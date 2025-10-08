Breaking News LIVE Update: চলন্ত বাসের মাথায় হুড়মুড়িয়ে পড়ল কাদা-পাথরের ধস, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮

8 October 2025, 09:30 AM
Nagrakata: নাগরাকাটায় কুর্তি সেতুর সংযোগ রাস্তায় ভাঙন, তিন দিন পরও বন্ধ যানচলাচল। নাগরাকাটার বাজার সংলগ্ন ব্যস্ততম সড়কটি কুর্তি নদীর জলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তিন দিন পরও স্বাভাবিক হয়নি। গত রবিবার ভোরে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কুর্তি নদীর জলস্ফীতিতে নন্দুমোর কুর্তি সেতুর সংযোগকারী রাস্তাটি ভেঙে পড়ে।এই সড়ক দিয়ে স্কুল, পাওয়ার হাউস ও জাতীয় সড়কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল নাগরাকাটা বাজারের। কিন্তু এখন সেই যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন। বাধ্য হয়ে এলাকার বাসিন্দাদের বিকল্প এবং দীর্ঘপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।
Ghatal: ধীরগতিতে জল কমছে ঘাটালের নদীগুলি থেকে,নতুন করে আবহাওয়ার অবনতি না হলে প্লাবিত এলাকা থেকেও জল কমার আশায় ঘাটালবাসী।তবে এখনও ঘাটাল পুর শহর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন,অব্যাহত ভোগান্তি।মহকুমা প্রশাসনের তরফে বন্যার্তদের সাহায্য সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানান মহকুমাশাসক।
Beldanga: বেলডাঙার আণ্ডিরণে স্ত্রী ও সাত বছরের শিশুপুত্রকে খুন করে আত্মঘাতি স্বামী।গতকাল রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া। পারিবারিক অশান্তির জেরেরই এই ঘটনা বলে পুলিসের প্রাথমিক অনুমান।
South 24 Prgs:নিম্নচাপের জেরে টানা দফায় দফায় বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষিরা। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে শীতকালীন সবজির গাছ। বিশেষ করে টমেটো, ঢেঁড়স, পালং শাক, নটে শাকসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়েছে ব্যাপকভাবে। মাঠে জমে থাকা জলের কারণে গাছের গোড়া পচে যাচ্ছে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গাছ ঝরে পড়ছে।
ডায়মন্ড হারবার, কুলপি, নামখানা, সাগর সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় এমন চিত্র চোখে পড়েছে। ধান চাষের পাশাপাশি শীতকালীন সবজি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন অনেক চাষি। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে সেই চাষ এখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।
একদিকে অতি বৃষ্টি, অন্যদিকে সারের দাম বৃদ্ধি—সব মিলিয়ে চিন্তায় চাষিরা। বাজারে সবজির দাম বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। শেষ মুহূর্তে ফসল বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চাষিরা—জমি থেকে জল বের করে, মাটি উঁচু করে গাছগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে সর্বশক্তি দিয়ে।
চাষিদের আশঙ্কা, আবার যদি নতুন করে নিম্নচাপের বৃষ্টি যদি অব্যাহত থাকে, তবে শীতকালীন সবজি চাষে বড় ধাক্কা লাগবে জেলার অর্থনীতিতে
Kolkata Metro: টার্গেট ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। অরেঞ্জ লাইন মেট্রো এই মুহূর্তে কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত আসছে। তার আগেই সেক্টর ফাইভের দুটি মেট্রো স্টেশন জুড়ে গেল ৫৫ মিটার ফুট ব্রিজ। হাওড়া ময়দান থেকে গ্রীন লাইনের মেট্রো ২২ অগাস্ট থেকে যাতায়াত শুরু করেছে সেক্টর ফাইভ স্টেশন পর্যন্ত। অদূর ভবিষ্যতে অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ থেকে মেট্রো আসবে ওই একই জায়গায়। অরেঞ্জ লাইনের স্টেশনের নাম আই টি সেক্টর। সেক্টর ফাইভ এবং আই টি সেক্টর স্টেশনের মধ্যে চালু হয়ে গেল ৫৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৪ মিটার চওড়া একটি কানেকটিং ফুট ওভার ব্রিজ। আই টি সেক্টর স্টেশন এই মুহূর্তে কোনো কাজে না লাগলেও একটি অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছিল গ্রীন লাইনের প্রান্তিক স্টেশন সেক্টর ফাইভে ওঠানামা করা যাত্রীদের। সেটা হল রাস্তা পারাপারের সমস্যা। এই এলাকা অর্থাৎ উইপ্রো মোড় দিয়ে ভোর থেকে রাত ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলাচল করে। মাঝের রাস্তায় কোনো কাটিং নেই। ফলে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছানো বেশ ঝুঁকিবহুল হয়ে যাচ্ছিল। যাত্রীরা এনিয়ে মেট্রো কর্তপক্ষ কে জানান। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হিসেবে মেট্রো দুটি স্টেশনের সংযোগ রক্ষাকারী ফুট ব্রিজ চালু করে দিয়েছে। এর ফলে আর রাস্তা পারাপারের প্রয়োজন থাকছে না। কারণ দুটি স্টেশন রাস্তার দুই প্রান্তে। মাঝের ফুট ব্রিজ ঝুঁকিবিহীন পারাপারের সুযোগ করে দিচ্ছে যাত্রীদের।
Ghatal: চোলাই মদ খেয়ে বাড়ীর মহিলাদের মারধর। চোলাই মদের কারবার বন্ধ করতে একত্রিত হল গ্রামের SHG গ্রুপের মহিলারা, সঙ্গ দিলেন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যা।গ্রামে চোলাই ঠেকে অভিযান SHG গ্রুপের মহিলাদের। পরে রাত্রে খবর পেয়ে মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় ঘাটাল রেঞ্জের আফগারি দপ্তর। প্রচুর চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। হঠাৎ করেই গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে হাতে লাঠি নিয়ে গ্রামের যে সমস্ত বাড়িতে চোলাই কারবার করা হয় সেই সমস্ত বাড়িতে অভিযান চালায় তারা।ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের দরবস্তি বালা গ্রামে।মঙ্গলবার চোলাই মদ উদ্ধার করে নষ্ট করলেন মহিলারা।বেশ কিছু চোলাই উদ্ধারও করে তারা।গ্রুপের মহিলাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কুঁয়াপুর ৪ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা রমা আড়ি।যে সমস্ত বাড়িতে চোলাই মদ বিক্রি করা হয় তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়েও ধমক দেওয়া হয়।মহিলাদের চোলাই অভিযানকে ঘিরে পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারন করে।এই চোলাই মদ খেয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে,বাড়িতে নিত্যদিন ঝামেলা গন্ডগোল লেগেই রয়েছে।
Himachal Pradesh Bus Tragedy: মঙ্গলবার বিকেল হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে ভয়ংকর ধসের কবলে পড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস। সেই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮। গতকালই মারা যান ১৫ জন। এই সংখ্য়া আরও বাড়তে পারে। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের সঙ্গে উদ্ধারে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।