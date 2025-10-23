Breaking News LIVE Update: বাড়িতে হার্টের রোগী, কালীপুজোয় বক্স বাজানো বন্ধ করায় প্রাণ চলে গেল যুবকের

23 October 2025, 08:45 AM
Canning: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ৩ যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং হাসপাতাল মোড় এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম লাদেন মোল্লা,আরিফ মোল্লা ও স্বপন দাস। লাদেন মোল্লার বাড়ি বাসন্তীর ভাঙনখালি এলাকায়।আরিফের বাড়ি বাসন্তীর খেড়িয়ায়। অন্যদিকে স্বপন দাসের বাড়ি ক্যানিংয়ের মমতা পল্লি এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পড়ে ছিল দুর্ঘটনা গ্রস্ত তিন যুবক। রক্তাক্ত অবস্থায় তিন যুবক কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। অন্যদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক ক্যানিং থানার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
Bhai Fota 2025: বছরের একটা দিন আপোস না করে উপায় থাকে না। ভাইয়ের পাতে পছন্দের সমস্ত পদ পরিবেশনের মরিয়া চেষ্টা থাকে বোন অথবা দিদিরা। তাই আগুনে বাজারদর দেখেও হাসিমুখেই বাজারের থলি ভরানোর চেষ্টায় মধ্যবিত্ত। বাগদা ৭৫০, গলদা ৭০০, ছোট গলদা ৫০০, পমফ্রেট ৮৫০, পাবদা ৬০০, ভেটকি ৮৫০, ইলিশ ১২০০ থেকে ২০০০, পারশে ৬৫০, ট্যাংরা ১০০০, চিকেন কাটা ২২০, চিকেন গোটা ১৭০, খাসির মাংস উত্তরপ্রদেশ রেওয়াজি ৮৮০ থেকে বেড়ে ৯০০, পাটনা খাসি ৮৪০ থেকে বেড়ে ৮৬০
23 October 2025, 08:30 AM
Kolkata Fire: আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রিন্টিং প্রেসে আগুন। গোটা পাড়া ঢাকল কালো ধোঁয়ায়। ঘটনাস্থলে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। মেশিন দিয়ে শাটারের তালা ভাঙা হচ্ছে। কারণ অন্য কোনো ভাবে ভিতরে জল পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষের বাড়ির পাশেই লেগেছে আগুন
23 October 2025, 07:15 AM
Jalpaiguri: দুই সন্তানের মায়ের সঙ্গে অবিবাহিত এক যুবকের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক। সাত বছরের প্রেমের সম্পর্কের গৃহবধু প্রেমিকাকে বিয়ের দাবিতে তার বাড়ি থেকে আনতে গিয়ে এলাকায় শুরু হয় সরগরম। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আসলো থানায়। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ির গাদং এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত ভেন্ডি এলাকায়। জানা গেছে ধূপগুড়ির জংলী পাড়ার এক যুবকের সঙ্গে সাত ভেনডি এলাকার এক দুই সন্তানের গৃহবধুর সঙ্গে ৭ বছরের অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক। স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রায় ওই যুবক রাতের বেলায় এসে দেখা করত বলে নিজেই স্বীকার করে সে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উভয়ে দেখা করতো বলে জানা যায়।সাত বছরের প্রেমের পূর্ণরূপ দিতে বুধবার দুপুরে গৃহবধুর বাড়িতে আসে যুবক। কিন্তু বেঁকে বসে দুই সন্তানের গৃহবধু। তার কথায় ঐ যুবক মিথ্যা কথা বলছে। আমি ওকে চাই না আমি আমার স্বামীকে চাই। স্বামীর সঙ্গে সংসার করবো।গৃহবধুর স্বামী বলেন অনেকদিন থেকে ঐ যুবকের সঙ্গে আমার স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক। এনিয়ে বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকত। যুবককেও আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু শুনেনি।দুই সন্তানের কথা ভেবে গৃহবধূর স্বামী স্ত্রীকে ছাড়তে নারাজ বলে জানান। এদিকে যুবক জানায় সাত বছর ধরে আমার সঙ্গে গৃহবধুর প্রেমের সম্পর্ক। আমাকে ফোন করে নিয়ে আসে। প্রমাণ লোপাটের জন্য আমার মোবাইল ভেঙ্গে দেয়। আজকে কেন অস্বীকার করছে জানিনা।ঘটনার কথা জানাজানি হতেই গৃহবধুর বাড়িতে বুধবার ভিড় জমায় এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই পরিবারকে আমরা এলাকায় থাকতে দেবো না ।এরপর এলাকার মহিলারা উভয়কে উত্তম মধ্যম দিতেই ঘটনার খবর যায় ধুপগুড়ি থানায়। ধুপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রেমিক যুবক এবং গৃহবধূ প্রেমিকাকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
Sonarpur: কালীপুজোর মণ্ডপে বক্স বাজানো নিয়ে বিতণ্ডা, ছুরি চালিয়ে খুন সোনারপুরে। কালীপুজোর আনন্দঘন পরিবেশ মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে উঠল সোনারপুরের কুস্তিয়া এলাকায়। ব্যক্তিগত বক্সে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে খুন হল এক যুবক। মৃতের নাম সনাতন নস্কর। অভিযোগ, প্রতিবেশী পিন্টু সাহা ও তার স্ত্রী মিলে ছুরি দিয়ে খুন করে সনাতনকে। ঘটনাস্থল সোনারপুর থানার কুস্তিয়া গ্রাম, এলাকায় চাঞ্চল্য।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে এলাকার এক কালীপুজো মণ্ডপে ব্যক্তিগত বক্সে গান বাজাচ্ছিলেন সনাতন। প্রতিবেশীর বাড়িতে এক হার্টের রোগী থাকায় তাঁদের অনুরোধে তিনি সাউন্ড সিস্টেম খুলে বাড়ি ফিরে যান। কিছুক্ষণ পর পিন্টু সাহা ও তার স্ত্রী বক্স বাজাতে জোরাজুরি করতে সনাতনের বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা বাঁধায়। অভিযোগ, প্রথমে তারা সনাতনের মা ও ভাইকে মারধর করে। প্রতিবাদ জানাতে গেলে পিন্টু ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সনাতনের উপর। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত পেয়ে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
খুনের পর পালানোর চেষ্টা করলে পিন্টু ও তার স্ত্রীকে স্থানীয়রা ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনার পর গভীর রাতে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে, নমুনা সংগ্রহ করে ও দুজনকে আটক করে। এই খুনের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের। এলাকায় এখন চরম উত্তেজনা, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।
23 October 2025, 07:00 AM
Kolkata Fire: রাত আরাই টে নাগাদ ৪৫ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ তে একটি প্লাই গোডাউনে উপরের ঘরে আগুন দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। একঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে নিয়ে আসে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ বাজির আগুন থেকেই এই আগুন লাগে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ প্লাস উডের গোডাউনের উপরে থাকত কয়েকজন মানুষ। হঠাৎই তারা আগুন দেখতে পায় । তড়িঘড়ি তারা নিচে নেমে আসে। খবর দেওয়া হয় দমকলকে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এক ঘন্টার চেষ্টা আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে। কোন হতাহতর খবর নেই। যারা ওখানে শুয়ে ছিলেন তারা যদি দেখতে না পেতেন তাহলে বড়সড়ো দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে পারতেন।
কিসের থেকে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্তৃপক্ষ।
23 October 2025, 07:00 AM
Kolkata Metro Rail: ম্যারাথন উৎসবের মরশুমে বিশেষ দিনে যাত্রীদের সুষ্ঠ পরিষেবা দিতে উদ্যোগী কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ভাইফোঁটার দিন যাতে ভাইদের বোনের বাড়ি পৌঁছতে বা বোনকে দাদার কাছে যেতে যাতে ঝামেলা না পোহাতে হয়, তার জন্য পূর্ণ দিনই মেট্রো চালানোর কথা ঘোষণা করল কর্তৃপক্ষ। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ভাইফোঁটার দিনও সকাল থেকেই মিলবে ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা। ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনেও বদলাচ্ছে না প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়।
ব্লু লাইন
১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫০টায় নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম
২) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৪টায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর
৩) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর দিকে যাওয়ার জন্য ছাড়বে
৪) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬:৫৫ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য ছাড়বে
৫) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ২৮ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরামের জন্য
৬) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৩২ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাবে
৭) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৪ শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের দিকে রওনা হবে
গ্রিন লাইন
১) প্রথম মেট্রো সকাল ০৬ টা ৩০ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে রওনা হবে
২) প্রথম মেট্রো সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে সকাল ০৬ টা ৩২ মিনিটে ছাড়বে
৩) শেষ মেট্রোর রাত ৯ টা ৪৫ হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫-এর দিকে ছাড়বে
৪) শেষ মেট্রো রাত ৯ টা ৪৭ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে হাওড়া ময়দানের দিকে ছাড়বে
23 October 2025, 06:45 AM
Hasnabad: হাসনাবাদ ব্লকের তৃণমূলের নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি পরিবর্তনের দাবিতে হাসনাবাদ বরুনহাট ব্রিজের উপর গতকাল রাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। হাসনাবাদ ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি আনন্দ সরকারের নাম ঘোষণার পর থেকে তৃণমূলের আর একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি - আনন্দ সরকারকে পরিবর্তে অন্য কাউকে এই পদে বসাতে হবে এই দাবিতে বুধবার রাতে হাসনাবাদের বরুণহাট ব্রিজের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের একাংশের নেতা কর্মীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে আনন্দ সরকারকে সরিয়ে অন্য কাউকে সভাপতি করতে হবে না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় তারা।
23 October 2025, 06:45 AM
Mednipur:অপরাধ দমনে পুলিসের অভিনব পদক্ষেপ! নন্দকুমার থানা এলাকায় চালু হল ‘আরজি পার্টি’ বা গ্রাম রক্ষী বাহিনী। যা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রথম উদ্যোগ। রাজ্যজুড়ে লাগাতার ধর্ষণ, খুন ও রাহাজানির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতারা বলছেন—পুলিসের পক্ষে সব জায়গায় একযোগে নজরদারি চালানো সম্ভব নয়। পাল্টা এই বক্তব্যকে ঘিরে কটাক্ষে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির নেতৃত্বরা।
23 October 2025, 06:45 AM
Barrackpore: প্রতিবেশীর শৌচালয়ে লুকিয়ে ছবি তোলার সময় হাতে নাতে পাকড়াও এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ব্যারাকপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কালিয়া নিবাস এলাকায়। গত দুবছর ধরে এই এলাকাতেই এক বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতো মলয় হালদার নামে এই যুবক। আজ বাড়িতে কেউ না থাকায় মলয় নামের এই ভাড়াটিয়া প্রতিবেশীর শৌচালয়ের জানালা দিয়ে লুকিয়ে ফোনে তার ভিডিও করছিল। তাতেই হাতে তার হাতে নাতে ধরা পড়লে প্রথমে গোটা বিষয়টি অস্বীকার করে । পরবর্তীতে এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর চড়াও হয়। দ্রুত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবিও জানান এলাকার লোকেরা। পরবর্তীতে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে টিটাগর থানার পুলিস। পুলিস এলে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারপর তাকে আটক করে নিয়ে যায়।