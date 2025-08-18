English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News Live Update: গভীর রাতে মধ্যমগ্রাম রেলব্রিজের কাছে বোমা বিস্ফোরণ! প্রথমে আহত, পরে মৃত্যু বছরপঁচিশের তরুণের...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, August 18, 2025 - 09:55
Comments |
Breaking News Live Update: গভীর রাতে মধ্যমগ্রাম রেলব্রিজের কাছে বোমা বিস্ফোরণ! প্রথমে আহত, পরে মৃত্যু বছরপঁচিশের তরুণের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

18 August 2025, 10:00 AM

Madhyamgram Blast: গতকাল গভীর রাতে মধ্যমগ্রাম রেল ব্রিজের কাছে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। রেল ব্রিজ-সংলগ্ন মধ‍্যমগ্রাম বয়েজ স্কুলের সামনে রাত ১.১০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। তাতে শচীন্দ্র মিশ্র বলে একজন আহত হন। তাঁকে মধ্যেমগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে বারাসাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আজ সকাল ৮.৩০টায় নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ২৫ বছর বয়স।

18 August 2025, 08:45 AM

Adivasi Row in Medinipur: খেলা চলাকালীন আদিবাসী শিক্ষক রেফারি লক্ষণ মান্ডিকে মাঠে  লাথি মারা এবং আদিবাসী চাকরিহারা শিক্ষক সুবল সরেনের মৃত্যুর প্রতিবাদে পথে নামল আদিবাসী সমাজ। রবিবার রাত্রে মেদিনীপুর শহরের কুইকোটা এলাকা থেকে কালেক্টরেট মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল এবং পথসভা করলেন তাঁরা। মিছিলে ছিলেন নিগৃহীত রেফারি লক্ষণ মান্ডিও। তাদের দাবি, রেফারিকে যে লাথি মেরেছে, তার বিরুদ্ধে আদিবাসী আইন লাগু করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও দিকে দিকে যেভাবে আদিবাসীদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে, তা বন্ধ করতে হবে। অন্য দিকে, লাথি মারার প্রতিবাদে রবিবার মেদিনীপুর স্টেডিয়ামে হাতে কালো ব্যাজ পরে খেলা পরিচালনা করতে দেখা যায় রেফারিদের।

পরবর্তী খবর

School Exam: সরকারি ছুটি, সাপ্তাহিক কিছুই মানছে না! রবিবারেও পরীক্ষা রাজ্যের স্কুল? পড়ুয়ারা...

School Exam: সরকারি ছুটি, সাপ্তাহিক কিছুই মানছে না! রবিবারেও পরীক্ষা রাজ্যের স্কুল? পড়ুয়ারা...

Bula Chowdhury: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলল পুলিস, উদ্ধার মেডেল...

Bula Chowdhury: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির কিনারা করে ফেলল পুলিস, উদ্ধার মেডেল...
kulpi Assembly Constituency: SIR বিতর্কে বিড়ম্বনায় কমিশন, ভোটার তালিকা থেকে উধাও আস্ত একটি বিধানসভাকেন্দ্র!

kulpi Assembly Constituency: SIR বিতর্কে বিড়ম্বনায় কমিশন, ভোটার তালিকা থেকে উধাও আস্ত একটি বিধানসভাকেন্দ্র!
US New Tariff Law: ট্রাম্পের চড়া শুল্কে বিপদে ২০০০০ পোশাক কারখানা, আশঙ্কায় ৩০ লাখ শ্রমিক!

US New Tariff Law: ট্রাম্পের চড়া শুল্কে বিপদে ২০০০০ পোশাক কারখানা, আশঙ্কায় ৩০ লাখ শ্রমিক!
Gurugram: স্বামীকে ভোগাতে ভুয়ো 498A কেস! &#039;জাঁহাবাজ&#039; স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখের ক্ষতিপূরণের মামলায় সম্মতি হাইকোর্টের ...

Gurugram: স্বামীকে ভোগাতে ভুয়ো 498A কেস! 'জাঁহাবাজ' স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখের ক্ষতিপূরণের মামলায় সম্মতি হাইকোর্টের ...
Roopa Ganguly: প্রয়াত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, মারণরোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনাবসান...

Roopa Ganguly: প্রয়াত রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মা, মারণরোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জীবনাবসান...
Sodpur: প্রেমিকার আত্মহত্যার প্ররোচনা! দীর্ঘদিনের প্রেমিক ঠিক তারপরই... হাড়হিম ঘটনা ...

Sodpur: প্রেমিকার আত্মহত্যার প্ররোচনা! দীর্ঘদিনের প্রেমিক ঠিক তারপরই... হাড়হিম ঘটনা ...
Premanand Maharaj on Magic: টিস্যু পেপার থেকে ৫০০-র নোট, ঝুড়ি থেকে ফুলের মালা! সকলকে চমকে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানকে শেষে চমকে দিলেন প্রেমানন্দজিই...

Premanand Maharaj on Magic: টিস্যু পেপার থেকে ৫০০-র নোট, ঝুড়ি থেকে ফুলের মালা! সকলকে চমকে দেওয়া ম্যাজিশিয়ানকে শেষে চমকে দিলেন প্রেমানন্দজিই...
Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...

Bula Chowdhury: CCTV ঢেকে দিয়ে বুলা চৌধুরীর বাড়িতে ভংয়কর চুরি! অনুমান কোনও স্থানীয়...
Bengal Weather Update: বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি নদীয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলাতে ... কাল সোমবার আবার নিম্নচাপ...

Bengal Weather Update: বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হাওড়া হুগলি নদীয়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলাতে ... কাল সোমবার আবার নিম্নচাপ...