৃত দুই মহিলাকে মঙ্গলবার বর্ধমানের মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পেশ করা হয়। মাদকের কারবারের বিষয়ে বিশদে জানতে এবং আরও গাঁজা উদ্ধার করতে ধৃতদের পাঁচদিন নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় পুলিশ। দু’জনকে চারদিন পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিশেষ আদালতের বিচার মনোজ কুমার রাই।

5 November 2025, 08:00 AM

Frezarganj: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি মাল বোঝাই লরি। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর  বাস স্টপেজের  কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,  রেশনের চালের বস্তা বোঝাই করা একটি লরি বকখালির দিকে যাচ্ছিল। লরিটি  বাস স্টপেজের কাছে পৌঁছলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। সেই সময় গাড়িতে থাকা সব চালের বস্তা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। এরপরই সবার তৎপরতায় চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

5 November 2025, 08:00 AM

Hingalganj: বুথ লেভেল  এজেন্ট হিসেবে এজেন্ট হিসেবে যাওয়া বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জের কালীতলা অঞ্চলের শামসের নগর ২৫৩ নম্বর বুথের বুথ লেভেল অফিসার সৌমিত্র মন্ডল মঙ্গলবার বিকেলে বাড়িতে বাড়িতে যায় এস আই আরএর ফর্ম বিতরণ করতে। বি এল ওর সঙ্গে বুথ লেভেল এজেন্ট হিসেবে যায় রঞ্জিত মল্লিক নামে এক বিজেপি কর্মী। অভিযোগ ওই বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্টকে ধরে মারধর করে ওই এলাকার তৃণমূলের কর্মী সামাদ গাজী ও তার অনুগামীরা। এলাকার এই সক্রিয় তৃণমূল কর্মী সামাদ গাজীর নেতৃত্বে বেশ কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট এর উপর হামলা চালায়। তাকে মাটিতে ফেলে যথেচ্ছ মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর এলাকায় রয়েছে যথেষ্ট উত্তেজনা। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিস। আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার আহত ওই বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট রঞ্জিত মল্লিক হেমনগর কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানা গিয়েছে।

5 November 2025, 08:00 AM

SIR: ২০০২সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই অথচ ১৯৯৫ সালের ভোটার কার্ড রয়েছে, ভারতের নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক বৃদ্ধ দ্বারস্থ হয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা মেদিনীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খানের কাছে।আয়মত খান নামে ওই বৃদ্ধের বক্তব্য, তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে মেদিনীপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পালবাড়ি এলাকায় বসবাস করছে। বর্তমানে বউ,ছেলে, ছেলের বউ নাতি নাতনি নিয়ে পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৫জন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে sir. লিস্ট চেক করতে গিয়ে দেখেন আইমত খান তার স্ত্রী হোসনা বিবি কারোরই নাম নেই। নাগরিকত্ব হারানোর ভয় তাদের গ্রাস করেছে।তাহলে বুঝি তাদের কে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আয়মতের, বক্তব্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিয়ে আসছেন। জমির দলিল,জমির রেকর্ড এমনকি স্কুল সার্টিফিকেটও রয়েছে। রয়েছে প্রত্যেকের ভোটার কার্ড আধার কার্ড। 

 

5 November 2025, 08:00 AM

Gosaba: এক গৃহবধূকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী তে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যে মৃত বধূর স্বামীকে আটক করে জিঞ্জাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত কচুখালি ৬ নম্বর এলাকার রিয়া বরকন্দাজ এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কুমিরমারীর বাঘনা পাড়ার অনিমেশ মন্ডলের। প্রেমের সম্পর্ক গাঢ় হতেই গত ছমাস আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসে রিয়া ও অনিমেশ। 
দিব্যি চলছিল। কিন্তু  রাতে দম্পতির মধ্যে বচসা হয়। তারপর রাতে নাগাদ নিজের ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় ওই গৃহবধুকে উদ্ধার করে স্বামী অনিমেশ। অনিমেশের চিৎকারে প্রতিবেশিরা দৌড়ে আসে।বধু কে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি স্থানীয় গ্রামীন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানায়। এরপর বধুর বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয় রিয়া গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বধুর বাপের বাড়ির লোকজন হাজীর হয় কুমিরমারীর বাঘনা পাড়ায়।হাজীর হয় সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ।বধুর দেহটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি বধুর স্বামীকে আটক করে জিঞ্জাসাবাদের জন্য।

