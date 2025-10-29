Breaking News LIVE Update: মান্থার প্রভাব! গঙ্গাসাগর-কাকদ্বীপে শুরু ঝড়বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার দাপট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: মান্থার প্রভাব! গঙ্গাসাগর-কাকদ্বীপে শুরু ঝড়বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার দাপট

LIVE Update: মৌসম ভবনের রাত আড়াইটের বুলেটিনে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্র উপকূল থেকে উত্তরপশ্চিম অভিমুখে চলে গিয়েছে। এইসময় এর গতি ছিল ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার

Last Updated: Wednesday, October 29, 2025 - 09:32
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

29 October 2025, 09:30 AM

Basanti: অপমানে আত্মঘাতী যুবক। মৃতের নাম জালাল মোড়ল(১৮)।  ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের পাণিখালি গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, পাণিখালির ওই যুবক কয়েকদিন আগে একটি টোটো চুরির অভিযোগ ধরা পড়েছিল গোসাবা’র বটতলি এলাকায়। সাধারণ মানুষজন বেধড়ক মারধর করে। গোসাবা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন পর ছাড়াও পায়। এরপর প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন যুবক কে বকাঝকাও করে। রাগে অভিমানে  বিষ খায় আত্মহত্যার জন্য।পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এমনকি সুস্থ হয়ে ওই দিনেই বাড়িতে ফিরে যায় ওই যুবক। রাতে পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির পাশে একটি দোকানে আবারও আত্মহত্যা করার জন্য গলায় দড়ি দেয়। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবক কে মৃত বলে ঘোষনা করে।

29 October 2025, 09:30 AM

Canning: বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-হেড়োভাঙ্গা রোডের যামিনী মোড় এলাকায়। মৃতের নাম চঞ্চল রায়(৫০)।  স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত এলাকার বাসিন্দা চঞ্চল রায়। বিয়ে করেছিলেন ক্যানিংয়ের গোপালপুর এলাকায়। ভ্রাতৃদ্বিতীয় উপলক্ষে স্ত্রী কে সাথে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। রাতে যামিনী মোড় সংলগ্ন হেড়োভাঙ্গা রোড দিয়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি বাইক তাকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে।তার মাথায় গভীর ক্ষত হয়। বাইক চালক ও অন্যান্য স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি  ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

 

29 October 2025, 09:30 AM

Cyclone Mantha Effect: মান্থার প্রভাব পড়ল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকার গঙ্গাসাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার-সহ বিভিন্ন এলাকায়। ভোর থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। এই বৃষ্টির ফলে সমস্যায় পড়েছে চাষিরা। দুধের সর ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি অকালবৃষ্টিতে। ঝড়ো হওয়ার ফলে ধান চাষের ক্ষতির আশঙ্কা।

 

29 October 2025, 08:15 AM

Kolkata Fire: আগুন লেগে গেল ঢাকুরিয়ায় এসবিআইয়ের শাখায়। ঘটনাস্থলে দমকলের ৭টি ইঞ্জিন। ব্যাঙ্কের গ্রাউন্ড ফ্লোর ই কর্নার। এসি মেশিনের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান। সেখানে ১৬ টি এসি মেশিন রয়েছে। তারই একটিতে শর্ট সার্কিট বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

29 October 2025, 06:45 AM

Sonarpur: সোনারপুরে কাস্টমস অফিসারের উপর হামলার জের —মেগাসিটিতে পুলিসের বিশেষ পোস্টিং, বৈঠকে আশ্বাস প্রশাসনের। কাস্টমস অফিসার প্রদীপ কুমারের উপর হামলার ঘটনার জেরে সোনারপুরের মেগাসিটি আবাসনে তৈরি হয় আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হল বিশেষ ব্যবস্থা। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে পুলিশ পোস্টিং, পাশাপাশি রাতে থাকবে পুলিসের নিয়মিত টহলদারিও। বুধবার রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ মেগাসিটি আবাসনের বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিধায়ক লাভলী মৈত্র। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর থানার আইসি আশিস দাস, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজীব পুরোহিত এবং পুলিস প্রশাসনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। গভীর রাত পর্যন্ত চলে সেই বৈঠক। ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সেই আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে থানার নম্বর, আইসি আশিস দাস ও পিসি পার্টির ইনচার্জ সুরজিত দাসের ব্যক্তিগত যোগাযোগ নম্বর, যাতে যে কোনো প্রয়োজনে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। আবাসনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ঘটনায় তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই আতঙ্কে ছিলেন। তবে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ও বৈঠকের পর কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছেন তাঁরা। মেগাসিটি আবাসনের সম্পাদক নীতিশ বনসল জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির কথা তাঁরা তুলে ধরেছেন, এবং প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

29 October 2025, 06:30 AM

Arambagh: বাস টার্মিনালে তোলাবাজি ও বাস মালিকদের মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ আরামবাগে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অভিযোগ অস্বীকার করছেন। পুলিশের সামনেই দফায় দফায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ চলছে। ঘটনাস্থলে আরামবাগ থানার পুলিশ।

বাসস্ট্যান্ড কার মদতে চলছে,কার হাতে পার্কিং ক্ষমতা আছে ও কত টাকা করে তার রেট,এটা নিয়ে আর টি আই করা হয়। অথচ সেই আর টি আই তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। আর বাসস্ট্যান্ডে তোলাবাজি চলছে, এর প্রতিবাদ করায় বাস এসোসিয়েশন এর সম্পাদক সেখ বিল্টুকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর তারই প্রতিবাদে সন্ধ্যা থেকে বাস এসোসিয়েশন ও বাস কর্মীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।বাস কর্মী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই অবরোধ ও বিক্ষোভ চলছে। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি ও গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা এই অবরোধ করেন।তাতে ব্যাপক যান জট তৈরি হয়। বাস সহ একাধিক গাড়ি আটকে আছে মূল সড়কই অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

29 October 2025, 06:30 AM

Bardhaman Jail: বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা না খুন? তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো। 
 গত এক বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার কোনো বন্দির গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার হলো এই জেল থেকে, ফলে সংশোধনাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন।

হাসপাতাল ও সংশোধনাগার সূত্রে জানা গেছে, মৃত বন্দির নাম শ্রীকান্ত গড়াই (৪২), হুগলীর বাসিন্দা। সে একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন বন্দি ছিল। আগে হুগলীর সংশোধনাগারে থাকলেও গত তিন বছর ধরে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিল সে।

 

29 October 2025, 06:15 AM

Cyclone Montha: আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি নরসাপুরের প্রায় ২০ কিমি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে, মছিলিপত্তনমের ৫০ কিমি উত্তর-পূর্বে এবং কাকিনাড়ার ৯০ কিমি পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে শক্তি হারাতে শুরু করে, এবং এই দুর্বলতা পূর্বের অনুমানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণ এবং পূর্ব গোদাবরী জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং ঝোড়ো বাতাস অব্যাহত রয়েছে, এবং নিচু এলাকায় জলজমার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

29 October 2025, 06:15 AM

Cyclone Montha: মৌসম ভবনের রাত আড়াইটের বুলেটিনে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্র উপকুল থেকে উত্তরপশ্চিম অভিমুখে চলে গিয়েছে। এইসময় এর গতি ছিল ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার। এটি আপাতত ঝোড়ো হাওয়ার রুপান্তিরিত হয়েছে।

 

29 October 2025, 06:15 AM

Cyclone Montha: বুধবার খুব ভোরে অন্ধ্রের মছিলিপট্টনম ও কলিঙ্গ পট্টনম পার করেছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। এমনটাই বলছে মৌসম ভবন। আপতত ঘূর্ণিঝড় ঝোড়ো হাওয়ার রুপান্তরিত হয়েছে। মন্থার জেরে বিপুল বৃষ্টি হয়ে অপকুলবর্তী এলাকায়। বহু গাছপালা ভেঙে গিয়েছে। বহু জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

