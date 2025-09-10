Breaking News LIVE Update: জাহাজের ধাক্কায় নূরপুরে নদী বাঁধে ফাটল, তলিয়ে গেল ফেরিঘাটের একাংশ

10 September 2025, 06:45 AM
West Midnapur: গ্রামীণ রাস্তার বেহাল অবস্থা,বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা না মেলায় ক্ষোভে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা দাসপুর এক নম্বর ব্লকের সরবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । সরবেড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝগেড়িয়া পশ্চিমপাড়ায় দীর্ঘ ৬০০ মিটার গ্রামীণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত কার্যত অযোগ্য । বারবার রাস্তা মেরামতের বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা না মেলায় বাধ্য হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা ।
Basanti: টোটো- স্করপিও মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩ জনের।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকায়। মৃত তিনজনের নাম সুভাষ নস্কর(৩৫),মহাদেব বৈদ্য (৩১) ও সুনন্দা সিংহ (১৭) ।
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে একটি যাত্রীবাহী টোটো গাড়ি সোনাখালি থেকে কুলতলির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় একটি স্করপিও বাসন্তীর দিকে যাচ্ছিল। তেঁতুলতলা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ৭ জন।স্থানীয়রা জখমদের কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজন টোটো যাত্রী সুভাষ নস্কর ও মহাদেব বৈদ্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে স্করপিও’র মহিলা যাত্রী বাসন্তী হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুনন্দা কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাসন্তী ও ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ তিনটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য টোটো গাড়িতে চালক সহ তিনজন ছিলেন। অন্যদিকে স্করপিও তে চালক সাহিদ মোল্লা সহ তিনজন মহিলা যাত্রী ছিলেন।
Diamondharbour: হুগলি নদীর জেটিঘাটের সংলগ্ন নদী বাঁধে ফাটল তৎপর পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের নুরপুর জেটিঘাটের কাছে নদী বাঁধ ফাটল ধরে। ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লকের নূরপুরে হুলগি নদী তিনটি জেলাকে ভাগ করছে একদিকে মেদিনীপুর, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা। এই তিন জেলার মানুষ হুগলি নদী ফেরি পারাপারের মধ্যমে যাতাযাত করেন মেদিনীপুর গেঁওখালি, হাওড়ার গাদিয়াড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নূরপুর জেটিঘাটের মাধ্যমে ফেরি চালাচলের মধ্য দিয়ে তিন জেলার সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের যাতায়াত। নিত্যদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন এই ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে। মঙ্গলবার নূরপুর জেটিঘাট সংলগ্ন নদী বাঁধে ফাটল ধরে। বেশ কিছু দিন আগে একটি জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নূরপুর নদী বাঁধে ধাক্কা মারে। সেদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা ও নদীতে জোয়ার আসার পর জাহাজটি পূনরায় গন্তব্যের দিকে চলে যায়। সেদিন জোর ধাক্কা লাগার পর আস্তে আস্তে আজ এই নদী বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তৎপর যাতে কোন অসুবিধা না হয় তা দ্রুতার সঙ্গে দেখেন। মঙ্গলবার দিন রাত হতেই নদীতে ভাটা পড়তেই নতুন ফেরিঘাট একটা অংশ পুরোপুরি জলের তলায় তলিয়ে যায়। এই বাধটা পুরোপুরি ভেঙে গেলে গ্রাম ডুবে যাবে পাশে একটি খ্রিস্টান মিশনারি সেবা প্রতিষ্ঠান আছে সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।