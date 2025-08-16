Breaking News Live Update: ধারালো বঁটি দিয়ে বউকে বেধড়ক মারধর! অভিযোগ শাশুড়ি ননদের বিরুদ্ধে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, August 16, 2025 - 09:05
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

16 August 2025, 09:00 AM

Digha: দীঘার জগন্নাথ মন্দির ধামে আগামীকাল প্রথমবারের মতো পালিত হতে চলেছে জন্মাষ্টমী উৎসব। সেই উপলক্ষে চলছে নানান আচার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উৎসাহ ও ভক্তিমূলক উচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যেই মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকা সাজানো হয়েছে রঙিন আলোকসজ্জা ও ফুলের তোড়ে।

16 August 2025, 09:00 AM

Purba Medinipur: ভগবানপুরে বোমা তৈরির মসলা সহ তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, নাড়ুবিলা বিস্ফোরণ মামলার এন আই এর ১২ নম্বর তালিকায় অভিযুক্ত সুবীর মাইতি গ্রেফতার। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের অর্জুননগরে গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে ভূপতিনগর থানার পুলিস, নাড়ুয়াভিলা বিস্ফোরণের ঘটনায় বারো-নম্বরে NIA-র তালিকাভুক্ত তৃণমূল নেতা সুবীর মাইতিকে গ্রেফতার করে। তার গোডাউনে বারুদ মসলা গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।প্রায় ৬০ কেজি বোমা তৈরির মসলা সহ উপকরণ উদ্ধার হয়। ২০২২ সালের ৩রা ডিসেম্বর নাড়ুভিলা বোমা বিস্ফোরণ মামলায় তার নাম উঠে এসেছিল।

16 August 2025, 09:00 AM

Basanti: রাত প্রায় ১২ টা। বাড়িতে ঘরের মধ্যে ঘুমাচ্ছিলেন দম্পতি। আচমকা এক যুবক কুড়ুল দিয়ে দম্পতিকে কোপালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে দম্পতির চিৎকারে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি আক্রান্ত দম্পতিকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার আমঝাড়া পঞ্চায়েতের তালদা শিকারী পাড়া। পাড়ার এক দম্পতি তপন নস্কর ও প্রতিমা নস্কর। শুক্রবার রাতে ঘুমাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় পাড়ার যুবক চিন্তামণি পুরকাইত কুড়ুল হাতে দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। অভিযোগ ঘরে ঢুকে কুড়ুল দিয়ে দম্পতিকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে শুরু করে। দম্পত্তির চিৎকারে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা দৌড়ে আসে। অভিযুক্ত চিন্তামণিকে ধরে ফেলে। 

16 August 2025, 09:00 AM

Canning: ধারালো বঁটি দিয়ে এক বধুকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের সুন্দিপুকুরিয়া গ্রামে। আক্রান্ত বধু আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার আমঝাড়ার জয়দেব পাড়া এলাকার মৌমিতা খানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ক্যানিংয়ের সুন্দিপুকুরিয়া গ্রামের যুবক খোকন হাজারীর। প্রেম পরিণত হয় । গত ৮ বছর আগে বিয়ে হয়। দম্পতির দুই ছেলে রয়েছে। অভিযোগ, গত প্রায় দুমাস আগে থেকেই শাশুড়ি গৌরী হাজারী ও ননদ সুন্দরী নস্কর প্রতিনিয়ত বধুর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে। শুক্রবার রাতেও বধুর স্বামী খোকন হাজারী কাজের সূত্রে অন্যত্র ছিলেন। অভিযোগ সেই সুযোগে শাশুড়ি ও ননদ মিলে বধুর উপর অত্যাচার শুরু করে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিয়ে বধুর মাথা ফাটিয়ে দেয়, ধারালে বঁটি নিয়ে বধুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলারও চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা বধুকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আক্রান্ত বধু আশাঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

