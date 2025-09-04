Breaking News LIVE Update: কৃষ্ণনগরে ঈশিতা হ*ত্যা*কাণ্ডের ঘটনায় হামলাকারীকে সনাক্ত করল ছাত্রীর পরিবার

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: প্রয়াত রিজওয়ানুর রহমান ও রুকবানুর রহমান - এর মা কিশওয়ার জাহান। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

Thursday, September 4, 2025 - 07:09
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

4 September 2025, 07:15 AM

BJP Leader Rakesh Singh: প্রদেশ কংগ্রেস সদর দফতরে ভাঙচুরে অভিযুক্ত রাকেশ সিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন অর্জুন সিং। পুলিশের বিরুদ্ধে মামালার হুঁশিয়ারি। অর্জুন বলেন, যারা রাকেশ সিংয়ের বাড়ি গিয়েছিল তাদের নামে মামলা করা হবে। রাকেশ সিংয়ের নামে মামলা হয়েছে কিন্ত তার মেয়ে কী করেছিল! ছেলে কী করেছিল! একটা আন্দোলন করেছেন করেছিল রাকেশ সিং। কিন্ত তার জন্য তার পরিবারের উপর কেন হামলা হবে। 

 

4 September 2025, 07:00 AM

Shyamnagar: এবার জমি মাফিয়াদের নজর শ্যামনগরের প্রতীক সংঘ খেলার মাঠ। এমনটাই দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও এলাকার বাসিন্দাদের। মাঠ বাঁচাতে পথে নামলেন এলাকার বাসিন্দারা এবং ওই মাঠে খেলা বাচ্চারা। শতাব্দি প্রাচীন শ্যামনগর প্রতীক সংঘ খেলার মাঠ ক্লাব কর্তারা রীতিমতো আতঙ্কে কবে কাদের মাঠ দখল করে জমি মাফিয়ারা । কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কিছু মানুষ এসে মাঠের জমি মাপামাপি করছে। আর এতেই তারা আতঙ্কিত হয়ে পরেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে যারা ঐ মাঠে খেলাধুলা করে।আর এই নিয়ে তারা প্রশাসনিক মহলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। এমনকি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ ও করেছে।

4 September 2025, 07:00 AM

Rizwanur Rahman: প্রয়াত রিজওয়ানুর রহমান ও রুকবানুর রহমান - এর মা কিশওয়ার জাহান। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন,   রিজওয়ানুর ও রুকবানুর রহমান - এর মা কিশওয়ার জাহানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত।  ওনার সাথে আমার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। আমায় উনি আপনজন হিসেবে খুব ভালোবাসতেন। আমি প্রতি ঈদ-এ ওনার সাথে দেখা করতে যেতাম। কত পুরোনো স্মৃতি আজ মনে আসছে। আমার হৃদয়ে উনি চিরদিন থাকবেন। আমি রুকবানুর সহ ওর পরিবার-পরিজন -সকলকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

4 September 2025, 07:00 AM

Krishnanagar Murder: কৃষ্ণনগরের ঈশিতা খুনের ঘটনায় মৃত ঈশিতার বাবা মা, ভাইকে নিয়ে আজ টিআই প্যারেড করল কৃষ্ণনগর পুলিস প্রশাসন কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনগারে। ঈশিতার বাবা জেলের বাহিরে ছিলেন, ঈশিতার মা এবং ভাই জেলের ভিতরে যায়।  খুনি দেশরাজ সিংকে সনাক্ত করে,বাড়ি ফিরে ঈশিতার মা বলেন আমি সনাক্ত  করেছি আমার মেয়ের খুনের, অনেক কিছুই মনে হচ্ছিল সামনে দেখে।

