English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News Live Update: বাবরি মসজিদের জন্য গোনা হচ্ছে দানের অর্থ! জোরকদমে চলছে ১১টি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Monday, December 8, 2025 - 10:04
Comments |
Breaking News Live Update: বাবরি মসজিদের জন্য গোনা হচ্ছে দানের অর্থ! জোরকদমে চলছে ১১টি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

8 December 2025, 10:00 AM

Humayun Kabir Babri Masjid: বাবরি মসজিদের জন্য গোনা হচ্ছে দানের অর্থ। জোরকদমে চলছে সেই টাকা গণনার কাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় টাকা গোনার লাইভ হুমায়ূন কবীরের। ১১টি ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা! টাকা গোনার জন্য আনা হয়েছে মেশিন। টাকা গোনার জন্য ৩০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের রেজিনগরের বাড়িতে চলছে এই টাকা গোনার কাজ।

8 December 2025, 08:45 AM

Migratory Birds in Bengal: শীতের মরশুমে পুরুলিয়ার বিভিন্ন পর্যটনস্থানগুলিতে পর্যটকদের সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমাচ্ছে পরিযায়ী পাখিও। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করার পাশাপাশি পর্যটকদের বাড়তি পাওনা তাই এইসব পরিযায়ী পাখির দর্শন। জেলার বিভিন্ন পর্যটনস্থান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জলাশয়গুলিতে এসে ভিড় জমাচ্ছে রেড ক্রাস্টেড পচার, গাদওয়াল, নর্দান সিলভার, সানবার্ড, ফিঞ্চ, বুশচ্যাট, লাফিংথ্রাস, গ্রিন সান, কমন টেল, পিনটেল, ইন্ডিয়ান সেগ, ইন্ডিয়ান মহুরান, অ্যানয়ের মতো পরিযায়ী পাখিরা। সাইবেরিয়া, চিন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান-সহ ভিন দেশের পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে বাংলার আকাশ। 

8 December 2025, 08:45 AM

Kulpi Train Accident: ট্রেনের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত টোটো। ঘটনাটি ঘটেছে রবিরাতে কুলপি এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি এলাকায় আবার ঘটে গেল ট্রেন দুর্ঘটনা। নিশ্চিন্তপুর করঞ্জলীর মাঝে একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে টোটো, অটো ,ম্যাজিক, মোটর ভ্যান ইত্যাদি যানবাহন। রেললাইন পারাপারের জন্য এখানে কোনও গেট নেই। 

পরবর্তী খবর

SIR In Bengal Big Update: রাজ্যে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন ৪০ লক্ষ ভোটার! SIR-এ বিগ আপডেট...

SIR In Bengal Big Update: রাজ্যে শুনানির মুখে পড়তে চলেছেন ৪০ লক্ষ ভোটার! SIR-এ বিগ আপডেট...
Vikram Bhatt: ৩০ কোটির প্রতারণার মামলা! সস্ত্রীক পরিচালক বিক্রম ভাট গ্রেফতার মুম্বইয়ে...কী ঘটল হঠাত্‍?

Vikram Bhatt: ৩০ কোটির প্রতারণার মামলা! সস্ত্রীক পরিচালক বিক্রম ভাট গ্রেফতার মুম্বইয়ে...কী ঘটল হঠাত্‍?
South 24 Paragana: জঙ্গলে পড়ে অর্ধনগ্ন-রক্তাক্ত মহিলা! বাড়ির পাশেই ডেকে নিয়ে গিয়ে লালসা মেটায় বিজেপি নেতা...

South 24 Paragana: জঙ্গলে পড়ে অর্ধনগ্ন-রক্তাক্ত মহিলা! বাড়ির পাশেই ডেকে নিয়ে গিয়ে লালসা মেটায় বিজেপি নেতা...
Car Accident: সপ্তশৃঙ্গী মন্দির থেকে ফেরার পথে ১০০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত কমপক্ষে ৫

Car Accident: সপ্তশৃঙ্গী মন্দির থেকে ফেরার পথে ১০০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস, মৃত কমপক্ষে ৫
Humayun Kabir Babri Masjid: &#039;৩৩ বছরের ক্ষতে সামান্য প্রলেপ, বাবরি মসজিদ হবেই, এক শিল্পপতি দিচ্ছেন ৮০ কোটি&#039;, শিলান্যাস মঞ্চ থেকে ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের...

Humayun Kabir Babri Masjid: '৩৩ বছরের ক্ষতে সামান্য প্রলেপ, বাবরি মসজিদ হবেই, এক শিল্পপতি দিচ্ছেন ৮০ কোটি', শিলান্যাস মঞ্চ থেকে ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের...
SIR in Bengal: নেই একজন ও... SIR-এ জোর চমক বাংলার এই বুথে...

SIR in Bengal: নেই একজন ও... SIR-এ জোর চমক বাংলার এই বুথে...
East Bengal vs FC Goa: টাইব্রেকারে খেতাব হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের, সুপার কাপ ছিনিয়ে নিল এফসি গোয়া...

East Bengal vs FC Goa: টাইব্রেকারে খেতাব হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের, সুপার কাপ ছিনিয়ে নিল এফসি গোয়া...
IndiGo Flights Cancellations: কলকাতা-দিল্লি ৬ হাজারি উড়ানের টিকিটের দাম ৭২ হাজার টাকা! এরা কোম্পানি না ডাকাত?

IndiGo Flights Cancellations: কলকাতা-দিল্লি ৬ হাজারি উড়ানের টিকিটের দাম ৭২ হাজার টাকা! এরা কোম্পানি না ডাকাত?
Humayun Kabir: &#039;মুর্শিদাবাদে শূন্য হয়ে যাবে তৃণমূল, ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না&#039;! হুঙ্কার হুমায়ুনের...

Humayun Kabir: 'মুর্শিদাবাদে শূন্য হয়ে যাবে তৃণমূল, ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না'! হুঙ্কার হুমায়ুনের...
Masjid Memorial in Hydrabad: মুর্শিদাবাদে মসজিদের শিলান্যাস করেছেন হুমায়ুন, ওদিকে হায়দরাবাদে অন্য এক কাণ্ড...

Masjid Memorial in Hydrabad: মুর্শিদাবাদে মসজিদের শিলান্যাস করেছেন হুমায়ুন, ওদিকে হায়দরাবাদে অন্য এক কাণ্ড...