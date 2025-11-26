Breaking News LIVE Update: মাথায় গভীর আঘাত, জমিতে মিলল গৃহবধূর মৃতদেহ, উঠল গুরুতর অভিযাগ...

26 November 2025, 07:30 AM
Midnapur: সম্প্রসারণ হচ্ছে মেদিনীপুর থেকে ভাদুতলা যাওয়ার রাজ্য সড়ক। মেদিনীপুর শহরের কুইকোটা এলাকায় রাস্তার পাশে ছিল একাধিক দোকান। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে দোকানগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আগেই নোটিশ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সময়ের মধ্যে দোকান সরিয়ে না নেওয়ার জন্য জেসিবি মেশিন দিয়ে এদিন রাত্রে ভেঙে ফেলা হয় ওই দোকানগুলিকে। ভাঙ্গা দোকানগুলির রাবিশ এবং মালপত্র নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাকটার এবং ডাম্পার। এক পাশ দিয়েই চলছে ধীরগতিতে যান চলাচল।ফলে রাস্তায় দেখা দেয় যানজট। তবে যানজট মুক্ত করতে তৎপর হতে দেখা গেল মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানার ট্রাফিক পুলিশ কে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে একাধিক ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে দেখা গেল যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।
26 November 2025, 07:30 AM
West Midnapur: দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বাড়ির সামনে হাজির হয়ে যাচ্ছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়ি। সম্প্রতি ভ্রাম্যমান চিকিৎসার কেন্দ্রের ১৩টি অত্যাধুনিক গাড়ি এসে পৌঁছেছিল পশ্চিম মেদিনীপুরে। সেই গাড়িগুলিকে জেলার বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে একটি গাড়ি রয়েছে মেদিনীপুর পৌর এলাকার জন্য। সেই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়িটি মেদিনীপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে। এই গাড়িটিতে ডাক্তার নার্স ছাড়াও রয়েছে অত্যাধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি। মঙ্গলবার মেদিনীপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাঁসপুকুর এলাকায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের গাড়িটি পৌঁছে যায়। গাড়ি পৌঁছতেই ওয়ার্ডের অধিবাসীরা লাইন দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। হাতের সামনে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে খুশি এলাকাবাসীরা। এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক কেন্দ্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুয়সী প্রশংসা করেন স্থানীয় কনসিলার তথা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী।
26 November 2025, 07:30 AM
Kalna: জমিয়ে রাখা নোংরা আবর্জনাতে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। ঘটনাটি কালনার পারুলডাঙ্গা, এলাকাবাসীরা প্রথমে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও পরে কালনা দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আনুমানিক রাত ১০ টা নাগাদ। জানা গিয়েছে স্থানীয় এলাকার এক ব্যক্তি সেখানে বিভিন্ন ভাঙাচোরা কেনাবেচার ব্যবসা করেন, ওই ব্যক্তি তার কিছু জিনিস ও ওই এলাকায় থাকে। এছাড়াও পাশে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু বস্তা এবং নোংরা আবর্জনা।এদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বস্তা এবং ভাঙাচোরা বেশ কিছু জিনিসে আগুন লেগে যায়। আগুন তৈরি করি ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তার বেশ খানিকটা দূরেই রয়েছে কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখার রেলপথ। স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন জায়গাটি যার সে জায়গাটিকে ঘিরে নিক এবং স্থানীয় এলাকায় যিনি ব্যবসা করেন তিনিও তার নিজস্ব জায়গায় ব্যবসা করুক প্রশাসন বিষয়টি দেখুন। না হলে আবারও দুর্ঘটনা ঘটবে।
26 November 2025, 07:30 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে মহিলাকে খুনের অভিযোগ উঠল। ধূপগুড়ির পূর্ব আলতা গ্রামের প্রধানপাড়া এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হল কৃষি জমি থেকে! ঘটনাস্থলে বিরাট পুলিস বাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। খুনের পিছনে প্রকৃত কী কারণ তা খোঁজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। মৃত মহিলার নাম ফরিদা পারভিন। বয়স আনুমানিক(৩৫)। স্বামী বাবুল হোসেইন।মহিলার বাবার বাড়ির লোকের অভিযোগ খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে, এর আগেও বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ লেগেই ছিল।মঙ্গলবার রাতেই খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি দেখতে পাই মাথায় আঘাত রয়েছে। কী করে দেহ কৃষি জমিতে আসলো। যদিও ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে উধাও মহিলার স্বামী ও পরিবারের লোকজন বলে খবর। এরপর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দেহ পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।