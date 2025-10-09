Breaking News LIVE Update: গোসাবায় নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামে ঢুকে পড়ল লবনাক্ত জল, ঢুবল চাষের জমি-পুকুর

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
| Last Updated: Thursday, October 9, 2025 - 08:37
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

9 October 2025, 08:30 AM

Nagrakata: চার দিন পেরিয়ে গেলো, এখনো সুখানী বস্তির সাথে নাগরাকাটার যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। কারন মুল রাস্তাটি রবিবার ভোরে সুখানী নদীর জলে উড়ে গেছে। সুখানি বস্তির কাছে একটি কার্লভার্ট ও রাস্তা জলের শ্রোতে ভেসে যায়। তারপর থেকে চরম সমস্যায় এই এলাকার মানুষ। 

রবিবার ভোরে নাগরাকাটায় ভয়াভয় বন্য পরিস্থিতি তৈরি হত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন গ্রাম, রাস্তা, সেতু। সেরকমই ক্ষতি হয়েছে সুখানি বস্তিতে যাতায়াতের রাস্তা ও কার্লভার্ট।  সুখানী নদীর প্রবল জল শ্রোতে ভেঙ্গে যায় গ্রামে যাতায়াতের একটি কার্লভার্ট ও রাস্তা। যার ফলে সুখানি গ্রামের মানুষ নদী পেরিয়েই নাগরাকাটায় যাতাযাত করছে। এলাকার মানুষের দাবি দ্রুত রাস্তাটি ঠিক করা হোক। নদী পেরিয়ে চলছে ঝুকিপূর্ণ যাতায়াত।  অনেকে আবার অনেক ঘুরপথে যাতায়াত করছে।

9 October 2025, 08:30 AM

Cyclone Mantha: গত সপ্তাহে আরব সাগরে এই মরশুমের প্রথম ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল। তার নাম ছিল শক্তি। এরপর বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের নাম হতে চলেছে মন্থা বা মানথা। নামটি থাইল্যান্ডের দেওয়া। প্রসঙ্গত চলতি বছরের জুন মাসেই দুটি নাম নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়। তবে শেষ পর্যন্ত দুটি সিস্টেম অতি গভীর নিম্নচাপ হিসেবে স্থলভাগে প্রবেশ করায় ঘূর্ণিঝড়ের ক্যাটালগে নাম দুটি অব্যবহৃত থেকে যায়। সেপ্টেম্বরের শেষে আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। ফলে প্রথম নাম অর্থাৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। পরের নাম মন্থা ব্যবহৃত হবে পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে।

 

9 October 2025, 08:15 AM

kakdwip: দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার জল জল ট্যাঙ্ক মোড় এলাকার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে একটি ইঞ্জিনভ্যান নামখানা দিক থেকে কাকদ্বীপের দিকে যাচ্ছিল অপরদিকে একটি প্রাইভেট গাড়ি কাকদ্বীপের দিক থেকে বকখালি দিকে আসছিল তখনই প্রাইভেট গাড়ি ও ইঞ্জন ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, আর এ সংঘর্ষের জেরে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে ইঞ্জিন ভ্যানচালক,  স্থানীয় মানুষ ও পথে চলতে মানুষ দেখতে পাও মাত্রই ওই ইঞ্জিন ভ্যান চালকটিকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল এর চিকিৎসার জন্য পাঠায়, অপরদিকে এই দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘক্ষন যান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে তবে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হারুভ পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার ট্রাফিকের আধিকারিকরা পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে, তবে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে ইঞ্জিনভ্যান ও প্রাইভেট গাড়িটিকে নিয়ে যায় পুলিশ, অপরদিকে প্রাইভেট গাড়িতে থাকা চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কাকদ্বীপ মহাকুমা হাসপাতাল থানার পুলিশ।

9 October 2025, 08:15 AM

Dankuni: ডানকুনিতে রেলের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পথে নামছে তৃণমূল! বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক তৃণমূলের। বুধবার সন্ধ্যায় ১৫নং ওয়ার্ডের নোটিস পাওয়া লোকেদের নিয়ে আলোচনা করেন চন্ডীতলার তৃণমূল বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, পুরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। ঠিক হয় বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে লাগাতার ধর্না অবস্থান।
আগামী ১৫ তারিখের মধ্যে রেলের জায়গা দখল করে যারা বসবাস করছেন তাদের উঠে যেতে হবে বলে নোটিশ দিয়েছে রেল। এত কম সময়ে কি করে বিকল্প বাসস্থান খুঁজবে বাসিন্দারা, এ প্রশ্ন বিধায়কের। পুনর্বাসনের দাবি বাসিন্দাদের।

 

9 October 2025, 08:15 AM

Gosaba: গোসাবায় নদী বাঁধে ধস, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা।যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হল কাজ। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের আমতলি পঞ্চায়েতের হরিতাল নদীবাঁধ ভেঙে লবণাক্ত জল ঢুকে প্লাবিত হল এলাকা। এলাকার মানুষজন  চরম আতঙ্কে। বর্তমানে ভরা কোটাল চলছে।তারপর সামনেই আবার কালীপুজোর ভরা অমাবস্যার কোটাল। এছাড়াও রয়েছে নিন্মচাপের ভ্রুকুটি। চলছে  বর্ষণ। ইতিমধ্যে এমন দুর্যোগ পূর্ণ সময়ে সুন্দরবনের নদীবাঁধে ধস নামে  সকালে।নদীবাঁধে ধস নামায় নদীর লবণাক্ত জল হু হু করে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে চাষের জমি ও পুকুরে।ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এলাকার অসংখ্য ধান ও মাছ চাষীরা।প্লাবিত হয়েছে এলাকা।অনেক বাড়িঘর জলমগ্ন হয়েছে। ঘটনার পর সকাল থেকেই ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে নদীবাঁধ মেরামতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।নদীতে জোয়ার থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না। নদীতে ভাটা শুরু হলে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীবাঁধ মেরামতির কাজে হাত লাগানো হয় বলে জানা গিয়েছে সেচ দফতর সুত্রে। জানা গিয়েছে আমতলি পঞ্চায়েতের গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় বয়ে চলেছে সুন্দরবনের হরিতাল নদী।এদিন সকালে আচমকা হরিতাল নদীবাঁধ ধস নামতে দেখেন গ্রামের বাসিন্দারা। নদীতে জোয়ার থাকায় নদীর লবনাক্ত জল ঢুকে পড়ে গ্রামের চাষের জমিতে ও পুকুরে।লবনাক্ত জল চাষের জমিতে ঢুকে পড়ায় এলাকার প্রায় কয়েক হাজার বিঘা ধানের জমি নষ্ট হয়েছে বলে দাবী এলাকার চাষীদের। পাশাপাশি পুকুরের মাছও নষ্ট হয়েছে,প্লাবিত হয়েছে বাড়িঘর।

