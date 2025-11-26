English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: মাথায় গভীর আঘাত, জমিতে মিলল গৃহবধূর মৃতদেহ, উঠল গুরুতর অভিযাগ...

LIVE Update: জমিয়ে রাখা নোংরা আবর্জনাতে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। ঘটনাটি কালনার পারুলডাঙ্গায়

| Last Updated: Wednesday, November 26, 2025 - 07:31
Comments |
Breaking News LIVE Update: মাথায় গভীর আঘাত, জমিতে মিলল গৃহবধূর মৃতদেহ, উঠল গুরুতর অভিযাগ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

26 November 2025, 07:30 AM

Midnapur: সম্প্রসারণ হচ্ছে মেদিনীপুর থেকে ভাদুতলা যাওয়ার রাজ্য সড়ক। মেদিনীপুর শহরের কুইকোটা এলাকায় রাস্তার পাশে ছিল একাধিক দোকান। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে দোকানগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আগেই নোটিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সময়ের মধ্যে দোকান সরিয়ে না নেওয়ার জন্য জেসিবি মেশিন দিয়ে এদিন রাত্রে ভেঙে ফেলা হয় ওই দোকানগুলিকে। ভাঙ্গা দোকানগুলির রাবিশ এবং মালপত্র নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাকটার এবং ডাম্পার। এক পাশ দিয়েই চলছে ধীরগতিতে যান চলাচল।ফলে রাস্তায় দেখা দেয় যানজট। তবে যানজট মুক্ত করতে তৎপর হতে দেখা গেল মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার ট্রাফিক পুলিশ কে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে একাধিক ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে দেখা গেল যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

26 November 2025, 07:30 AM

West Midnapur: দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বাড়ির সামনে হাজির হয়ে যাচ্ছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়ি। সম্প্রতি ভ্রাম্যমান চিকিৎসার কেন্দ্রের ১৩টি অত্যাধুনিক গাড়ি এসে পৌঁছেছিল পশ্চিম মেদিনীপুরে। সেই গাড়িগুলিকে জেলার বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে একটি গাড়ি রয়েছে মেদিনীপুর পৌর এলাকার জন্য। সেই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়িটি মেদিনীপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। এই গাড়িটিতে ডাক্তার নার্স ছাড়াও রয়েছে অত্যাধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি। মঙ্গলবার মেদিনীপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাঁসপুকুর এলাকায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়িটি পৌঁছে যায়। গাড়ি পৌঁছতেই ওয়ার্ডের অধিবাসীরা লাইন দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। হাতের সামনে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুশি এলাকাবাসীরা। এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক কেন্দ্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুয়সী প্রশংসা করেন স্থানীয় কনসিলার তথা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী।

26 November 2025, 07:30 AM

Kalna: জমিয়ে রাখা নোংরা আবর্জনাতে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। ঘটনাটি কালনার পারুলডাঙ্গা, এলাকাবাসীরা প্রথমে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও পরে কালনা দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আনুমানিক রাত ১০ টা নাগাদ। জানা গিয়েছে স্থানীয় এলাকার এক ব্যক্তি সেখানে বিভিন্ন ভাঙাচোরা কেনাবেচার ব্যবসা করেন, ওই ব্যক্তি তার কিছু জিনিস ও ওই এলাকায় থাকে। এছাড়াও পাশে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু বস্তা এবং নোংরা আবর্জনা।এদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বস্তা এবং ভাঙাচোরা বেশ কিছু জিনিসে আগুন লেগে যায়। আগুন তৈরি করি ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তার বেশ খানিকটা দূরেই রয়েছে কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখার রেলপথ। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন জায়গাটি যার সে জায়গাটিকে ঘিরে নিক এবং স্থানীয় এলাকায় যিনি ব্যবসা করেন তিনিও তার নিজস্ব জায়গায় ব্যবসা করুক প্রশাসন বিষয়টি দেখুন। না হলে আবারও দুর্ঘটনা ঘটবে।

26 November 2025, 07:30 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে মহিলাকে খুনের অভিযোগ উঠল। ধূপগুড়ির পূর্ব আলতা গ্রামের প্রধানপাড়া এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল কৃষি জমি থেকে! ঘটনাস্থলে বিরাট পুলিস বাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। খুনের পিছনে প্রকৃত কী কারণ তা খোঁজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। মৃত মহিলার নাম ফরিদা পারভিন। বয়স আনুমানিক(৩৫)। স্বামী বাবুল হোসেইন।মহিলার বাবার বাড়ির লোকের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে, এর আগেও বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ লেগেই ছিল।মঙ্গলবার রাতেই খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি দেখতে পাই মাথায় আঘাত রয়েছে। কী করে দেহ কৃষি জমিতে আসলো। যদিও ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে উধাও মহিলার স্বামী ও পরিবারের লোকজন বলে খবর। এরপর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দেহ পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana&#039;s Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে &#039;প্রতারণার&#039; অভিযোগ! প্রকাশ্যে গোপন চ্যাট...

Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অভিযোগ! প্রকাশ্যে গোপন চ্যাট...

BIG UPDATE SSC: বেরোল SSC নবম-দশমের রেজাল্ট! আপনার নাম আছে কি না এক্ষুনি চেক করে দেখে নিন! জাস্ট একটা ক্লিক...

BIG UPDATE SSC: বেরোল SSC নবম-দশমের রেজাল্ট! আপনার নাম আছে কি না এক্ষুনি চেক করে দেখে নিন! জাস্ট একটা ক্লিক...
WATCH Wing Commander Namansh Syal Last Rites: একহাতে ধরা ৫ বছরের মেয়ের হাত, সেনা উর্দিতেই শহিদ স্বামীকে শেষ স্যালুট IAF পাইলট স্ত্রীর, ভেঙে পড়লেন কান্নায়...

WATCH Wing Commander Namansh Syal Last Rites: একহাতে ধরা ৫ বছরের মেয়ের হাত, সেনা উর্দিতেই শহিদ স্বামীকে শেষ স্যালুট IAF পাইলট স্ত্রীর, ভেঙে পড়লেন কান্নায়...
Mamata Banerjee: SIR-র জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ! &#039;রাজনৈতিক দলের চাপেই...&#039; বিস্ফোরক মমতা, কড়া চিঠি কমিশনকে...

Mamata Banerjee: SIR-র জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ! 'রাজনৈতিক দলের চাপেই...' বিস্ফোরক মমতা, কড়া চিঠি কমিশনকে...
Palak Muchhal on Smriti-Palash wedding: &#039;চারঘণ্টা টানা কেঁদেছে পলাশ&#039;, ঠিক কী কারণে স্থগিত স্মৃতির বিয়ে? মুখ খুললেন পলক...

Palak Muchhal on Smriti-Palash wedding: 'চারঘণ্টা টানা কেঁদেছে পলাশ', ঠিক কী কারণে স্থগিত স্মৃতির বিয়ে? মুখ খুললেন পলক...
SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী করবেন চাকরীপ্রার্থীরা?

SSC TET Exam: TET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিরাট দুঃসংবাদ! হাইকোর্ট জানাল বড় আপডেট...এবার কী করবেন চাকরীপ্রার্থীরা?
Kasba: ডেটিং অ‍্যাপে আলাপে প্রথম দেখাতেই &#039;ঘনিষ্ঠতা&#039;র চেষ্টা! হোটেল রুমে CA আদর্শ খুনে হাড়হিম তথ্য...

Kasba: ডেটিং অ‍্যাপে আলাপে প্রথম দেখাতেই 'ঘনিষ্ঠতা'র চেষ্টা! হোটেল রুমে CA আদর্শ খুনে হাড়হিম তথ্য...
Kunal Ghosh Health Update: বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গুরুতর আহত কুণাল ঘোষ, মাথায় চোট! জরুরি ভিত্তিতে মঙ্গলেই সার্জারি...

Kunal Ghosh Health Update: বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গুরুতর আহত কুণাল ঘোষ, মাথায় চোট! জরুরি ভিত্তিতে মঙ্গলেই সার্জারি...
Missing Student: সামনে মাধ্যমিক, পড়ার জন্য বাবার মার! চললাম বলে ফিরল না ঋত্বিক...

Missing Student: সামনে মাধ্যমিক, পড়ার জন্য বাবার মার! চললাম বলে ফিরল না ঋত্বিক...
News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, &#039;রহস্যমৃত্যু&#039; তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...

News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, 'রহস্যমৃত্যু' তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...