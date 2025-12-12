English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News Live Update: প্রয়াত দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল! বয়স হয়েছিল ৯০...

Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Friday, December 12, 2025 - 10:11
Comments |
Breaking News Live Update: প্রয়াত দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল! বয়স হয়েছিল ৯০...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

12 December 2025, 10:15 AM

Shivraj Patil Passes Away: সাতবার লোকসভা নির্বাচন জিতে নজির গড়েছিলেন তিনি। দলের ভিতর ও বাইরে-- দুই ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন শান্তস্বভাব, ভারসাম্যপূর্ণ, সাংসদীয় শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা। তিনি শিবরাজ পাটিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব শিবরাজ পাটিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। দলের মতে, তাঁর পরিণত নেতৃত্ব, সংসদীয় অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা ভারতীয় রাজনীতির এক মূল্যবান অধ্যায় হয়ে থাকবে।

12 December 2025, 09:00 AM

SIR in Asansol: আসানসোলে স্পেশাল অবজারভারের জরুরি বৈঠক। জেলা জুড়ে ৩০৬৪৬০ অ-সংগৃহীত ভোটার; সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সচিব। SIR-প্রক্রিয়ার শেষ দিনে দিল্লি থেকে কেন্দ্র সরকারের জয়েন্ট সচিব তথা স্পেশাল অবজারভার কৃষ্ণকুমার নিরালা আসানসোলে এসে জরুরি বৈঠক করেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে তিনি জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনামূলক আলোচনা করেন। পরে তিনি পৃথকভাবে এআরও-দের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

12 December 2025, 08:45 AM

SILIGURI: চিকিৎসকের বিরুদ্ধে রোগীকে চড় মারার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, মৌ মণ্ডলকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে অবজারভেশন ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই সময়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে প্রাথমিক ভাবে দেখেন এবং রোগীর পরিজনদের বলেন, মৌ মণ্ডলের তেমন কিছু হয়নি, কাজই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে হাসপাতাল চত্বরেই পুনরায় অসুস্থতা অনুভব করেন মৌ মণ্ডল। ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, মৌয়ের অভিযোগ, অবজারভেশন ওয়ার্ডেই তাঁকে সপাটে চড় মারেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। 

পরবর্তী খবর

Sheikh Shahjahan: শেখ শাহজাহান আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যে মামলা সাজিয়েছিল! আমার পঙ্গু স্ত্রীকেও মারতে চেয়েছিল... : ভোলা ঘোষ

Sheikh Shahjahan: শেখ শাহজাহান আমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যে মামলা সাজিয়েছিল! আমার পঙ্গু স্ত্রীকেও মারতে চেয়েছিল... : ভোলা ঘোষ
Sheikh Shajahan: জেলে বসেই সাক্ষী খুনের ছক শাহজাহানের? আদালতে যাওয়ার পথেই খালি ট্রাকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ছেলে-ড্রাইভার! আর...

Sheikh Shajahan: জেলে বসেই সাক্ষী খুনের ছক শাহজাহানের? আদালতে যাওয়ার পথেই খালি ট্রাকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ছেলে-ড্রাইভার! আর...
Groom is incapable, bride seeks divorce: &#039;সঙ্গম-সুখ&#039; দিতে অপারগ শারীরিকভাবে অক্ষম স্বামী! বউভাতের পরদিনই &#039;বড় সিদ্ধান্ত&#039; নববধূর... এমনকি...

Groom is incapable, bride seeks divorce: 'সঙ্গম-সুখ' দিতে অপারগ শারীরিকভাবে অক্ষম স্বামী! বউভাতের পরদিনই 'বড় সিদ্ধান্ত' নববধূর... এমনকি...
Khajuraho Food Poisoning: খতরনাক খাজুরাহো! হোটেলে এলোমেলো পড়ে ৪ জনের লাশ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা...

Khajuraho Food Poisoning: খতরনাক খাজুরাহো! হোটেলে এলোমেলো পড়ে ৪ জনের লাশ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা...
Meenakshi-Ritajit Marriage: ঠিক যেন সিনেমা! দুর্নিবারের প্রাক্তন স্ত্রী বিয়ে করলেন মোহরের প্রাক্তন প্রেমিককে...

Meenakshi-Ritajit Marriage: ঠিক যেন সিনেমা! দুর্নিবারের প্রাক্তন স্ত্রী বিয়ে করলেন মোহরের প্রাক্তন প্রেমিককে...
Meet The Coolest &#039;Biker Dadi&#039;: একজনের বয়স ৮৭, আরেক জনের ৮৪! রাজপথ দাপিয়ে দিদাগিরি দুই বাইকার দাদির...

Meet The Coolest 'Biker Dadi': একজনের বয়স ৮৭, আরেক জনের ৮৪! রাজপথ দাপিয়ে দিদাগিরি দুই বাইকার দাদির...
West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...

West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...
Govt Employee&#039;s January Holidays: জানুয়ারিতে পরপর অনেকগুলি দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা! দুর্দান্ত ঘোষণায় উল্লসিত...

Govt Employee's January Holidays: জানুয়ারিতে পরপর অনেকগুলি দিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা! দুর্দান্ত ঘোষণায় উল্লসিত...
Higher Secondary Exam 2025: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন! চতুর্থ সেমেস্টার পরীক্ষা কবে? কারা গার্ড দেবেন এবার?

Higher Secondary Exam 2025: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমূল পরিবর্তন! চতুর্থ সেমেস্টার পরীক্ষা কবে? কারা গার্ড দেবেন এবার?
Rohit Sharma-Virat Kohli: &#039;রো-কো&#039;র বেতন অকল্পনীয় ভাবে কমছে! বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআইয়ের কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?

Rohit Sharma-Virat Kohli: 'রো-কো'র বেতন অকল্পনীয় ভাবে কমছে! বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআইয়ের কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?