Breaking News LIVE Update: মিড ডে মিলের রান্না করতে এসে বিদ্যুত্স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

LIVE Update: যাঁদের কাজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সঠিক ভাবে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা,সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এবার তাঁরাই সাময়িক ভাবে রাস্তা মেরামত করার কাজে হাত লাগালেন

| Last Updated: Friday, September 5, 2025 - 10:21
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

5 September 2025, 10:15 AM

South 24 Prgs Death: মন্দিরবাজারে ঘুমন্ত অবস্থায় মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মা ও দুই মেয়ের। মন্দিরবাজার থানার কামারপাড়া এলাকাযর ঘটনা। মৃতরা হলেন বৃহস্পতি কর্মকার (৪৩), তাঁর মেয়ে শিলা কর্মকার (১৫) এবং প্রিয়া কর্মকার (১০)। জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন তিনজন। ভোরবেলায় হঠাৎই মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে  চাপা পড়ে । স্থানীয়রা শব্দ পেলেও কিছু বুঝতে পারেননি। সকালে বাড়ি চাপা পড়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় নাইয়ারহাট  হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে মন্দির বাজার থানার পুলিশ। 

5 September 2025, 10:15 AM

AC LOcal: দ্বিতীয় এসি লোকাল চালু হল আজ রানাঘাট থেকে। সকাল সাতটা ১১ মিনিটে রানাঘাট স্টেশন থেকে ছাড়ে সাতটা বাহান্ন মিনিটে বনগাঁ পৌঁছবে। সেখান থেকে শিয়ালদা। সন্ধ্যা ছটা ১৪ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়বে বনগাঁ পৌঁছবে আটটা চার মিনিটে। রানাঘাট পৌঁছাবে আটটা ৪১ মিনিটে। এসি ট্রেন চালু হয় খুশি হওয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

5 September 2025, 07:45 AM

Nadia: এক বৃদ্ধা মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার চাকদহ থানার শিমুরালি বিবেকানন্দ পার্ক এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম গীতা চক্রবর্তী। অভিযোগ, মাকে বাথরুম করাতে নিয়ে যাবার সময় কোন কারনে মারা যান গীতা দেবী, ঘটনার খবর পেয়ে চাকদাহ থানার পুলিস এসে মৃতদেহ বার করবার সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে দা নিয়ে তেড়ে আসে গীতা দেবীর ছেলে গৌতম চক্রবর্তী। ঘটনার পর পুলিস গৌতমকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঠিক কি কারণে গীতা দেবীর মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্ধিহান রয়েছে।

5 September 2025, 07:00 AM

Egra: শিক্ষকের প্রহারে অসুস্থ ৬ ছাত্র, চাঞ্চল্য ছড়াল এগরায়। শিক্ষক দিবসের আগের দিনেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা এগরা-২ ব্লকের অস্থিচক সুরেন্দ্র-যোগেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডার মারধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে অন্তত ৬ জন ছাত্রছাত্রী, যাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল চত্বরে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা অফিস ঘেরাও করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

5 September 2025, 07:00 AM

Canning: যাঁদের কাজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সঠিক ভাবে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা,সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এবার তাঁরাই সাময়িক ভাবে রাস্তা মেরামত করার কাজে হাত লাগালেন। এমন কর্মকান্ড দেখে সাধারণ পথচলিত মানুষজন থেকে গাড়ি চালকরা কুর্ণিশ জানিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর। ক্যানিং শহর থেকে মাতলা সেতু দিয়ে প্রতিদিনই বাসন্তী,গোসাবা সহ উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন যানবাহনের সাহায্যে যাতায়াত করেন।মাতলা সেতু সংলগ্ন রোডের কয়েক জায়গায় বড় বড় গর্ত। এমনকি রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় খানাখন্দে ভরা। বর্ষার সময় জল জমে যায়। ফলে সাধারণ গাড়ি চালক থেকে পথচলিত মানুষজন দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এমনটাই চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এমন ঘটনা নজরে পড়ে ক্যানিং ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রণব হালদারের। 
তিনি নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন ক্যানিং ট্রাফিক ওসি। এদিন ট্রাফিক গার্ডের কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার কে সাথে নিয়ে রাস্তা মেরামতির কাজে হাত লাগায়।এমন ঘটনায় সাধারণ গাড়িচালক থেকে পথচলিত সাধারণ মানুষজন খুশি। তাঁরা ট্রাফিকের এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, ‘রাস্তায় বড় বড় গর্ত ছিল। গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছিল। ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছিল। যাতে করে কোন প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে তারজন্য রাস্তার বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দগুলো সাময়িক ভাবে মেরামত করা হয়েছে।

5 September 2025, 07:00 AM

Garbeta: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্না করতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে গড়বেতা ১ ব্লকের সন্ধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভগবন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মৃত মহিলার নাম সরস্বতী পাল (৫০), বাড়ি ভগবন্তপুর গ্রামেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্কুলের স্টোর রুমে লোহার গেটে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন ওই মহিলা। ওই সময় জলের সবমার্সিবেল পাম্প চলছিল আর সেই পাম্পের লাইন গিয়েছিল ওই লোহার গেটের উপর দিয়ে। কোনভাবে সেই তার কাটা ছিল সেটাই লোহার গেটের সাথে লেগেছিল। ওই মহিলা লোহার গেট খুলতে গেলেই বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে পড়েন। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে স্কুলে থাকা বাকিরা সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিকের মেন সুইচ অফ করে দেয়। আহত সরস্বতী দেবীকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় সন্ধিপুর হাসপাতালে। সেখানে থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় গড়বেতা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলেই তাকে ঘোষণা করে। এই ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী বিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কেন এমন ঘটনা, খতিয়ে দেখছে শিক্ষা দফতর ও পুলিস। পুলিস মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

 

