Breaking News LIVE Update: টোটো চেপে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত BLO

SIR in Bengal: এক জায়গায় বসে এনামুরেশন ফর্ম জমা নিচ্ছেন বিএলও, মঙ্গলবার রাত্রে এমনই চিত্র উঠে এলো মেদিনীপুর শহরের 19 নম্বর ওয়ার্ডে।
মেদিনীপুর বিধানসভা ২৩৬ নম্বর কেন্দ্রের মেদিনীপুর শহরের 19 নম্বর ওয়ার্ডের ২৩২ বুথ নাম্বারের B L O শাশ্বতী দাস S I R ফ্রম বাড়ি বাড়ি কালেকশন না করে স্থানীয় বর্ধন গোলির একটি মাজারে বসে ফ্রম কালেকশন করছেন এরকমই ছবি উঠে এলো। B L O কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন বাড়িতে জায়গা নেই তাই এখানে বসে নেওয়া হচ্ছে।
যদিও এলাকাবাসীর দাবি তারা জোরপূর্বক B L O কে বাধ্য করিয়েছেন এখানে ফর্ম নেওয়ার জন্য।
যেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিতে হবে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম কালেকশন করতে হবে। তারপরও এরকম ঘটনা ঘটছে জেলায়। এর ফলে শাস্তি পেতে হচ্ছে অনেক বিএলওদের কে তবুও টনক নড়েনি তাদের।
Jalpaiguri: সাত সকালে জলপাইগুড়িতে মন ভালো করা দৃশ্য। জলপাইগুড়ি থেকে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। সাত সকালে তিস্তা পাড়ের শহর থেকে ঘুমন্ত বুদ্ধের দেখা মিলতেই ছবি তোলার হিড়িক। জলপাইগুড়ি শহরের স্পোর্টস কমপ্লেক্স করলা নদী সংলগ্ন এলাকা, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, পাহাড়পুর, মোহিতনগর সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ঝকঝকে পাহাড় ও চির তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলছে আজ।
SSC Recruitment: একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ ও লেকচার ডেমোস্ট্রেশন শুরু হবে ২৬ তারিখ থেকে। প্রথমে এটা শুরু হবে বাংলা ও ইংরেজি দিয়ে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের রিজিয়ন অফিসই এই পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে। সমস্ত বিষয়ের ইন্টারভিউ ও ক্লাসরুম ডেমোস্টেশনের পরে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি হবে চূড়ান্ত মেধা তালিকা।।
Kolkata Air Port: কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মৃত্যু ২৭ বছর বয়সী রাজস্থানের বাসিন্দা শচীন কুমার মিনার। গতকাল মিনা ইন্ডিগো বিমান ৬ই ৪৯১ আগরতলা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান ১৩.৫১ মিনিট নাগাদ। এরপরই ট্রানজিট করে জয়পুর গামী ইন্ডিগোর বিমান ৬ ই ৬৪২৬ বোডিং এর জন্য গেট নাম্বার ১৪এ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই সময় পেটে এবং বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সেই সময় ইন্ডিগো কর্মীদের কাছে বলেন। এরপরেই ওয়াশরুমের কাছে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে বিমানবন্দরে নিযুক্ত ডাক্তারেরা দেখেন তাকে স্থানান্তর করা হয় ভিআইপি রোডের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে সেখানে ডাক্তারেরা মৃত বলে ঘোষণা করে।
Kolkata Portuguese Church: প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো আগিয়ারি পর্তুগিজ রুস্তমজি চার্চ পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের তালিকাভুক্ত একটি হেরিটেজ ভবন। যেটি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের কথাই নয়। সেখানে ছোট ছোট পায়রার ঘরের মতো খোপ তৈরি করে একটার পর একটা বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান এবং গুদাম সম্পূর্ণ বেআইনি। দ্বিতীয়ত ফায়ার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বহুদিন। তা আর রিনিউ করেননি গুদামের মালিক। আইন ভেঙে এজরা স্ট্রিটে বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের গুদাম চালানোর অভিযোগে মালিকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল দমকল বিভাগ। মঙ্গলবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন লালবাজারের দমকল বিভাগের অফিসার ইনচার্জ। তার ভিত্তিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসেস আইনের নির্ধারিত ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট শুক্রবার জমা পড়ার কথা।
SIR in Bengal: রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর। অনেক বিএলও কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। এমন কি চাকরি ছাড়তে রাজী। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মূখ সমরে এক বিরলতম নজির গড়লেন এক বিএলও।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের গোপালপুর পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত এলাকার হেড়োভাঙ্গা কাছারিপাড়া এলাকায় বসবাস করেন সিন্টু রাউৎ। পেশায় একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্থায়ী পার্শ্ব শিক্ষক। তিনি সরকারী নির্দেশিকায় ‘বিএলও’ র দায়িত্বভার পেয়েছেন। ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ২৩৮ নম্বর বুথের বিএলও। মোট ভোটার সংখ্যা ১১১৩। কিছুদিন আগে এক পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে জখম হন সিন্টু। এমনকি তাঁর কোমর ও পায়ে ব্যাপকহারে আঘাত লাগে। প্রায় একমাসের বেশি শয্যাশায়ী ছিলেন। সামান্য একটু সুস্থ হতেই দায়িত্ব সামলানোর জন্য কাজে নেমেছেন। একটি টোটো গাড়ি রিজার্ভ করেছেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার জন্য। সহকারী সাহায্যের জন্য নিজের ছেলেকে সাথে রেখেছেন। টোটোয় চেপে প্রতিটি ভোটারদের বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছেন এই বিএলও। ভোটারদের হাতে তুলে দিয়েছে এন্যুমেরাশন ফর্ম। কী ভাবে পূরণ করতে হবে তা ও দেখিয়ে দিচ্ছেন অনেককেই। এছাড়াও নিজেই গাড়িতে বসে ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন।