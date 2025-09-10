English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: জাহাজের ধাক্কায় নূরপুরে নদী বাঁধে ফাটল, তলিয়ে গেল ফেরিঘাটের একাংশ

LIVE Update: টোটো- স্করপিও মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩ জনের।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকায়  

| Last Updated: Wednesday, September 10, 2025 - 06:42
Comments |
Breaking News LIVE Update: জাহাজের ধাক্কায় নূরপুরে নদী বাঁধে ফাটল, তলিয়ে গেল ফেরিঘাটের একাংশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

10 September 2025, 06:45 AM

West Midnapur: গ্রামীণ রাস্তার বেহাল অবস্থা,বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা না মেলায়  ক্ষোভে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দাসপুর এক নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । সরবেড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝগেড়িয়া পশ্চিমপাড়ায় দীর্ঘ ৬০০ মিটার গ্রামীণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত কার্যত অযোগ্য । বারবার রাস্তা মেরামতের বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা না মেলায় বাধ্য হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা ।

 

10 September 2025, 06:45 AM

Basanti: টোটো- স্করপিও মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩ জনের।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকায়। মৃত তিনজনের নাম সুভাষ নস্কর(৩৫),মহাদেব বৈদ্য (৩১) ও সুনন্দা সিংহ (১৭) । 
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে একটি যাত্রীবাহী টোটো গাড়ি সোনাখালি থেকে কুলতলির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি স্করপিও বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল। তেঁতুলতলা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ৭ জন।স্থানীয়রা জখমদের কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজন টোটো যাত্রী সুভাষ নস্কর ও মহাদেব বৈদ্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে স্করপিও’র মহিলা যাত্রী বাসন্তী হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুনন্দা কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাসন্তী ও ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ তিনটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য টোটো গাড়িতে চালক সহ তিনজন ছিলেন। অন্যদিকে স্করপিও তে চালক সাহিদ মোল্লা সহ তিনজন মহিলা যাত্রী ছিলেন।

10 September 2025, 06:45 AM

Diamondharbour: হুগলি নদীর জেটিঘাটের সংলগ্ন নদী বাঁধে ফাটল তৎপর পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার  ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের নুরপুর জেটিঘাটের কাছে নদী বাঁধ ফাটল ধরে। ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের নূরপুরে হুলগি নদী তিনটি জেলাকে ভাগ করছে একদিকে মেদিনীপুর, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা। এই তিন জেলার মানুষ হুগলি নদী ফেরি পারাপারের মধ্যমে যাতাযাত করেন মেদিনীপুর গেঁওখালি, হাওড়ার গাদিয়াড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নূরপুর জেটিঘাটের মাধ্যমে ফেরি চালাচলের মধ্য দিয়ে তিন জেলার সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের যাতায়াত। নিত্যদিন বহু মানুষ যাতায়াত  করেন এই ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে। মঙ্গলবার  নূরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন নদী বাঁধে ফাটল ধরে। বেশ কিছু দিন আগে একটি জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নূরপুর নদী বাঁধে ধাক্কা মারে। সেদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা ও নদীতে জোয়ার আসার পর জাহাজটি পূনরায় গন্তব্যের দিকে চলে যায়। সেদিন জোর ধাক্কা লাগার পর আস্তে আস্তে  আজ এই নদী বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তৎপর যাতে কোন অসুবিধা না হয় তা দ্রুতার সঙ্গে দেখেন। মঙ্গলবার দিন রাত হতেই নদীতে ভাটা পড়তেই নতুন ফেরিঘাট একটা অংশ পুরোপুরি জলের তলায় তলিয়ে যায়। এই বাধটা পুরোপুরি ভেঙে গেলে গ্রাম ডুবে যাবে পাশে একটি খ্রিস্টান মিশনারি সেবা প্রতিষ্ঠান আছে সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 

পরবর্তী খবর

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! &#039;ঘনিষ্ঠ&#039; দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...

UP Horror: ১৭-র কিশোরের সঙ্গে যৌনতা ৩০-র যুবতীর! 'ঘনিষ্ঠ' দেখে ফেলায় হাড়হিম পরিণতি ৬-র শিশুর...
Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...

Nepal Gen Z Protest: কুরুক্ষেত্র কাঠমান্ডু! সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের প্রতিবাদে জনসমুদ্র রাজপথে, কারফিউ-গুলি... মৃত্যু...
Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...
Kanpur Horror: চল্লিশটা টাকা দাও, মদ খাব! না দিতে চাওয়ায় মাকেই ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে...

Kanpur Horror: চল্লিশটা টাকা দাও, মদ খাব! না দিতে চাওয়ায় মাকেই ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে...
NIT Durgapur: পুরীর শঙ্করাচার্য আসছেন দুর্গাপুর NIT-তে, ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা! শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদ...

NIT Durgapur: পুরীর শঙ্করাচার্য আসছেন দুর্গাপুর NIT-তে, ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা! শুরু হয়ে গেল প্রতিবাদ...
UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...

UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...
Pilot&#039;s final words before air crash: অবিশ্বাস্য! ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়া বিমানের পাইলট শেষ মুহূর্তে তিনটে এমন কথা বললেন...

Pilot's final words before air crash: অবিশ্বাস্য! ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়া বিমানের পাইলট শেষ মুহূর্তে তিনটে এমন কথা বললেন...
Durga Puja in Bangladesh: বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার দুর্গা পুজোয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার বিজিবি

Durga Puja in Bangladesh: বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার দুর্গা পুজোয় নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার বিজিবি
GST on food delivery: উপায় থাকলে দোকানে গিয়ে কিনুন বা সরাসরি ফোনে অর্ডার দিন, ৮০% বেশি নিচ্ছে Swiggy-Zomato!

GST on food delivery: উপায় থাকলে দোকানে গিয়ে কিনুন বা সরাসরি ফোনে অর্ডার দিন, ৮০% বেশি নিচ্ছে Swiggy-Zomato!
5 Years Boy Writes Letter to Mamata: &#039;মাকে ছাড়া খুব কষ্ট হয়, মাকে এনে দাও...&#039; প্রাইমারি টিচার মায়ের বদলি চেয়ে &#039;মমতা দিদুন&#039;কে কাতর চিঠি ৫-র ছেলের...

5 Years Boy Writes Letter to Mamata: 'মাকে ছাড়া খুব কষ্ট হয়, মাকে এনে দাও...' প্রাইমারি টিচার মায়ের বদলি চেয়ে 'মমতা দিদুন'কে কাতর চিঠি ৫-র ছেলের...