Breaking News LIVE Update: দিল্লি বিস্ফোরণে নিহত ৮ জনের দেহ চিহ্নিত, তুলে দেওয়া হল পরিবারের হাতে

12 November 2025, 11:00 AM
Nadia: একসময় যাদের ঠাঁই হয়েছিল বৃদ্ধাশ্রমের ছোট্ট ঘরে,স্যার হতেই আজ সেই বাবা-মায়ের খোঁজে ছুটে আসছেন তাদেরই সন্তানরা। যে বাবা-মায়ের হাত ধরে একদিন হাঁটতে শেখা, সেই বাবা-মায়ের আজ আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমে। দীর্ঘ বছর কেটে গেছে — কেউ খবর নেয়নি, দেয়নি একফোঁটা যত্ন বা খরচটুকুও। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ প্রয়োজন পড়েছে তাদের... ভালোবাসার জন্য নয়, ভোটের জন্য। বাবা-মায়ের নাম যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে নিজের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবার আশঙ্কা। তাই নতুন করে যোগাযোগ, নতুন করে ফোন, নতুন করে “খোঁজ নেওয়া” — সবই যেন স্বার্থের ছোঁয়ায় ভেজা। রানাঘাটের পূর্ণনগর বৃদ্ধাশ্রম আজ আবার মুখর — যে মুখগুলোকে বছরের পর বছর কেউ দেখতে আসেনি, আজ তাদের আসা যাওয়া। নচিকেতার সেই গানের মতোই যেন বাস্তবতা ফিরে এসেছে — “একসময় ঘরে ঠাঁই হয়নি বৃদ্ধ বাবা-মায়ের...” আজ ভোটের মরসুমে সেই বাবা-মায়েরাই আবার হয়ে উঠেছেন সন্তানদের ভরসা, অথচ স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা—সবই রয়ে গেছে বৃদ্ধাশ্রমের চার দেওয়ালের মধ্যে।
Cooch Behar: বিজেপি করার অপরাধে এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম বিশ্বনাথ রায় বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার বাড়ি তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের সূর্য সংঘ মোড় এলাকায়। অভিযোগ গতকাল রাতে বিশ্বনাথ রায় যখন কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় ভানুকুমারী ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বরেন সরকারের নেতৃত্বে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিশ্বনাথ রায়কে বেধরক মারধর করে। বর্তমানে সে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বনাথ রায় বলেন যেহেতু তিনি বিজেপি কর্মী এবং বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পোস্ট করেন সেই কারণে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির নেতৃত্বে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং বাড়িতে গিয়ে তাকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বক্সিরহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানা যায়।
Jalpaiguri: স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবসের ভিডিও কাণ্ড! চরম অসম্মানজনক ঘটনা বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবসের ভিডিও কাণ্ডে প্রতিবাদে সরব কংগ্রেস ও বিজেপি। ঘটনার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল বের করে বিজেপি। ঘটনায় নাম জড়ানো জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে বিজেপি। চরম অসম্মানজনক ঘটনা বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। জলপাইগুড়ি শহর কংগ্রেসের সভাপতি অম্লান মুন্সী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে অভয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় সরব জেলা বামফ্রন্ট।
Maheshtala Incident: মহেশতলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের মোল্লার গেট খালপুলের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি আরোহী সহ তিনজন খালপুলের গার্ড ওয়ালে ধাক্কা মেরে খালের মধ্যে পড়ে গেল স্কুটিসহ তিনজন যুবক। স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায় তিনজনের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হয়েছে। জিনজিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ স্কুটি টাকে উদ্ধার করে। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য তারাতলা দিক থেকে মহেশতলার দিকে আসছিল স্কুটি করে তিনজন যুবক। স্কুটি র গতি অনেক থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাল পোলের গার্ড ওয়ালে ধাক্কা মারে তারপরেই স্কুটি নিয়ে তিনজন খালের মধ্যে পড়ে যায়।
Delhi Red Fort Blast 2025: দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে এ পর্যন্ত মোট ১২টি মৃতদেহ আনা হয়েছে। তার মধ্যে ৮ জনের পরিচয় নিশ্চিত করে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিহত আট জন হলেন—
১. অমর কাটারিয়া (৩৫)
২. অশোক কুমার (৩৪)
৩. মহসিন মালিক (৩৫)
৪. দীনেশ কুমার মিশ্র (৩৫)
৫. লোকেশ কুমার আগরওয়াল (৫২)
৬. পঙ্কজ সাইনি (২৩)
৭. মহম্মদ নওমান (১৯)
৮. মহম্মদ জুম্মান (৩৫)।
এলএনজেপি হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাকি ৪ জনের কেবল দেহের কিছু অংশ উদ্ধার হয়েছে। তাদের পরিচয় জানতে ডিএনএ পরীক্ষা চলছে। ফলাফল পেতে অন্তত ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানা গেছে।
এদিকে, বিস্ফোরণের সেই আই-২০ গাড়িতে ডাঃ উমর মহম্মদ ছিলেন কি না, তা নিশ্চিত করতে গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া দেহাংশেরও ডিএনএ পরীক্ষা চলছে। কাশ্মীর থেকে তার মায়ের ডিএনএ নমূনা নেওয়া হয়েছে।
Kalna: পূর্বস্থলীতে মা ও নাবালিকা মেয়ে নিখোঁজ। সন্দেহ নারী পাচার চক্রের ফাঁদে পড়েছেন ওই দুজন। কালনার পূর্বস্থলী থানার পলাশপুলি রেল কলোনি এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ অক্টোবর বুধবার বিকেল ৫টা নাগাদ পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ এক মা ও তার ১১ বছরের নাবালিকা মেয়ে।
১২ দিন কেটে গেলেও এখনও তাদের সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ মহিলার নাম সুপর্ণা বিশ্বাস (বারুই)। তাঁর স্বামী শিবু বারুই কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে থাকেন। দু তিন মাসের ব্যবধানে সে
পূর্বস্থলীর বাড়িতে আসে। ১৫ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। ঘটনার দিন থেকে ওই মহিলার মোবাইল সুইচ অফ হয়ে আছে । আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও হদিশ না মেলায় পরিবারের তরফে পূর্বস্থলী থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। যদিও স্ত্রী নিখোঁজের কয়েকদিন আগে থাকতে শিবু বারুই পলাশপুলি গ্রামের বাড়িতেই আছেন।
Purulia : কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায় । আজ জেলার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী। সকালের দিকে হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে । গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষ । শীতের আমেজ দেখা দিতেই জেলার পর্যটন স্থানগুলোতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে ।
WB Weather: নভেম্বরে ট্রেলার দেখাচ্ছে শীত। আসল সিনেমা ডিসেম্বরের গোড়ায়। কলকাতায় রাতের পারদ ১৭ ডিগ্রির ঘরে। দিনের তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রির ঘরে। কাল দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে আড়াই ডিগ্রি কম। কাল রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি কম। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮.৬ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.২ ডিগ্রি। বিগত ২০ বছরে কলকাতায় নভেম্বরের শুরুর দিকে অর্থাৎ প্রথমার্ধে ১৭ ডিগ্রির ঘরে পারদ নেমে যাওয়ার রেকর্ড নেই।
Purulia: ধানের জমি থেকে উদ্ধার বিশাল আকৃতির ময়াল। পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার ডুমুরডিহা গ্রামে ধান কাটার সময় হঠাৎ বিশাল আকৃতির ময়ালটি দেখতে পান চাষীরা । সাপ থেকে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সাধারন মানুষ । খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে প্রায় ৯ ফুট দৈর্ঘ্য এবং আনুমানিক ২০ কেজির বিশাল আকৃতির ময়াল সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।
Midnapur: দিল্লি বিস্ফোরণের পর পূর্ব মেদিনীপুরে নিরাপত্তায় আঁটোসাঁটো,তল্লাশি জোরদার, রেল স্টেশনে নামানো হয়েছে ডগ স্কোয়াড। রাতভর নাকা চেকিং ,তল্লাশি।
গতকাল দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর সতর্কতা জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পূর্ব মেদিনীপুরেও সড়কপথ ও রেলপথে পুলিশ তল্লাশি চালেছে রাতভর। পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, হলদিয়া, দীঘা সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও রেলের জিআরপি তল্লাশি চালাচ্ছে। বিশেষ করে পাঁশকুড়া রেল স্টেশনে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে রেল পুলিশ মেটাল ডিটেক্টর ও ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের কামরা তল্লাশি করছে।
Midnapur: বাড়িতে লাগানো হচ্ছিল টিনের শেড, কপাল পুড়ল পাশের বাড়ির। পুড়ে ছাই নগদ ২০ হাজার টাকা-সহ গুরুত্বপূর্ন কাগজপত্র,পুড়ে গেল ছেলে মেয়েদের পড়ার বই খাতা এবং আসবাবপত্র।
পাশের বাড়িতে ওয়েল্ডিং করে দোতলা বাড়ির ছাদে লাগানো হচ্ছিল টিনের শেড। ওয়েল্ডিং করার সময় আগুনের ফুলকি ছিটকে এসে পড়ে পাশের রিঙ্কি ঘটকের বাড়িতে, বাড়িতে লেগে যায় আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে যায় লোন করে নিয়ে আসা নগদ কুড়ি হাজার টাকা,এবং সেই সঙ্গে পুড়ে গিয়েছে বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছেলে মেয়েদের পড়ার বই এবং দরকারি কাগজপত্র। তবে অবশ্য ক্ষতি হয়নি ওই বাড়ির পরিবারের কোনো সদস্যের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত্রে মেদিনীপুর শহরের দু'নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায়। খবর পেয়ে এলাকায় এসে পৌঁছে আগুন নেভায় দমকল কর্মীরা। দ্রুত এলাকায় যান মেদিনীপুর পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দুপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এবং তিনি জানান পুড়ে যাওয়া দরকারি কাগজ এবং বই পত্র তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। এবং পুড়ে যাওয়া টাকাসহ যা যা ক্ষতি হয়েছে তা পাশের বাড়ির মালিক আশীষ ভৌমিক ক্ষতিপূরণ দেবেন।
Basirhat: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে বসিরহাট সীমান্তবর্তি এলাকায় যৌথ নাকাচেকিং শুরু করল পুলিস ও বিএসএফ। বসিরহাট সীমান্তবর্তী হওয়ায় বাড়তি নজরদারী চালাচ্ছে প্রশাসন আজও রাতভোর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুন্দরবন লাগোয়া হেমনগর কোস্টাল থানা এলাকায় গাড়ি থামিয়ে যৌথ নাকা চেকিং শুরু করল পুলিস ও বিএস এফ। অন্যদিকে অধিকরাত পর্যন্ত বসিরহাট সীমান্তবর্তী সংগ্রামপুর ইছামতী সেতুর উপর দিয়ে যাওয়া গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায় বসিরহাট থানার পুলিস।