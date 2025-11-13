Breaking News LIVE Update: দিল্লির মহীপালপুরে Radisson হোটেলের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ, ছুটে গেল দমকল...

13 November 2025, 10:00 AM
Delhi Blast: সকালে দিল্লির মহীপালপুর এলাকায় শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। দমকলের কাছে এনিয়ে ফোন আসে সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল ও পুলিসবাহিনী। তবে পুলিস গিয়ে কোনও সন্দহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এনিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করছে পুলিস।
13 November 2025, 09:15 AM
SIR in Bengal: দিব্যি বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু ভোটার তালিকায় মৃত। তাই পেলেন না এনুমারেশনের ফর্ম। এসআইআর আবহে তাই চরম দুশ্চিন্তায় ৫২ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক আলি হোসেন। বাড়িতে অন্যান্য সদস্যদের এসআইআর এর ফর্ম দিয়ে গেছে বিএলও। কিন্তু তিনি কোন ফর্ম পাননি বলে অভিযোগ। আলি হোসেনের বাড়ি রতুয়া বিধানসভার সামসী পঞ্চায়েতের ভগবানপুর গ্রামে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ৬৬ নং অংশে আলি হোসেন ও তাঁর পিতা শিষ মুহাম্মদ সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম রয়েছে। তার অভিযোগ, ২০১৩ সালের পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভোটার তালিকা থেকে তার নামটি বাদ চলে যায়। একাধিকবার আবেদন জানিয়েও কোন ফল মেলেনি। ২০২৫ এর ভোটার তালিকায় আলী হোসেন ছাড়া তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম রয়েছে। এই তালিকায় তার কোন নাম না থাকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এই পরিযায়ী শ্রমিক। সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, আলি হোসেন আমাদের কাছে সাহায্য চাইলে তাকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।
13 November 2025, 09:15 AM
Kakdwip: আইনজীবীর চেম্বার থেকে উদ্ধার ল- কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপ থানার প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই ছাত্রীর নাম সোনিয়া হালদার(২১)। বাড়ি কাকদ্বীপের গান্ধীনগর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় সোনিয়া ল নিয়ে পড়াশোনা করছিল সেই সুবাদেই কাকদ্বীপ কোর্টের আইনজীবী শেখ মানোয়ার আলমের কাছে প্র্যাকটিসের জন্য যেত প্রতিদিনের বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল সোনিয়া। সন্ধ্যায় পরিবারের কাছে খবর আসে আইনজীবীর চেম্বার এর মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সোনিয়ার দেহ এরপরই পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খবর দেয়া হয় কাকদ্বীপ থানার পুলিশকে। ঘটনা স্থলে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অন্যদিকে সোনিয়ার ব্যাগ থেকে একটি প্রেমপত্র উদ্ধার হয়েছে এই ঘটনায়। যেখানে ওই আইনজীবের সাথে সম্পর্ক ছিল এমনটাই পরিবারের দাবি এবং তার জেরেই আত্মহত্যা বলে মনে করছে পরিবারের লোকজন। ইতিমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে ওই আইনজীবের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে কি কারনে মৃত্যু এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কাকদ্বীপ থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রজু করে গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে।
13 November 2025, 08:45 AM
Namkhana: নামখানা এলাকায় দেখা মিলল ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর। নামখানার বাসিন্দা ৬৪ টি বছর বয়সী এক বৃদ্ধার ডেঙ্গু আক্রান্তের হদিস মিলেছে। যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি রাখা হয়েছে ওই বৃদ্ধার ওপর। নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা।ইতিমধ্যে এলাকায় পরিষ্কার করা ও স্যানিটাইজ করার ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।
নামখানার বিডিও সুব্রত মল্লিক ও দ্বারিক নগর গ্রামীণ হাসপাতালের বি এম ও এইচ ডক্টর শুভ্রনীল দাস ওই বৃদ্ধার বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা ও পঞ্চায়েত কর্মীরা। নামখানার বিডিও ওই বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করার নির্দেশ দেন। ওই বৃদ্ধার পরিবারের সূত্রে জানা যায় গত ৩০ শে অক্টোবর ওই বৃদ্ধার হঠাৎই জ্বর আসে। এরপরে ৩১ শে অক্টোবর ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বারিকনগর গ্রামীণ হাসপাতালে। রোগের লক্ষণ দেখে দ্বারিগনগর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা ওই বৃদ্ধার ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর পরীক্ষা করান। এরপরেই ৮ ই নভেম্বর ওই বৃদ্ধার ডেঙ্গু পজেটিভ রিপোর্ট আসে।
13 November 2025, 08:30 AM
Ex TMC MLA Died: প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক শীতল সর্দার(৮৩)। গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের বাসভবনে তার মৃত্যু হয়। তিনি সাকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯৯৬ সাল থেকে টানা পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। প্রথমে কংগ্রেস ও তারপর ৪ বার তৃণমূলের বিধায়ক। ২০২১ সালে টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।
13 November 2025, 08:30 AM
SIR in Bengal: হতে এনুমারেশন ফর্ম। সঙ্গে একরত্তি সন্তান। শীতের সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে বাড়িবাড়ি ফর্ম বিলি করছেন মহিলা বি এল ও। বেনজির এমনই ঘটনা দেখা গেল হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুচিপাড়া এলাকার ৯৮ নম্বর বুথে।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে নিয়ে বাড়িবাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন বুথ লেবেল অফিসারেরা। তবে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুচিপাড়া এলাকার ৯৮ নম্বর বুথে দেখা গেলো এক অন্য ছবি।এখানকার বি এল ও পারমিতা হালদার। শীতের সন্ধ্যায় তিনি তার পাঁচ বছরের পুত্র সন্তান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে। মায়ের সঙ্গে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো আবার কোলে চড়ে কাজের মজা নিচ্ছে সাহেব। বলছে এস আই আর এর ফর্ম দিতে এসেছে। কিন্তু কেনো ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে কাজে বেরোতে হল পারমিতা হালদারকে। পেশায় স্কুল টিচার তিনি। তার স্বামীও একই পেশায়। দুজনে কাজে বেরোলে ফ্ল্যাটে তাদের সন্তানকে দেখার জন্য পরিচারিকা রয়েছে। কিন্তু বিকেলের পর সেই পরিচারিকা বাড়ি চলে যায়। এই সময়ের পর ছেলেকে দেখার কেউ নেই তাই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ফর্ম দিতে। পারমিতা দেবী বলেন তার বুথে প্রায় চোদ্দশো ভোটার। সকাল দুপুরে ফর্ম দিলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হবে না। তাই সন্ধ্যায়বেলায় কাজ করছেন। বুথ লেবেল এজেন্ট ও এলাকার মানুষজন বি এল ও কাজে মুগ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় যখন দেখা যাচ্ছে ক্লাবে বাড়িতে কিংবা রাস্তায় বসে কাজ করছেন কিছু বি এল ও। তখন কতটা নিষ্ঠা থাকলে যে এভাবে কাজ করা যায় তার উদাহরণ পারমিতা হালদার।
13 November 2025, 08:30 AM
Kolkata Metro Rail: মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানান হয়েছে, চিংড়িঘাটায় যে কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল, তা আগামিকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শুরু হবে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর থেকেই নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট অংশে মেট্রোর বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।
গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের কাজ চিংড়িঘাটায় আটকে রয়েছে। প্রায় গোটা প্রকল্প শেষ হলেও মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাওয়ায় নতুন লাইনের সম্প্রসারণ আটকে গিয়েছিল। কলকাতা পুলিশের ছাড়পত্র না-পাওয়ায় কাজ এগোয়নি। এর ফলে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চালু হলেও বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সব পক্ষ আলোচনায় বসে দিন ঠিক করে ফেলে। কাল শুক্রবার এবং পরশু শনিবার রাত ১২ টা থেকে ভোর ৪ টে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক বা যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে রাস্তার এইপার ওইপারের সংযোগকারী গার্ডার বসানোর কাজ হবে।
নিউ গড়িয়া অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে এয়ারপোর্ট অর্থাৎ জয় হিন্দের দৈর্ঘ্য ৩২ কিলোমিটার। তার মধ্যে কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা ৯ দশমিক ৮ কিলোমিটারে মেট্রো চালু হয়েছে। বাধ সেধেছে এই চিংড়িঘাটায় ৩৬৬ মিটার। যেখানে ফলে, পিলারের ওপর গার্ডার এখনও বসানো যায়নি। কারণ গার্ডার বসাতে গেলে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে শহরের অন্যতম ব্যস্ত চিংড়িঘাটা মোড়। অবশেষে কাল সেই কাজ শুরু হতে চলেছে।