Breaking News Live Update: প্রয়াত দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল! বয়স হয়েছিল ৯০...

12 December 2025, 10:15 AM
Shivraj Patil Passes Away: সাতবার লোকসভা নির্বাচন জিতে নজির গড়েছিলেন তিনি। দলের ভিতর ও বাইরে-- দুই ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন শান্তস্বভাব, ভারসাম্যপূর্ণ, সাংসদীয় শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা। তিনি শিবরাজ পাটিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব শিবরাজ পাটিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। দলের মতে, তাঁর পরিণত নেতৃত্ব, সংসদীয় অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা ভারতীয় রাজনীতির এক মূল্যবান অধ্যায় হয়ে থাকবে।
12 December 2025, 09:00 AM
SIR in Asansol: আসানসোলে স্পেশাল অবজারভারের জরুরি বৈঠক। জেলা জুড়ে ৩০৬৪৬০ অ-সংগৃহীত ভোটার; সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সচিব। SIR-প্রক্রিয়ার শেষ দিনে দিল্লি থেকে কেন্দ্র সরকারের জয়েন্ট সচিব তথা স্পেশাল অবজারভার কৃষ্ণকুমার নিরালা আসানসোলে এসে জরুরি বৈঠক করেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে তিনি জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনামূলক আলোচনা করেন। পরে তিনি পৃথকভাবে এআরও-দের সঙ্গেও বৈঠক করেন।
12 December 2025, 08:45 AM
SILIGURI: চিকিৎসকের বিরুদ্ধে রোগীকে চড় মারার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, মৌ মণ্ডলকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে অবজারভেশন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই সময়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে প্রাথমিক ভাবে দেখেন এবং রোগীর পরিজনদের বলেন, মৌ মণ্ডলের তেমন কিছু হয়নি, কাজই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে হাসপাতাল চত্বরেই পুনরায় অসুস্থতা অনুভব করেন মৌ মণ্ডল। ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, মৌয়ের অভিযোগ, অবজারভেশন ওয়ার্ডেই তাঁকে সপাটে চড় মারেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।