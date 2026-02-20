Breaking News Live Update: 'প্রণাম' প্রকল্পের পর প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে আরেকটি বড় সিদ্ধান্ত কলকাতা পুলিসের! এবার সমস্ত থানায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal News LIVE Update: ভোটের আবহে বিভিন্ন দল থেকেই কি দলে-দলে যোগ দিচ্ছে তৃণমূলে? এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর!

| Last Updated: Friday, February 20, 2026 - 10:10
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES-

20 February 2026, 10:15 AM

Ragging in North Kolkata Polytechnique College?: উত্তর কলকাতার একটি পলিটেকনিক কলেজে ছাত্রকে Ragging-এর অভিযোগ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষের ছাত্রকে Ragging-এর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, একই ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে। কলেজের অ‍্যান্টি-Ragging কমিটির কাছে প্রথমে অভিযোগ জমা পড়ে। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ কাশীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে under section 126(2)/133/351(2)/3(5) BNS r/w Section 4 of the West Bengal Prohibition of Ragging in Educational Institution Act 2000 ধারায় অজ্ঞাত ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কাশীপুর থানা।

20 February 2026, 09:15 AM

kolkata Police: সিনিয়র সিটিজেনদের কথা ভেবে কলকাতার সমস্ত থানায় এবার বিশেষ র‍্যাম্প। প্রবীণ বা দিব্যাঙ্গ অর্থাৎ, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের থানায় ঢোকা বা বেরনোর সময়ে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাঁদের সিঁড়িভাঙা আটকাতে এবার এই বিশেষ ঢালু পথ বা র‍্যাম্পের ব্যবস্থা। প্রবীণ মানুষ পায়ের জোর হারিয়ে হাঁটাচলার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন। অনেকে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন। র‍্যাম্প করা থাকলে তাঁদের আর সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। অনেক থানায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে কংক্রিটের ঢালু এই র‍্যাম্প। যে সমস্ত থানায় এখনও তৈরি হয়নি, সেখানে শক্ত কাঠের পাটাতন সিঁড়ির মাঝে বসিয়ে অবিলম্বে অস্থায়ী ব্যবস্থা চালুর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

20 February 2026, 09:15 AM

ISF CPIM in TMC: আইএসএফ সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রায়দিঘী বিধানসভার রায়দিঘী অঞ্চলের ১৭ নং পঞ্চায়েত সমিতির বুথভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘী বিধানসভার বিধায়ক  ডাঃ অলক জলদাতা। এই কর্মীসভা থেকে iSF ও সিপিএম ছেড়ে ৫০টি পরিবার বিধায়ক ডাক্তার অলোক জলদাতা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

