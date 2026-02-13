Breaking News Live Update: জোড়া ফুল ছেড়ে পদ্মফুলের কথা বললে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে, বিস্ফোরক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal News LIVE Update: এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর

| Last Updated: Friday, February 13, 2026 - 10:05
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

13 February 2026, 09:00 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ডিআরএম। এপ্রিলের মধ্যে কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। ডিআরএম বলেন, কাজের গতি ঠিক আছে। স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য এসকালেটর বসানো হচ্ছে।

13 February 2026, 09:00 AM

Udayan Guha: আবারও বিতর্কে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহারের জড়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পুটিমারী এক নম্বর অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর এক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সভামঞ্চ থেকে মন্ত্রী বলেন, জোড়া ফুল ছেড়ে পদ্মফুলের কথা বললে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে সমালোচনায় সরব বিরোধীরা।

 

13 February 2026, 09:00 AM

Road Accident: বাইকের ধাক্কায় গুরুতর রকম হয় এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত বেলপুকুরের কাছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি ওই মহিলাকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে তাঁকে বেলপুকুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে রেফার করা হয়। আহত মহিলার নাম লতিকা নাইয়া, তাঁর মাথায় চোট লাগে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাঁকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

