Breaking News Live Update: তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি! শীতের আমেজ উপভোগে পর্যটন স্থানগুলিতে পর্যটকদের ঢল...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Friday, December 5, 2025 - 08:29
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

5 December 2025, 08:30 AM

Medinipure Theft: বাজার সেরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দাসপুরে এক বৃদ্ধের এক লক্ষ টাকা চুরি! এই কেপমারির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। বৃদ্ধের থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সোনাখালী এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে। 

5 December 2025, 08:30 AM

Topsia Fire: তপসিয়া মোড়ের কাছে দক্ষিণ তোপসিয়া রোডে গভীর রাতে আচমকাই লাগল ভয়াবহ আগুন। তখন প্রায় রাত দুটো। মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে একটি প্লাস্টিকের গোডাউন। আগুনের তীব্রতায় পুরো গোডাউন ভস্মীভূত হয়ে যায়। আশপাশে ঘনবসতি থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছড়ায় তীব্র আতঙ্ক। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। 

 

5 December 2025, 08:30 AM

Cold in Bengal: পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা নামল ১৩ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ জেলা জুড়ে। সকাল-সকাল গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। সকালের দিকে হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যামান্যতা বাড়ছে। এদিকে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পুরুলিয়ার বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলিতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল। 

Fitness Centre Openning: শরীরচর্চা ও সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবার একই ছাদের নিচে! গড়িয়ায় খুলল স্বাস্থ্যবিপ্লবের নতুন ঠিকানা...

Palak Muchhal on Smriti-Palash Wedding: &#039;দুই পরিবারের জন্যই কঠিন সময়&#039;, স্মৃতি-পলাশের বিয়ে বাতিল! মনখারাপ পলকের...

Upper Primary Recruitment Big Update: &#039;বৈধ নয়, বাতিল ১৬০০ শূন্যপদ, কোনও নিয়োগ নয়!&#039; হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ... উচ্চ-প্রাথমিকে বিগ আপডেট...

WB 2014 Primary TET verdict: &#039;প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি&#039;, অভিজিত্‍ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেদিনের রায় এখন বুমেরাং! &#039;ভগবান এখন শয়তান&#039;, বলছেন কল্যাণ

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বাড়বে শীতের দাপট, তাপমাত্রা একলাফে নামবে অনেকটাই

Anushka Sharma love: বিরাটের ব্যাটে মাঠে সেঞ্চুরি, লাল হৃদয় ছুড়ে দিলেন অনুষ্কা...

Jaish-e-Mohammed suicide bombing training: &#039;মৃত্যুর পর সোজা স্বর্গ!&#039; জন্নতের লোভ দেখিয়ে মহিলা আত্মঘাতী বোমারু ব্রিগেডকে তালিম দিচ্ছে জৈশ...অনলাইন ক্লাসে হাজার হাজার...

Severe Cold Wave: অ্যাঁ? মাইনাস ৭ ডিগ্রি! ভয়ংকর শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে ভারত! কলকাতায় কী হবে? পশ্চিমবঙ্গে?

SSC Case BIG UPDATE: হাতে আর মাত্র ৫ দিন! বিচারপতি অমৃতা সিনহার বড় রায়ে কাঁপছে SSC... কী হবে যোগ্যদের ভবিষ্যত্‍?

Rasgullas Mystery WATCH: সামান্য রসগোল্লার জন্য বন্ধ হয়ে গেল বিয়ে! সকলকে অবাক করে দিয়ে কনের পরিবার বলল...রইল ভিডিয়ো...

