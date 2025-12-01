English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News Live Update: ফের ধাক্কা ইন্ডিয়া জোটে? ফের কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে দূরত্ব? জেনে নিন প্রকৃত...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, December 1, 2025 - 08:42
Breaking News Live Update: ফের ধাক্কা ইন্ডিয়া জোটে? ফের কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে দূরত্ব? জেনে নিন প্রকৃত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

Dr. Subhash Chandra: 'লক্ষ্যে পৌঁছনই আসল উদ্দেশ্যে'- ভারতীয় টেলিভিশনের মানচিত্র পালটে দেওয়া ড. সুভাষ চন্দ্রের জীরনের মূলমন্ত্র...

BCCI meeting: কঙ্কালসার ভারতীয় ব্যাটিং! বুড়ো বিরাট-রোহিতেই ভরসা রাখবে বোর্ড? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পরই বড় সিদ্ধান্ত...
Kolkata Knight Riders: অ্যান্ড্রে রাসেলের বিদায়বেলা... নাইটদের ছেড়ে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা!
Sayantani Mullick on Street Dog feeding: '১৫-২০ জন ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে', পথকুকুরদের খাওয়ানোয় চরম হেনস্থার শিকার সায়ন্তনী-ইন্দ্রনীল...
Smriti Mandhana Wedding: 'এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা আমার জন্য সহজ নয়', পলাশের প্রতারণা নিয়ে মুখ খুললেন কোরিওগ্রাফার...
MLS Cup 2025: ইন্টার মায়ামির ইতিহাস গড়া জয়! মেসির জাদুতে প্রথম এমএলএস কাপের ফাইনালে...
29 February Bengali Movie: তীক্ষ্ন প্রশ্নের মুখে সমসাময়িক 'খবর কালচার'! সাংবাদিকের সংকট নিয়ে সরব '২৯ ফেব্রুয়ারি'...
Civic Volunteer Arrested: পুলিসে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা, তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল...
Siliguri Accident: মর্মান্তিক! আচমকাই রাস্তায় পিছলে গেল মায়ের স্কুটি, চোখের সামনেই বছর দশের ছেলেকে পিষে দিল ট্রাক
Pope Leo Visits Blue Mosque: নীল মসজিদে পোপ লিও! জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলেন, তাঁকে যখন প্রার্থনা করতে বলা হল, পোপ বললেন...