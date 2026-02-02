Breaking News Live Update: বঙ্গভবনে তল্লাশি দিল্লি পুলিসের! পুলিস এটা করতে পারে না: মমতা...

2 February 2026, 11:00 AM
Road Accident: রাতের কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল 'ছোটা হাতি', পালাল চালক ও খালাসি। সায়েন্স সিটির দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল এই ছোটা হাতি গাড়িটি। চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারে ওঠার আগেই সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং উল্টে যায়। চালক ও খালাসি গাড়ি ফেলে চম্পট দেয়। পুলিস খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটিকে সরিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিস চালক ও খালাসির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।
2 February 2026, 10:15 AM
Mamata Banerjee: সাক্ষাতের আগেই সংঘাত! রণং দেহী মমতা! গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার বিকেলে তিনি দেখা করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে। সঙ্গে থাকবেন ১৫ জন প্রতিনিধি। নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন-সহ তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবেন এসআইআরের কয়েকজন ভুক্তভোগীকে।
2 February 2026, 09:00 AM
Sourav Ganguly News: শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে শুরু হতে চলেছে ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গন পাবে আধুনিক রূপ। সেই দায়িত্ব নিল সিএবির সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাই খুশির হাওয়া ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে। দুর্গাপুর নগর নিগমের অধীন ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সমস্ত খরচ বহন করবে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)। দুর্গাপুরে ক্লাব সমন্বয়ের উদ্যোগে আয়োজিত স্পোর্টস কার্নিভালে যোগ দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন সিএবির সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।
2 February 2026, 09:00 AM
Madhyamik Examination: আজ থেকে শুরু এবছরের মাধ্যমিক। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতার রাস্তায় বিশেষ যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুলিস। পরীক্ষার দিনগুলিতে যাতে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই নতুন করে কিছু ট্র্যাফিকবিধি জারি করা হয়েছে।