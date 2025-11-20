English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: পাটনার গান্ধী ময়দানে এলেন নীতীশ কুমার, দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ শপথ

LIVE Update: গতকালই বিজেপির সম্রাট চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের নীতীশ কুমারের নাম সুপারিশ করেন

| Last Updated: Thursday, November 20, 2025 - 11:08
20 November 2025, 11:00 AM

Nitish Kumar Swearing in Ceremony: পাটনার গান্ধী ময়দানে এলেন নীতীশ কুমার, দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ শপথ। শপথের আগে মনোজ তিওয়ারি গান গাইলেন, হাঁ হাম বিহারি হ্যায় জি! 

20 November 2025, 10:30 AM

Midnapur: শালবীজ নিয়ে তৈরি হবে রূপচর্চার কসমেটিক, আদিবাসীদের হাত ধরে দেশের প্রথম পাইলট প্রোজেক্ট শুরু করল  কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা।  জঙ্গলে দিনের পর দিন পড়ে থাকা শালবীজ বদলে দেবে আদিবাসীদের ভাগ্য।কেমিক্যাল ভরা বাজারের কসমেটিকের বিকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বাটার ও স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট তৈরির লক্ষ্যে দেশের প্রথম পাইলট প্রোজেক্ট শুরু করল দুর্গাপুর সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CMERI)। এই প্রকল্পে শালবীজ সংগ্রহ, বীজ থেকে বাটার নিষ্কাশন, এবং কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব থাকছে স্থানীয় কাঁকসার জঙ্গলমহলের মলানদিঘীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের হাতে। এলাকায় রয়েছে লক্ষ, লক্ষ শাল গাছ। গবেষকরা বলছেন, 
“শালবীজের বাটার আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন। যদি এই মডেল সফল হয়, তাহলে আদিবাসী সমাজে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং ভারত প্রথমবারের মতো শালবীজ নির্ভর কসমেটিক শিল্পে জায়গা করে নেবে।” বিশেষজ্ঞদের মতে, শালবীজের বাটারে থাকে হাইড্রেটিং ফ্যাট। কোনও সিনথেটিক কেমিক্যাল নেই,
ত্বকের জন্য অ্যালার্জিমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব।

20 November 2025, 08:45 AM

Sand Smuggling: বাগনানের নাউপালায় রূপনারায়ণের নদীর চর থেকে শুরু করে নদীর বাঁধ সহ কেটে অবাধে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মাটি৷ পাশাপাশি  অনুমোদন আছে এই দাবি নিয়ে সঠিক নিয়ম না মেনেই তোলা হচ্ছে নদীর পলি ( সাদাবালি) অভিযোগ এলাকাবাসীর৷

বাগনানের নাউপালায় রূপনারায়ণ নদীর যে পাড় ও চর রয়েছে সেই পাড় ও চরা  কেটে বেআইনিভাবে দিনে ও রাতে অবাধে চলছে মাটি পাচার৷ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মাটি দেখার কেউ নেই৷ মাটি মাফিয়া দের এই দৌরাত্ম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে৷ মাটি তুলে সেই মাটি,  বিক্রি হয়ে  যাচ্ছে অন্যত্র ৷  ভেঙে ফেলা হচ্ছে নদীর পাড় ফলে একদিকে যেমন নদীর ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে নদীর বাঁধ বলে কিছু থাকছে না৷ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাড়৷  এলাকাবাসীর অভিযোগ আবাধে  চলছে এই কারবার ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে৷ 

20 November 2025, 08:45 AM

SIR in Bengal: ঘর থাকলেও দেখা নেই ঘর মালিকদের , পরিবারের সদস্যদের খোঁজ না পাওয়ায় রয়ে গিয়েছে প্রায় ৩০ টি ফর্ম, চিন্তায় বিএলও । দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা, ঝড়খালি।  সুন্দরবন লাগোয়া এলাকা ঝড়খালি অঞ্চলের ২৭১ নম্বর বুথের ত্রিদিবনগর গ্রাম। আর এই গ্রামের প্রায় ৯৩৫টি ভোটার রয়েছে।  তবে এই বুথের বিএলও দীপঙ্কর মন্ডল তিনি জানিয়েছেন , এস আই আর চালু হতেই তিনি নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের এন্যুমেরাশন ফর্ম দিয়েছেন। কিন্তু আজ নভেম্বরের 20 তারিখ হতে যায় কিন্তু ৩০ টি ফরম রয়ে গেছে। এই ফর্মগুলো ভোটারদের হাতে এখনো তুলে দিতে পারেনি। ঘর থাকলেও ঘর মালিকদের দেখা নেই। আবার কিছু ঘরে তালা ঝোলানো রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন বিএলও দীপঙ্কর মন্ডল। 

 

20 November 2025, 08:45 AM

Vegetable Price: ভেবেই দুশ্চিন্তা হয়। ১০ দিন বাদে শেষ হবে নভেম্বর। বাজারে শীতের কোনো সবজি ৮০ টাকার নিচে নেই। নিম্নবিত্তের ভরসার প্রোটিন ডিম ৬ টাকা থেকে হাই জাম্প দিয়ে আজ কলকাতার বাজারে ৯ টাকা।

অন্ধ্রের সাইক্লোন। বাংলার নাছোড় বৃষ্টি। সরাসরি প্রভাব ভরা নভেম্বরের বাজারে। জুলাই মাস থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি ভুগিয়েছে অক্টোবর পর্যন্ত। এবার সরাসরি তার প্রভাব পড়ল বাজারে। এমনকি বাজার দরের ওপর নজরদারি চালানোর উইং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ টাস্ক ফোর্স বাজারের পরিস্থিতি দেখে মেনে নিল আনাজের যোগান কম থাকায় শীতের সবজির দাম লাগামছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। বেগুন উচ্ছে শসা কাঁচালঙ্কা সহ শীতের চিরাচরিত সবজি এবার এইভাবে বাজারে প্রায় আসেইনি এখনও পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরের অতি বৃষ্টি এমনকি অক্টোবরের বৃষ্টি ডুবিয়ে দিয়েছে বিঘের পর বিঘে সবজির ক্ষেত। মূলত ওই সময়টায় রাজ্যে শীতের সবজির চাষ হয়। এবার ব্যাপকভাবে তা মার খেয়েছে।

20 November 2025, 08:45 AM

Nitish Kumar Swearing in Ceremony: গান্ধী ময়দানে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ সুরক্ষা গোষ্ঠী (SPG)-র তত্ত্বাবধানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

20 November 2025, 08:45 AM

Nitish Kumar Swearing in Ceremony: পাটনার গান্ধী ময়দানে আজ মেগা ইভেন্টে। রাজ্যের ১০তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহরা। গতকালই বিজেপির সম্রাট চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের নীতীশ কুমারের নাম সুপারিশ করেন। 

 

