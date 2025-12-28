Breaking News Live Update: এসআইআর লিস্টে বাবার নাম ভুল নওশাদ সিদ্দিকীর! চকমরিচায় এসে নওশাদ জানান...

28 December 2025, 09:00 AM
Digha: দীঘার সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়া একটি লঞ্চ থেকে ২৩ জন পর্যটককে সফলভাবে উদ্ধার করলেন নুলিয়ারা। মা মহামায়া ট্রলারের চালক ভক্ত হরিদাসের সঙ্গে গত ২৬ ডিসেম্বর সকালে জগন্নাথ মন্দির দর্শন ও দীঘা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এই পর্যটকেরা। কিন্তু সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রায় আট ঘণ্টা লঞ্চটি ভাসতে থাকে। পরে সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের আজ, রবিবার দীঘার একটি হোটেলে রাখা হবে। এদিন উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের সঙ্গে দেখা করেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ইউনুস রিসিন ইসমাইল। তিনি তাদের খোঁজখবর নেন, থাকার ব্যবস্থা করেন এবং আগামীকাল, সোমবার তাঁদের জগন্নাথ মন্দির দর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানান।
28 December 2025, 08:45 AM
Naushad Siddiqui: এসআইআর ভোটার লিস্টে বাবার নাম ভুল নওশাদ সিদ্দিকীর। ভোটার তালিকার এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাবার নামের ভুলে রি-ভেরিফিকেশনের নির্দেশ পেলেন ভাঙ্গড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে বাবার নাম ছিল আলী আকবর সিদ্দিকী। তবে বর্তমান তালিকায় লেখা হয়েছে মোহাম্মদ আলী আকবর সিদ্দিকী। ভাঙ্গড়ের চকমরিচায় এসে নওশাদ জানান, এতে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই, ভেরিফাই করলেই সমস্যা মিটে যাবে। তিনি সাধারণ মানুষকেও এসআইআর নিয়ে ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তিনি বলেন, ভোটার লিস্টের পাশাপাশি নওশাদের ব্যবহারও সংশোধন করা উচিত।