Breaking News LIVE Update: ভোগান্তির গ্রিন লাইন, শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো বন্ধ

18 September 2025, 11:45 AM
Kolkata Metro: শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো বন্ধ। আংশিক পরিষেবা চলছে গ্রিন লাইনে।সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ ট্রেন চলছে। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান ট্রেন চলছে। সম্পূর্ণ পরিষেবা না মেলায় মহা ভোগান্তি যাত্রীদের। সকাল সোয়া ১০ টা থেকে সমস্যার সূত্রপাত
18 September 2025, 10:15 AM
Jalpaiguri: মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের সুবর্ণপুর চা বাগানে আরেকটি চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে। উত্তর বারো ঘোরিয়ার বাসিন্দা, ১৮ বছরের আবু সাহেদ গরু নিয়ে চা বাগানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় ৯ নম্বর সেকশনে ওঁৎ পেতে থাকা একটি চিতাবাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয়দের চিৎকারে চিতাবাঘটি জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার ঘাড় ও হাতে গুরুতর আঘাত রয়েছে।
18 September 2025, 10:15 AM
Chandrakona: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ প্রায় ৩৫ জন, অসুস্থরা চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মাধবপুরের বেলগেড়িয়াতে ফুচকা খেয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রায় ৩৫ জন। জানা গেছে সন্ধাবেলায় একটি দোকান থেকে যারা এই ফুচকা খেয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই হঠাৎ শুরু হয় বমি এবং পায়খানা। তড়িঘড়ি অসুস্থদেরকে ভর্তি করা হয় হাসপাতলে। বুধবার রাত্রে আসুস্থ ১৫ জন ক্ষীরপাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে, বাকিদের গ্রামেই চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের বাড়ির লোকেদের বক্তব্য যারা ফুচকা খেয়েছে গ্রামে শুধু তারাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফুচকা বা জলের মধ্যে বিষাক্ত কিছু ছিল যার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে চিকিৎসকেরা।
18 September 2025, 09:00 AM
Purulia: দুর্গা পুজোর মুখে বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি আদিবাসী কুড়মি সমাজের। কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও রাস্তা অবরোধে নামতে চলেছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যার ১০০ জায়গায় রেল রোকো আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ার দিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। সেই মতো পুরো জেলায় জেলায় কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষদের একত্রিত করতে চলছে প্রস্তুতি বৈঠকের কাজ । চলছে দেওয়াল লিখন ও পোস্টার সাটানোর কাজ।
18 September 2025, 09:00 AM
Bangladeshi Arrested: ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশি ১৩ জন মৎস্যজীবী ট্রলার সহ গ্রেফতার। ট্রলারটির নাম মায়ের দয়া। মোট তেরো জন মৎস্যজীবী রয়েছে এই ট্রলারটিতে। ভারতীয় জলসীমা পার হয়ে খুবই সমুদ্রে মাছ ধরছিল এই বাংলাদেশি ট্রলারটি ।সেই সময় ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিনী ট্রলারটিকে আটক করে ভারতীয় উপকূল বাহিনী। রাতে তাদেরকে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার হাতে তুলে দেয় উপকূল রক্ষা বাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে জল সীমানা অতিক্রম করা ও বেআইনিভাবে মাছ ধরার পারোনি আইনত মামলা রুজি করেছে পুলিশ।
18 September 2025, 09:00 AM
Panskura: পাঁশকুড়া ব্লক জুড়ে সকাল ছ-টা থেকে সন্ধ্যা ছ-টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টার ধর্মঘট রেখেছে এসইউসিআই। পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ধর্ষণের প্রতিবাদে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে কর্মসূচি।পাঁশকুড়া স্টেশন এলাকায় পিকেটিং।
18 September 2025, 09:00 AM
Jalpaiguri: ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের স্থানে দেওয়াল তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে জলপাইগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ।
18 September 2025, 09:00 AM
Kakdwip: কালনাগিনী নদীর ছোবল কাকদ্বীপ হালিশহর এলাকায়। প্রায় ৬০০ মিটার নদী বাঁধে বিশাল ফাটল এবং ধ্বস, আতঙ্কে এলাকার মানুষজন। দফায় দফায় বৃষ্টি। ভাঙল নদীর বাঁধ। আতঙ্কে ঘর ছাড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের হালিশহর এলাকায় কালনাগেনী নদীর বাঁধে বিশাল ধস, তলিয়ে গেল নদীবাঁধের বেশ খানিকটা অংশ। এছাড়াও ফাটল নিয়েছে প্রায় ৬০০ মিটার জায়গায়। যেকোনো মুহূর্তে নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি সংস্কারের কাজ শুরু করলো সেচ দপ্তর।