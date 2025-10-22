Breaking News LIVE Update: শিয়ালদা-ডাউন ক্যানিং লোকালে মহিলা কামরায় ধোঁয়া, আতঙ্ক-হুড়োহুড়ি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
| Last Updated: Wednesday, October 22, 2025 - 10:26
Comments |
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

22 October 2025, 10:30 AM

Malbazar: ধান পাকতেই হাতির উপদ্রব বারছে মালবাজার মহকুমা জুরে। আর জমির ধান পাহারা দিতে রাতে জমিতে পাহারা দিয়ে থাকে গ্রামের মানুষ থেকে কৃষককেরা। আর এতেই বিপদ ঘটছে মাঝে মধ্যেই। 
রাতের বেলায় ধান খেতে হাতি ঢুকলেই গ্রামের মানুষ বা কৃষককেরা নিজেরাই হাতি তাড়াতে যায়। আর এতেই বিপদ ঘটে। গত সোমবারও নাগরাকাটায় জমির ধান রক্ষার্থে হাতি তাড়াতে গিয়ে, হাতির আক্রমণে এক কৃষক এর মৃত্যু হয়। 
 তাই এবার বন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামবাসি সহ কৃষকদের সাবধান করলো বন দপ্তর।  গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের নর্থ রেঞ্জের 
উদ্যোগে হাতি ও বন্যপ্রাণ সংঘাত রুখতে মাইকিং চালসা এবং নাগরাকাটায় মাইকিং চলছে। 
বন দপ্তরের বক্তব্য, জমিতে হাতি ঢুকলে  নিজ উদ্যোগে হাতি তাড়াতে কেউ যাবেন না। বন দপ্তর কে খবর দিন। জমির ক্ষতি করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণও পাবে কৃষকেরা। রাতে অন্ধকারে বারির বাইরে একাকি কেউ বের হবেন না। এই ভাবে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে চালসা, নাগরাকাটা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় চলছে মাইকিং৷ 

22 October 2025, 10:30 AM

Maheshtala: মহেশতলা পুরসভা এলাকার গোপালপুর মালিপাড়া এলাকায় যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। মৃতের নাম বরুণ মন্ডল।  আটক অভিযুক্ত দুই দুর সম্পর্কের ভাই চিরঞ্জিত মিত্র শুভঙ্কর মিত্র। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা

22 October 2025, 10:30 AM

Narendrapur: স্ত্রীকে না পেয়ে প্রতিবেশী মহিলার উপর হামলার অভিযোগ! নরেন্দ্রপুরে চাঞ্চল্য, আহত মহিলা ও তাঁর ১২ বছরের ছেলে নরেন্দ্রপুরঃ স্ত্রীকে বাড়িতে না পেয়ে প্রতিবেশী মহিলার উপর হামলার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম নিলয় বিশ্বাস, পেশায় রং মিস্ত্রি। মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে তিনি দেখেন, স্ত্রী বাড়িতে নেই। স্ত্রী কোথায়—এই জানতে পাশের বাড়ির এক মহিলার কাছে খোঁজ নেন তিনি। ওই মহিলা জানিয়ে দেন, তিনি কিছু জানেন না। অভিযোগ, এর পরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন নিলয়। ইট দিয়ে প্রতিবেশী ওই মহিলার মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে ছুটে আসে তাঁর ১২ বছরের ছেলে। মাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার পর আহত মহিলা নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে—মারধর, খুনের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই ঘটনায়। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

22 October 2025, 10:15 AM

Jalpaiguri: ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি সংলগ্ন হলদিবাড়ির কাশিয়াবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ। মৃতের নাম গোপাল ব্যাপারি। বয়স ৩৭ বছর। বাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গোপাল হেডফোন লাগিয়ে রেল লাইনের উপর বসে মোবাইলে মত্ত ছিলেন। সেসময় দার্জিলিং মেল তাকে ধাক্কা মারে। এতে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ থমকে যায় কলকাতাগামী দার্জিলিং মেল। পরে অবশ্য স্বাভাবিক হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারন জানা যাবে বলে রেল পুলিশ সূত্রে খবর। আজ দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

22 October 2025, 10:15 AM

Train Fire: শিয়ালদা-ডাউন ক্যানিং লোকালে ধোঁয়া, আতঙ্কে যাত্রীরা। আজ সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শিয়ালদা ডাউন ক্যানিং লোকাল ট্রেনের মহিলা কম্পার্টমেন্টে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা যায়। কালিকাপুর স্টেশন পার হওয়ার পরেই মহিলা যাত্রীরা প্রথম ধোঁয়া লক্ষ্য করেন। আতঙ্কে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও গার্ডকে জানান। এরপর ট্রেনটি নিরাপত্তার জন্য পিয়ালী স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে ডাউন ক্যানিং লোকাল পিয়ালী স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধোঁয়ার উৎস কীভাবে তৈরি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমান, ব্রেকব্লকে ঘর্ষণের ফলে বা বৈদ্যুতিক সংযোগে ত্রুটির কারণে ধোঁয়া উঠতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে রেলকর্মীরা ও আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। যাত্রীদের নামিয়ে নিরাপত্তা পরীক্ষার কাজ চলছে। ঘটনার জেরে ডাউন লাইনে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে ক্যানিং শাখায় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, ত্রুটি মেরামতির পরেই ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।

22 October 2025, 09:15 AM

Khanakul: দেদার শব্দ বাজির দাপট। বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের কাকার বাড়িতে বাজি থেকে লাগলো আগুন। আগুন নেভাতে গেল তৃণমূলের লোকজন। বাড়ি ভষ্মিভূত হওয়ার পর পৌঁছালো পুলিশ। খানাকুলের ঘটনা।
বিজেপির মৎস্য কর্মাধক্ষের কাকার বাড়িতে বাজি থেকে আগুন। ভষ্মিভূত মাটির বাড়ি। স্থানীয় লোকজনই আগুন নেভানোর কাজ করে। স্থানীয় তৃণমূল কর্মাধ্যক্ষ আগুন নেভানোর কাজ করেন। পরে খানাকুল থানার পুলিশ ও বিধায়ক এলাকায় গিয়ে পৌঁছায়। খানাকুলের রাজহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশালীর বেনাপুকুর এলাকার ঘটনা। বাড়িটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালী পুজো উপলক্ষে বাচ্চারা বাজি ফাটাচ্ছিল। সেখান থেকেই মাটির বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়ি তে আগুন  লেগেছে।  সেই আগুন দেখেই ২ জন আতংকে সংজ্ঞা হীন হয়ে পড়েন। তাদের খানাকুল হাসপাতালে  চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছে খানাকুল থানা পুলিশ। তবে স্থানীয়দের তৎপরতাতেই পাশাপাশি থাকা বেশ কিছু ঝুপড়িতে আগুন লাগেনি। বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে কিভাবে রমরমিয়ে চলছে বাজির কারবার ?

22 October 2025, 09:15 AM

Hingalganj: দক্ষিন দিনাজপুর থেকে উত্তর ২৪ পরগণার সুন্দরবন লাগোয়া হিঙ্গলগঞ্জে  চলে আসা এক বৃদ্ধকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিল হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায় সম্প্রতি  চুহাত্তর (৭৪) বছরের এক বৃদ্ধ হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে থানায় নিয়ে আসে পুলিস। তাকে তার বাড়ি কোথায়  জিজ্ঞাসা করলে সে ঠিক মত  তার ঠিকানা বলতে পারে না। থানায় রেখে অনেক চেষ্টার পর তার নাম জানতে পেরে পুলিস খোঁজ খবর করে  জানতে পারে ঐ  বৃদ্ধর বাড়ী দক্ষিন দিনাজপুরে তার নাম অরুন শীল। বয়সের ভারে  সে পথ হারিয়ে এখানে চলে এসছে। এর পর পুলিস দক্ষিন দিনাজপুর থানা মারফত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তার পর ঐ বৃদ্ধর ছেলে হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলে তার হাতে তার বাবাকে তুলে দেয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিস। পুলিসের এই মানবিক মুখকে সাধুবাদ জানায় বৃদ্ধের পরিবার।

22 October 2025, 09:15 AM

Bhagor:দশবছরের এক নাবালিকার  শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল ভাঙড়ের হাটগাছা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় নেতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয়দের।।  পুলিশের গাড়ি  আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বামনঘাটা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা এলাকার তৃনমূল নেতা অষ্টপদ নস্কর।  তৃণমূল নেতাকে ঘিরে ও বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা।। জানা যায় এলাকার এক নাবালিকা ফুল তুলতে গেলে তাঁকে ফুল ও খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে যায় বলরাম মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি।। ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ । বাড়িতে এসে বিষয়টি জানাতেই প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে।কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশকে ঘিরে ধরে গাড়ি আঁটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা।।

22 October 2025, 09:15 AM

Alipurduar: গতকাল গভীর রাতে আসাম বাংলা সীমান্তের বারোবিশায় জাতীয় সড়কে দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়।  বারোবিশা মনতলা এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি লরি আসাম থেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল , অন্য একটি বাঁশ বোঝাই লরি আসামের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকা লরিটিকে  সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দুই গাড়ির চালক আহত হয়।   খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বারোবিশা দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের সহায়তায়, কাটার দিয়ে লরির স্টিয়ারিং কেটে উদ্ধার করা হয় একটি লরি চালককে। দুই গাড়ির চালককেই চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠান হয়। 

22 October 2025, 08:30 AM

Uluberia Doctor Assault: উলুবেড়িয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় এবার জোড়া অভিযোগ দায়ের। হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে উলুবেড়িয়া থানায়। পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট এর তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হলো উলুবেড়িয়া থানায়। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবী জানানো হয়েছে। গতকালই মহিলা চিকিৎসকের তরফ থেকে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে fir রুজু করে উলুবেরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। এবার আরো দুটি অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট এর তরফ থেকে জমা পড়ল উলুবেরিয়া থানায়।

 

22 October 2025, 08:30 AM

Bhangor Clash: ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, আইএসএফের বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ। কোন ঝামেলা হয়নি দাবি নওশাদের। তদন্তে পুলিশ। এই ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিলের ডাক শওকতের। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের দু’নম্বর ব্লকের ছেলেগোয়ালিয়া এলাকায়। সূত্রের খবর, এলাকায় পদযাত্রা করেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শতাধিক সমর্থক। অভিযোগ, সেই সময় রাস্তার পাশে একটি মাচায় বসে থাকা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় এবং মাচাটি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় দুজন তৃণমূল কর্মী আহত হন বলে দাবি করেছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা।

22 October 2025, 08:30 AM

Bus Caught Fire: আমতা থেকে ধর্মতলাগামী বাসের ইঞ্জিনে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাসটি। আগুন লাগে বিদ্যাসাগর সেতুর কলকাতা গামী লেনে। বাসে সেই সময় ২০-২৫  জন মতো যাত্রী ছিলেন। সকলে দ্রুত নেমে আসেন। কোনো হতাহতের খবর নেই।

