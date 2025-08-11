English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Live Update: গাড়ি নিয়ে নৈহাটিতে বড় মাকে পুজো দিতে এসেছিল একটি পরিবার, আচমকায় জোয়ারে তলিয়ে গেল...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, August 11, 2025 - 08:41
Comments |
Breaking News Live Update: গাড়ি নিয়ে নৈহাটিতে বড় মাকে পুজো দিতে এসেছিল একটি পরিবার, আচমকায় জোয়ারে তলিয়ে গেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

11 August 2025, 08:45 AM

Naihati Boro Ma: নৈহাটিতে বড় মাকে পুজো দিতে এসেছিল একটি পরিবার। তারা এসেছিল একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে। গাড়িটি পার্কিং করা ছিল নৈহাটি ফেরিঘাটে। কিন্তু আচমকায় জোয়ার আসার কারণে গাড়িটি জোয়ারের জলে তলিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় এবং নৈহাটি থানার পুলিসের প্রচেষ্টায় গাড়িটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। যদিও পুলিস প্রশাসন থেকে একাধিকবার ওই জায়গায় গাড়ি রাখতে বারণ করা হয়েছিল।

11 August 2025, 08:00 AM

Turkey Earthquake: ফের ভূমিকম্পের কালো ছায়া তুর্কিয়েতে। ৬.১ মাত্রার কম্পনে দুর্যোগের কবলে দেশটি। দুলে উঠেছে ইস্তানবুল।

পরবর্তী খবর

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের &#039;বিগ বার্ড&#039;, ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস পাকিস্তানের 'বিগ বার্ড', ধূলিসাৎ ৫-৫টি পাক যুদ্ধবিমান! প্রমাণ দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান...
Faisal Khan on Aamir Khan: &#039;১ বছর বাড়িতে আটকে জোর করে ওষুধ খাওয়াত&#039;! আমিরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভাই ফৈসলের...

Faisal Khan on Aamir Khan: '১ বছর বাড়িতে আটকে জোর করে ওষুধ খাওয়াত'! আমিরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভাই ফৈসলের...
Operation Sindoor Narratives: &#039;অপারেশন সিঁদুর&#039; ছিল আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে ঝোরো দাবা খেলা! প্রতিটা চালে ভারত ওদের কিস্তিমাত করেছে...&#039;

Operation Sindoor Narratives: 'অপারেশন সিঁদুর' ছিল আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে ঝোরো দাবা খেলা! প্রতিটা চালে ভারত ওদের কিস্তিমাত করেছে...'

Russia Ukraine War: বিরাট ধাক্কা রাশিয়ার, S-500 প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রাডার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের! রক্তচাপ বাড়ল ভারতেরও..

Russia Ukraine War: বিরাট ধাক্কা রাশিয়ার, S-500 প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রাডার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের! রক্তচাপ বাড়ল ভারতেরও..
Maal Incident: ছাগল চুরি করতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও যুবক, চুরির কারণ জেনে মেজাজ হারাল জনতা...

Maal Incident: ছাগল চুরি করতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও যুবক, চুরির কারণ জেনে মেজাজ হারাল জনতা...
Naag Devta Saved Dharali: অলৌকিক! নাগদেবী স্বপ্নে সাবধান করেছিলেন, ভয়ংকর বিপদ আসছে! গ্রামবাসীরা যখন মন্দিরে ঠিক তখনই...

Naag Devta Saved Dharali: অলৌকিক! নাগদেবী স্বপ্নে সাবধান করেছিলেন, ভয়ংকর বিপদ আসছে! গ্রামবাসীরা যখন মন্দিরে ঠিক তখনই...
Nabanna Abhiyan: নবান্ন অভিযানে &#039;অসুস্থ&#039; আরজি করের নির্যাতিতার মা, ভর্তি হাসপাতালে

Nabanna Abhiyan: নবান্ন অভিযানে 'অসুস্থ' আরজি করের নির্যাতিতার মা, ভর্তি হাসপাতালে
Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...

Double Transport Allowance for Central Govt employee: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের যাতায়াত ভাতা বাড়ল দ্বিগুণ! কারা পাচ্ছেন এই সুবিধা? কবে পাবেন? জেনে নিন সব...
East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!

East Bengal: ডুরান্ডে জয়ের হ্যাটট্রিক করেই ডার্বির মশাল জ্বালাল ইস্টবেঙ্গল, বায়ুসেনাকে দিল ৬ গোল!
Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...

Malda Horror: রাস্তায় খেলছিল! ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ একরত্তিকে, রক্তাক্ত অবস্থায়...