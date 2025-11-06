Breaking News LIVE Update: SIR নিয়ে প্রবল দড়ি টানাটানি মেদিনীপুরের 'হঠাত্ পাড়া'-য়

6 November 2025, 08:15 AM
Arambagh: প্রতিবন্ধী যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রৌঢ়। খানাকুলের তাঁতিশালের ঘটনায় শোরগোল । জানা গেছে, বুধবার ওই প্রতিবন্ধী যুবতী প্রতিদিনের মতো বাড়ির পাশের এলাকায় ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবেশী প্রৌঢ় তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের বাড়িতে ডেকে ধর্ষণ করে। বহুক্ষণ কেটে গেলেও যুবতী বাড়ি না ফেরায় পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। তারপর সন্দেহবশত প্রতিবেশীর বাড়ির পাশে গেলে ওই যুবতীর গলার আওয়াজ পান তার মা। পরিবারের অভিযোগ, দরজা খুলে দেখেন, অভিযুক্ত প্রৌঢ় যুবতীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় রয়েছে। তারপরই স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের লোকজন থেকে প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
SIR: বি এল ও-রা যা করছেন তা ভুল করছেন। আবারও বি এল ও দের হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও তার শালা তুহিন বিশ্বাস বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা দের নিয়ে খানাকুলে পতাকা নিয়ে হাটছে অবিলম্বে এই বি এল ও দের কাছে কারন জানতে চাওয়া উচিত। যদি কারো চাপে করে থাকে তাহলে তাদের বলা উচিত। আর যদি স্বইচ্ছায় করে থাকে তাহলে তাদের নামে এফআইআর হওয়া উচিত।। আর যদি কেউ চাপ দিয়ে করে থাকে তাদের বিরুদ্ধেও fire হওয়া উচিত। আগামীকাল নির্বাচন কমিশন বাংলায় আসছে। আমরা অভিযোগ জানাবো। কাকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন শুভেন্দু অধিকারী।
Bangladeshi Arrested: সেনা ক্যাম্পে ঢোকার মুখে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি আটক। ব্যাংডুবি সেনা ক্যাম্পে ঢোকার চেষ্টা বাংলাদেশির। সেনা জওয়ানদের তৎপরতায় তাকে আটক করে বাগডোগরা থানা পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেনা ও পুলিশ সূত্রের খবর ধৃত ব্যক্তির নাম নন্দ মন্ডল বেশ কিছুদিন ধরে জলপাইগুড়ি জেলার গরাল বাড়ি এলাকায় বসবাস করত। কি কারনে ব্যাংডুবি সেনা ছাউনির ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল সে বিষয় নিয়ে তদন্ত চলছে। ধৃত নন্দ মন্ডলের কাছ থেকে একাধিক বাংলাদেশ ও ভারতের পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর আগামিকাল তাকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নেওয়া হবে।
পুলিশ সূত্রের খবর ১৯৯৫ সাল থেকেই নাকি নন্দ ভারতে আছে। ২০০২ এর ভোটার লিস্টেও নাকি নাম রয়েছে। ব্যাং ডুবি সেনা ক্যাম্পে ঠিকেদার দিয়ে কোন কাজ করানো হচ্ছিল। সেই কাজের সুপারভাইজার হয়ে নাকি নিযুক্ত ছিল। ক্যাম্পে ঢোকার সময় সেনা কর্মীরা আধার কার্ড দেখাতে বললে সে মোবাইলে আধার কার্ডের ছবি বের করে দেখাতে গিয়েছিল, সেই সময় মোবাইলে থাকা কিছু বাংলাদেশে ডকুমেন্ট এর ছবি সেনা কর্মীদের হাতে পড়ে যায়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ বলছে যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকত্ব রয়েছে তাই ফরেনার আইনে মামলা রুজু করা হবে।
SIR: মেদিনীপুর শহরের "হঠাৎ পাড়া" কে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতি। বিজেপি তৃণমূল দুজুধান দুপক্ষেরই লক্ষ্য এখন হঠাৎ পাড়া। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি শংকর গুচ্ছাইতের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল হঠাৎ পাড়া তে এসে মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন যাদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই তারা যেন ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য সিএএ তে আবেদন করেন। ভারত সরকার শরণার্থীদের পাশে রয়েছে। খুব শীঘ্রই সিএএ একটি ক্যাম্প এই এলাকায় খোলা হবে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। এরপরেই দেখা যায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরার নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি দল গিয়ে পৌঁছান ওই হঠাৎ পাড়াতে। এখানে সুজয় এলাকা বাসীদেরকে আশ্বস্ত করেন তৃণমূল দল তাদের পাশে রয়েছে বলে। পাশাপাশি তিনি এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কেউ বিজেপির পাতা ফাঁদে পড়ে সিএএ ফর্ম ফিলাপ করবেন না। বাংলাদেশী আখ্যা দেওয়া যে অপচেষ্টা বিজেপি করছে সেই পাতা ফাঁদে কেউ পা দেবেন না। শীঘ্রই এই ওয়ার্ডে হেল্প ডেক্স খোলা হবে। কোন সমস্যা হলে সেখানে গিয়ে সহযোগিতা নেবেন। বিধায়কের বক্তব্যের পাল্টা হিসেবে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি শংকর গুচ্ছাইত বলেন, যাদেরকে বলা হয়েছে সিএএ তে আবেদন করার দরকার নেই সেই সব মানুষ আপনাদের বাড়ি ঘেরাও করবে। বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুরিয়া হাজরা যেভাবে মানুষগুলোকে ঠকানোর জন্য এবং মানুষগুলোর জীবন শেষ করার জন্য সিএএতে আবেদনের কথা সরাসরি না বলে এসেছেন, তাই আমিও ওখানকার মানুষদেরকে বলবো যদি আপনাদের নাম বিধায়কের জন্য বাদ যায়, যদি আপনারা বিধায়কের কথায় সিএএতে আবেদন না করেন আর আপনার ভোটার লিস্টে নাম না আসে তাহলে বিধায়ককেই তার জবাবদিহি করতে হবে।