Breaking News LIVE Update: পুজোয় রাজ্যে এসে গেল ৩৭.৪৬ মেট্রিক টন বাংলাদেশি ইলিশ

17 September 2025, 09:45 AM
Narendra Modi Birth Day: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালন করল বিজেপি। এই উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপি মেদিনীপুর মন্ডল ওয়ার্ড। এদিন মেদিনীপুর শহরের বটতলা শিবমন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় যাগ যজ্ঞ সহকারে পূজা করা হয়। সেই সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম সেবা পক্ষকাল এর সূচনা করা হয়। এই উপলক্ষে প্রসাদ মিষ্টি তুলসী গীতা বিলি করা হয়।পাশাপাশি বস্ত্রদান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি শংকর গুচ্ছাইত জানিয়েছেন, মোদীজি দীর্ঘায়ু হোক, আরো বেশি করে দেশের জন্য সেবা করুক, মোদীজি আমাদের শিখিয়েছেন সেবাই পরম ধর্ম।তাই সেবার মধ্য দিয়ে আজকে মোদিজি র জন্মদিন পালন করা হচ্ছে।
17 September 2025, 09:30 AM
Viswakarma Puja: চলন্ত ট্রেনেই হল বিশ্বকর্মা পুজো। ৩৭৯১৪ ডাউন কাটোয়া লোকাল যে ট্রেন ভোর পাঁচটা চল্লিশে কাটোয়া ছাড়ে হাওড়ায় ঢোকে আটটা পঁয়তাল্লিশে।ব্যান্ডেলে বাজনার সঙ্গে একটু নাচানাচির পর ট্রেনে উঠে যাত্রা।কাটোয়া থেকে প্রায় তিন ঘন্টার যাত্রা পথে নানা ঘটনার সাক্ষী থাকেন নিত্য যাত্রীরা।প্রতিদিন ট্রেনে করে কর্মস্থলে পৌঁছে যান সবাই।আবার দেখা হয় পরদিন একই সময়।বয়সের বাধা নেই একটা অন্যরকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ট্রেনেই।সেই ট্রেনের চার নম্বর কামরার নিত্য যাত্রীরা মূর্তি এনে ট্রেনের কামরার ভিতরই পুজো করেন বছর বছর।করোনার সময় ট্রেন বন্ধ থাকায় তাতে ছেদ পরেছিল।তবে এখন আবার হচ্ছে প্রতি বছর।রীতিমতো ঢাকঢোল কাঁসর বাজিয়ে পুরোহিততের মন্ত্রোচ্চারণে যন্ত্রের দেবতার পুজো হয়।আর পুজো শেষে প্রসাদ মিষ্টির প্যাকেট ছিল সব যাত্রীদের জন্য।
17 September 2025, 09:30 AM
Bangladeshi Hilsa: আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এবছর বাংলাদেশ সরকার ৩৭ জন রফতানিকারককে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রফতানির অনুমতি দিয়েছে। বুধবার রাত ১ টার দিকে প্রথম চালানে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৬ টি প্রতিষ্ঠান ৩৭. ৪৬ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রফতানি করে। আগামী পরশুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাজারে এই ইলিশ পাওয়া যাবে। প্রতিটি ইলিশের ওজন প্রায় এক কেজি থেকে দেড় কেজির মতো।
17 September 2025, 07:00 AM
Rajarhat: রাজারহাট ভাতেন্ডা আন্নাকালী গার্লস হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকাকে আটকে রেখে বিক্ষোভ হাই স্কুলের ছাত্রীদের। বাংলা শিক্ষিকা ক্লাস না করায় স্কুলে না আসায় বাংলা বিষয় নিয়ে পড়াশুনায় বিপাকে পড়েছে ছাত্রীরা। দীর্ঘদিন বলার পরেও প্রধান শিক্ষিকা কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ সেই কারণেই প্রধান শিক্ষিকাকে আটকে রেখে বিক্ষোভ। খবর পেয়ে স্কুলে পৌঁছয় রাজারহাট থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ তাদেরকে বোঝানোর পরেও ছাত্রীরা তাদের দাবিতে অনর থাকে। সন্ধ্যের পরে রাজারহাট থানার পুলিশ শিক্ষিকাকে বের করতে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় উত্তেজনা চরমে ওঠে। পুলিশের গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কোনরকমে পুলিশ প্রধান শিক্ষিকাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপরে ছাত্রী এবং অভিভাবকরা রাজারহাট থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।
17 September 2025, 07:00 AM
Chandrakona: হনুমানের তান্ডবে নাজেহাল চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের নিশ্চয়যান পার্কিং চত্বরে থাকা নিশ্চয়যান গাড়ির মালিকেরা,ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন গাড়িগুলি। বাদ যায়নি চিকিৎসকের গাড়িও। হনুমানের তান্ডবের ছবি ধরা পড়েছে হাসপাতালের সিসিটিভি ক্যামেরায়।
একদল হনুমানের তান্ডবে রীতিমতো নাজেহাল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের নিশ্চয়যান পার্কিং চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা নিশ্চয়যান পরিষেবার সাথে যুক্ত গাড়ির মালিকেরা। তাদের দাবি, প্রায় দিন পনেরো দিন ধরে হাসপাতালে নিশ্চয়যান প্রকল্পের পরিষেবার সাথে যুক্ত গাড়িগুলি একদল হনুমানের লাগাতার তান্ডবে রীতিমতো নাজেহাল ও ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন।এককথায় হনুমানের দাপটে আতঙ্কে গাড়ির চালকরাও।গাড়ির চালক থেকে মালিকরা জানাচ্ছেন,গত কয়েকদিন ধরে ৫-৬ টি হনুমানের দল তাদের মধ্যে কয়েকটি বাচ্চাও রয়েছে,সেই হনুমান হাসপাতালের নিশ্চয়যান পার্কিং চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির লুকিং গ্লাস ভেঙে দিয়ে পালাচ্ছে।এছাড়াও গাড়ির কাঁচ খোলা থাকলে তার ভিতরেও ঢুকে গিয়ে গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি করছে।এখনও অবধি হনুমানের তান্ডবে সব মালিকের নিশ্চয়যান গাড়ি চরম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।
17 September 2025, 07:00 AM
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরে একটি বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে পুড়ে ছাই হল অসহায় মানুষের ঘর। ঘটনাস্থলে দমকল এবং পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির দেবীনগর পাড়ায় মঙ্গলবার রাতে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শর্ট-সার্কিট থেকে প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আগুনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। তাতেই আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের আরও দুটি বাড়িতে। চোখের পলকে বেশ কয়েকটি ঘর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আতঙ্কে এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি দমকল বাহিনী। আগুন নেভানোর পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে তারা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশও। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে পরপর বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি জ্বলে ওঠায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্তে দমকল এবং পুলিস।
17 September 2025, 07:00 AM
Durgapur Shocker:বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন গৃহবধূ। গোপন নম্বরেই ফাঁস হল খুনির চক্রান্ত। সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন পুলিস। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার রাঙ্গামাটি এলাকার গৃহবধূ আলিয়া বিবি, ১৬ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন। অবশেষে মেলে তার পচাগলা মৃতদেহ। ৩১ আগস্ট তুস্কুটি এলাকার একটি কুঁয়ো থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। পুলিস সূত্রে খবর, প্রেমঘটিত দ্বন্দ্বেই ঘটে গিয়েছিল এই নৃশংস খুন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। প্রাথমিক তদন্তে প্রথমে ধরা পড়ে আলিয়ার এক প্রেমিক শেখ লালন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর মেলে দ্বিতীয় প্রেমিকের হদিস, ৩৯ বছরের শেখ সালাউদ্দিন। ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয় সালাউদ্দিন।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দুর্গাপুরের ডেপুটি কমিশনার পূর্ব অভিষেক গুপ্তা মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, “জেরায় সালাউদ্দিন স্বীকার করেছে। সকাল থেকেই আলিয়াকে খুন করার ছক কষেছিল। সন্ধ্যায় গলায় কাটারির কোপ বসিয়ে দেয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় ইট বেঁধে পার্শ্ববর্তী কুয়োতে দেহ ফেলে দেয় । আলিয়া বিবি সেখ সালাউদ্দিনকে ফোন করে ব্ল্যাকমেইল করছিল ।” স্থানীয়রা ৩১ আগস্ট পচা গন্ধ পেয়ে প্রথম দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিস সালাউদ্দিনের কাছ থেকে দুটি গোপন ফোন নম্বর ও ১৮ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। আলিয়ার সঙ্গে সালাউদ্দিনের যোগাযোগ ছিল এই গোপন নাম্বারগুলির মাধ্যমেই। খুনের পেছনে অন্য কোনো আর্থিক বা ব্যক্তিগত কারণ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই সালাউদ্দিনকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আরও জেরা চালাচ্ছেন।