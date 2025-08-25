Breaking News Live Update: গর্ভপাতের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু! গ্রেফতার শ্যামনগরের চিকিৎসক, জানা যাচ্ছে...

25 August 2025, 08:45 AM
Shyamnagar Abortion Case: নদীয়ার বাসিন্দা বছর ছাব্বিশের নিবেদিতা বৈদ্য স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে নদীয়া জেলাতেই নিজের বাপের বাড়িতে থাকতেন। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পরে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েও পড়েন তিনি বলে খবর। এরপর এই সম্পর্ক গভীর হলে তিনি বুঝতে পারেন, তিনি গর্ভবতী। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার আগেই গোপনে তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাটপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের চিকিৎসক শিবেন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত করা হয়। এরপর নিবেদিতা শনিবার দুপুরের পরে চিকিৎসকের চেম্বারে পৌঁছন। এবং তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। জানা যায়, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে প্রথমে অচৈতন্য হয়ে পড়েন নিবেদিতা। পরে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ভাটপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনার পরেই জগদ্দল থানার পুলিস এসে গ্রেফতার করে চিকিৎসক শিবেন সরকারকে। রবিবার তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তুলতে বিচারপতি তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন।