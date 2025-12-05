Breaking News Live Update: তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি! শীতের আমেজ উপভোগে পর্যটন স্থানগুলিতে পর্যটকদের ঢল...

5 December 2025, 08:30 AM
Medinipure Theft: বাজার সেরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দাসপুরে এক বৃদ্ধের এক লক্ষ টাকা চুরি! এই কেপমারির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। বৃদ্ধের থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার সোনাখালী এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে।
Topsia Fire: তপসিয়া মোড়ের কাছে দক্ষিণ তোপসিয়া রোডে গভীর রাতে আচমকাই লাগল ভয়াবহ আগুন। তখন প্রায় রাত দুটো। মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে একটি প্লাস্টিকের গোডাউন। আগুনের তীব্রতায় পুরো গোডাউন ভস্মীভূত হয়ে যায়। আশপাশে ঘনবসতি থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছড়ায় তীব্র আতঙ্ক। দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
Cold in Bengal: পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা নামল ১৩ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ জেলা জুড়ে। সকাল-সকাল গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। সকালের দিকে হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যামান্যতা বাড়ছে। এদিকে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পুরুলিয়ার বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলিতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল।