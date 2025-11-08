Breaking News LIVE Update: গার্ডেনরিচে বৃদ্ধার মুখে স্প্রে করে নগদ ৮০,০০০ টাকা ও গয়না লুট

8 November 2025, 09:30 AM
Jalpaiguri: আজ থেকে অল ইন্ডিয়া আন্তঃ সাই ফুটবলের আসর জলপাইগুড়িতে। ৮ নভেম্বর থেকে জলপাইগুড়ি শহরে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হচ্ছে ওই টুর্নামেন্ট। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সাই-এর রিজিওনাল সেন্টারগুলির মোট ১২টি টিম ওই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে ছেলেদের আটটি দল ও মেয়েদের চারটি দল। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি সেন্টারের ফুটবল কোচ রমনদীপ সিং বলেন, এই টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সাই-এর ন্যাশনাল টিমের জন্য ফুটবলার নির্বাচিত করা হবে। এজন্য খেলার মাঠে সাই-এর নির্বাচকরা উপস্থিত। টুর্নামেন্টে সাই-এর কলকাতা রিজিয়ন থেকে ছেলেদের দু’টি এবং মেয়েদের একটি ফুটবল টিম তৈরি করা হয়েছে। ছেলেদের দু’টি টিম মিলিয়ে জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের ১৪ জন এবং মেয়েদের টিমে সাতজন রয়েছেন বলে জানা যায়।
Train Cancel: চলতি মাসের শুরুতেই একযোগ বাতিল ছিল ১২টি লোকাল ট্রেন। ফের সপ্তাহান্তে বাতিল একাধিক ট্রেন। কাল ৯ তারিখ হাওড়া ডিভিশনের একাধিক রুটে ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে। বিবৃতি দিয়ে সে কথা জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে। অন্যদিকে ওই দিন বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষেপিত করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনের সূচিতেও বদল আনা হয়েছে।
ইঞ্জিনিয়রিং, ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (OHE) ও সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্যই কাল রবিবার ৯ নভেম্বর একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
কাল বাতিল থাকছে
হাওড়া থেকে 37055, 37249, 37363, 36823
ব্যান্ডেল থেকে 37246, 37749
বর্ধমান থেকে 36834
শেওড়াফুলি থেকে 37056
আরামবাগ থেকে 37364, 37396
কাটোয়া থেকে 37748
পাশাপাশি 37365 হাওড়া–আরামবাগ লোকালের যাত্রাপথ সংক্ষেপিত করা হচ্ছে। ওইদিন ওই ট্রেনটি আরামবাগের পরিবর্তে তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে। একইসঙ্গে সময়সূচিতেও পরিবর্তন হচ্ছে বেশ কিছু ট্রেনে। 53009 কাটোয়া–আজিমগঞ্জ লোকাল ১২টার পরিবর্তে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। 12338 বোলপুর–হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ১টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে ১টা ৫০ মিনিটে বোলপুর থেকে ছাড়বে।
Vidyasagar Setu Closed: বিদ্যাসাগর সেতুর মেরামতির জন্য রবিবার প্রায় সারা দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে সেতুটি। কাল ৯ নভেম্বর, রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে সেতুটি।
কলকাতা এবং হাওড়া পুলিশের তরফে বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকার কারণে ট্র্যাফিক নিয়েও বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে পুলিশের তরফে।
রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য কাল রবিবার ১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু)। ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ওই সেতুতে যান চলাচল করতে পারবে না। ওই সময়ে বিকল্প কোন পথে যান চলাচল করবে, তা জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা এবং হাওড়া পুলিশ ।
হাওড়া এবং কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে রবিবার যে সব গাড়ি কলকাতার দিকে আসবে, সেগুলিকে হাওড়া রবীন্দ্র সেতু, নিবেদিতা সেতু বা পুরনো বালি সেতু (বিবেকানন্দ সেতু) ধরতে হবে। যাত্রিবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য। পণ্যবাহী গাড়ি ওই পথ ধরতে পারবে না। কোলাঘাট থেকে যে সব গাড়ি কলকাতায় আসবে, সেগুলি ধূলাগড় টোলপ্লাজ়া হয়ে নিবেদিতা সেতু বা বিবেকানন্দ সেতু ধরতে পারবে। ডানকুনি থেকে যে সব গাড়ি আসবে কলকাতায়, সেগুলি মাইতিপাড়া হয়ে নিবেদিতা সেতু ধরতে পারবে। হাওড়া থেকে হাওড়া (রবীন্দ্র) সেতু ধরে আসতে হবে কলকাতায়।
SIR: যারা এই মুহূর্তে দেশের বাইরে বা রাজ্যের বাইরে থাকেন অথবা যারা ভোটার লিস্ট এর প্রদত্ত ঠিকানায় এই মুহূর্তে নেই অর্থাৎ কর্মসূত্রে বা অন্য সূত্রে বাইরে আছেন তারা অনলাইন এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন। এখনও পর্যন্ত মোটের ওপর রাজ্যে প্রায় নির্বিঘ্নে ফর্ম ফিলাপ চলছে। গতকাল রাত ৮ টা পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৩ কোটি ৪০ হাজার এনুমারেশন ফর্ম বিলি হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে কোনো কোনো BLO ফিলাপ করা ফর্ম জমা নেবেন। কোনো কোনো পার্টে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফর্ম এখনও ছেপে আসেনি। বেশিরভাগ থেকে বুথ পিছু গড়ে ৩০০ ফর্ম এসেছে। একেকটি বুথে গড়ে ১১০০ থেকে ১২০০ ভোটার আছেন। আগামী সপ্তাহে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফর্ম এলে গোটা বুথ কভার করা সম্ভব হবে। নতুন ভোটারের ক্ষেত্রে ফর্ম ৬ এবং মৃত ভোটারের ক্ষেত্রে ফর্ম ৭ এখনও সব BLO পাননি। ফলে সংশ্লিষ্ট কেস গুলিতে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।
North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গের প্রায় সাড়ে আট হাজার মানুষ এবার তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ পেতে চলেছেন । সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদের বাড়ি। উত্তরবঙ্গের মোট পাঁচ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা পাবেন এই অর্থ। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার এই পাঁচ জেলা রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকদের । সার্ভের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে ।
Kolkata: গার্ডেনরিচে একটি তিনতলা বাড়িতে এক বৃদ্ধাকে মুখে স্প্রে করে সংজ্ঞাহীন করে নগদ ৮০,০০০ টাকা ও গয়না চুরির অভিযোগ । আজ ভোরে ঘটনাটি ঘটে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস ।
Kalna: অবশেষে কালনা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে অব্যাহতি নিলেন পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। দলীয় নির্দেশে গতকাল বিকেলের পরে নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হয়। নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান কালনা পৌরসভারই ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রিনা ব্যানার্জি। বেলা নাগাদ কালনার মহকুমা শাসকের করণে এসে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন তিনি। পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আনন্দবাবু তিনি জানান, আমি দলের পোস্টার বয়, দল যা নির্দেশ দিয়েছে , সেই মতন তা পালন করেছি। তার কোন মান-অভিমান আছে কিনা সে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান, জোয়ার - ভাটার আবার কিসের মান অভিমান! কখনো জোয়ার আসবে কখনো ভাটা যাবে। তার সময়কালে তিনি যা কাজ করেছে তা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট বলেও এদিন জানান। একই সাথে তার আরও সংযোজন আগে চুরি হতো তা আটকাতে পেরেছি, আমি ব্যবসাদারের ছেলে কর্মচারী চুরি করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পারে না, আমি তা আটকে পৌরসভা কে অনেক লাভের মুখ দেখিয়েছি। আগামী দিনে দল হয়তো আমাকে আরো কোনো বড় দায়িত্ব দিতে পারে বলেও জানান তিনি।
Howrah: হাওড়ার বাঁকড়ার বাদামতলায় একটি বহুতলের জামাকাপড়ের দোকানে আগুন। আজ সকালে ওই মার্কেটের এক তলার একটি দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। দোকানের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। দমকলে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ওই দোকানের মধ্যে জামাকাপড়ের কম্পিউটার ডিজাইনিং এর কাজ হতো। ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকে কম্পিউটারে আগুন ধরে এই বিপত্তি বলে অনুমান।আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকলেও দকমল কর্মীরা ঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।