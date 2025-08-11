Breaking News Live Update: গাড়ি নিয়ে নৈহাটিতে বড় মাকে পুজো দিতে এসেছিল একটি পরিবার, আচমকায় জোয়ারে তলিয়ে গেল...

11 August 2025, 08:45 AM
Naihati Boro Ma: নৈহাটিতে বড় মাকে পুজো দিতে এসেছিল একটি পরিবার। তারা এসেছিল একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে। গাড়িটি পার্কিং করা ছিল নৈহাটি ফেরিঘাটে। কিন্তু আচমকায় জোয়ার আসার কারণে গাড়িটি জোয়ারের জলে তলিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় এবং নৈহাটি থানার পুলিসের প্রচেষ্টায় গাড়িটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। যদিও পুলিস প্রশাসন থেকে একাধিকবার ওই জায়গায় গাড়ি রাখতে বারণ করা হয়েছিল।
11 August 2025, 08:00 AM
Turkey Earthquake: ফের ভূমিকম্পের কালো ছায়া তুর্কিয়েতে। ৬.১ মাত্রার কম্পনে দুর্যোগের কবলে দেশটি। দুলে উঠেছে ইস্তানবুল।